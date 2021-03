Gemeindeversammlung Oberdörfer haben grosses Vertrauen – sie überlassen Einbürgerungen dem Gemeinderat Der Souverän sagt deutlich Ja zum Einbürgerungsreglement. Aus der Versammlung wird das Wort nicht verlangt, was selbst das zuständige Exekutivmitglied perplex macht. Simon Tschopp 10.03.2021, 05.00 Uhr

Gemeinderat Michael Wild stellt das Einbürgerungsreglement vor. Bild: Simon Tschopp (Oberdorf, 8. März 2021)

Der Gemeinderat von Oberdorf geniesst in der Dorfbevölkerung derzeit offenbar grosses Vertrauen – ganz im Gegensatz zum Bundesrat auf nationaler Ebene. Oberdorfs Exekutive hat am Montag bei der Gemeindeversammlung beantragt, dass künftig sie und nicht die Einwohnergemeindeversammlung für Einbürgerungen zuständig ist. Nach der Präsentation des Einbürgerungsreglements durch Gemeinderat Michael Wild ist es in der Mehrzweckhalle mucksmäuschenstill. Kein einziges Votum. Mit grossem Mehr gegen zwei Stimmen wird das Reglement durchgewinkt.