Gemeindeversammlung Gelterkinden Vollschliessung kam nur für drei Anwesende in Frage: Hallenbad bleibt im Winter offen Der Gemeinderat befragte den Souverän mit Konsultativabstimmungen, wo gespart und wo Mehreinnahmen generiert werden sollen.

Das Hallenbad von Gelterkinden ist sehr beliebt. Auch das Jugendhaus und die Bibliothek werden rege genutzt, die Leistungen des Werkhofs allseits geschätzt. Doch eigentlich kann sich die Gemeinde all diese Dienstleistungen gar nicht mehr leisten. Die Gemeindeversammlung vom Mittwoch stand denn auch ganz im Zeichen der Sanierung der Finanzen.

Blenden wir kurz zurück: Im Dezember 2021 zerriss das Stimmvolk das Budget mit einem Defizit von 1,2 Millionen Franken in der Luft. Im März dieses Jahres winkte der Souverän den Voranschlag mit einem noch grösseren Defizit durch.

Maximales Sparpotenzial von knapp einer Million Franken

Der Gemeinderat erhielt den Auftrag, im September Sanierungsmassnahmen aufzuzeigen. Mit Konsultativabstimmungen wollte der Gemeinderat dem Souverän auf den Zahn fühlen. Das maximale Sparpotenzial, das der Gemeinderat der Versammlung vorschlug, belief sich auf insgesamt 950'000 Franken pro Jahr.

Der wohl extremste Vorschlag war die Schliessung des Hallenbads. Dessen Defizit beläuft sich auf jährlich 1,2 Millionen Franken, was in etwa dem Fehlbetrag der Gemeinderechnung entspricht. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Die Kosten für Abschreibungen und Unterhalt liefen trotzdem weiter, die Nettoersparnisse läge noch bei 650'000 Franken jährlich. Hinzu kommt eine weitere unangenehme Begleiterscheinung: Die Gemeinde müsste den Investitionsbeitrag von fünf Millionen Franken an den Sportfonds Baselland zurückvergüten.

Vollschliessung der Badi ist kein Thema

Die Vollschliessung der Badi kam daher nur für drei der gut 130 Anwesenden in Frage. Hingegen sprach sich die Versammlung für die Schliessung des Hallenbads während der Sommermonate beziehungsweise des Freibads im Winter aus. Zudem soll das Bistro nicht mehr von der Gemeinde betrieben werden, was zu Einsparungen von 250'000 Franken jährlich führt.

Zur Diskussion stand auch die Schliessung des Jugendcafés im Jundt-Huus. Gemeinderat Thomas Persson erklärte:

«Das Jugendhaus kostet uns 113'000 Franken pro Jahr.»

Optimierungspotenzial bestehe keines. Mit der rhetorischen Frage von Jugendarbeiter Fabio Kunz, wo denn die Jugendlichen im Fall einer Schliessung hingingen, machte die Sache klar. Eine grosse Mehrheit votierte für den weiteren Betrieb des Jugendhauses.

Verkauf von Baurechtsparzellen könnte viel Geld in die Kasse spülen

Bei der Gemeindebibliothek mit jährlichen Kosten von 230'000 Franken sieht der Gemeinderat ebenfalls Sparpotenzial. Aber auch hier hielt sich das Stimmvolk zurück. Nicht nur Einsparungen, auch Mehreinnahmen stellte der Gemeinderat zur Diskussion. Der Verkauf von zwei Baurechtsparzellen spült einmalig 5,5 Millionen Franken in die Kasse. Der damit verbundene Schuldenabbau entlastet die laufende Rechnung. Der Vorschlag fand deutliche Zustimmung.

Handlungsbedarf stellte Gemeinderätin Manuela Schällibaum auch bei der Feuerwehrpflichtersatzabgabe fest. Sie sagte:

«Die Ansätze in Gelterkinden sind mit 0,3 Prozent des steuerbaren Gesamteinkommens sehr tief.»

Gegen die Erhöhung der Ersatzabgabe auf 0,5 Prozent gab es keine nennenswerte Opposition. Damit erhöht sich der Ertrag der Gemeinde ab 2023 um 125'000 Franken.

