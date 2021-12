Gemeindeversammlung Muttenz gibt Pick-e-Bike schon wieder einen Korb: «Gmeini» sieht darin keinen Gemeindeauftrag Nach der erfolgreichen Pilotphase wollte der Gemeinderat den Betrieb definitiv einführen ­– doch die Gemeindeversammlung war dagegen. Tobias Gfeller 15.12.2021, 17.40 Uhr

In Muttenz scheiterte auch der zweite Versuch, Pick-e-Bike einzuführen. Kenneth Nars

Es ging gerade mal um 17'000 Franken. Der Widerstand dagegen war aber gross. Nach einer Pilotphase wollte der Gemeinderat den Betrieb des E-Bike-Verleihers «Pick-e-Bike» definitiv implementieren und dafür im Budget besagten Betrag einstellen. Weil der Betrieb des Jungunternehmens noch nicht rentiert, sei die Unterstützung durch Gemeinden notwendig, erklärte Gemeinderätin Doris Rutishauser (FDP). In der einjährigen Pilotphase zwischen 2020 und 2021 legten Muttenzer Kundinnen und Kunden 5'000 Kilometer von Muttenz aus mit Elektrovelos zurück. Das war einer klaren Mehrheit der Versammlung egal. Auf Antrag der Gemeindekommission wurde der Betrag aus dem Budget 2022 gestrichen.

Bereits in der Budgetberatung für das laufende Jahr erteilte die Gemeindeversammlung Pick-e-Bike eine Abfuhr. Ohne Gemeindesubvention können die Elektrovelos nur noch am Bahnhof und am Fachhochschul-Campus abgestellt werden. Dass der Gemeinderat nochmals einen Anlauf nahm, hat mit dem Verein Birsstadt zu tun. Gemäss Doris Rutishauser will dieser als Ganzes mit Pick-e-Bike einen Vertrag zu attraktiveren Konditionen aushandeln, als wenn dies jede Gemeinde wie bis anhin einzeln für sich macht. Doch Muttenz ist jetzt endgültig raus. «Ich werde Pick-e-Bike sicher nicht mehr bringen. Für mich ist das gestorben», meinte eine enttäuschte Doris Rutishauser nach der Versammlung.

Umtriebige Städter schaden dem ganzen System

Die Gemeinderätin ist trotz des klaren Neins überzeugt, dass Verleihsysteme in Zukunft Teil der Mobilität sein werden. Doch hätten solche Verleihsysteme in der Öffentlichkeit einen schweren Stand, auch weil Behörden – explizit nennt sie den Kanton Basel-Stadt – zu lasch mit Bewilligungen umgehen würden und zu viele Anbieter für jegliche Arten von Fahrzeugen auf dem Markt seien, die dann schnell wieder verschwänden.

In Muttenz steht es um das Image von Verleihsystemen schlecht, wie die Diskussion zeigte. Mit Primeo Energie, der BLT und BKB im Rücken sei Pick-e-Bike überhaupt kein Start-Up, monierte Kurt Weisskopf. Es sei nicht Aufgabe einer Gemeinde, eine private Firma zu finanzieren. Muttenz hätte sich die 17'000 Franken durchaus leisten können. Denn die Gemeinde steht finanziell nach schwierigen Jahren wieder gut da. Der Steuerfuss wurde bei 56 Prozent belassen. Bei Gesamtausgaben von gut 91 Millionen Franken budgetiert Muttenz für das kommende Jahr einen Verlust von gut 480'000 Franken. Die vor einem Jahr befürchteten Steuerausfälle für das noch laufende Jahr würden nicht eintreffen, kündigte Gemeinderat Alain Bai (FDP) an. Die Jahresrechnung 2021 wird deshalb voraussichtlich mit einem Überschuss anstelle des budgetierten Verlusts abschliessen.