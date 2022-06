Gemeindeversammlung Schulstandorte: Der Füllinsdörfer Souverän erteilt dem Gemeinderat eine deftige Abfuhr In Füllinsdorf wird es auch künftig zwei Schulstandorte geben. Die Exekutive plädierte auf einen – und scheiterte an der Gemeindeversammlung kolossal. Simon Tschopp 21.06.2022, 17.48 Uhr

Der Saal im «Wilden Mann» war eng besetzt. Simon Tschopp

Hitzig geht es zu und her im Saal zum «Wilden Mann» in Frenkendorf. Nicht wegen der hohen Temperaturen, sondern weil die Füllinsdörfer Gemeindeversammlung, die ins Nachbardorf verlegt worden ist, über die Standortfrage der Primarschule entscheiden muss.

Der Gemeinderat will, dass die Schule im Schönthal zentralisiert wird. Ein Antrag von acht Stimmbürgern, darunter Neogemeinderat Christoph Keigel, fordert, die zwei Standorte im Dorf und im Schönthal beizubehalten. Die Exekutive erleidet Schiffbruch, der Stimmbürgerantrag setzt sich auf der ganzen Linie durch.

Gereizte Stimmung, Kritik am Gemeinderat

Schon bei der Beratung über die Rechnung 2021 ist die Stimmung gereizt. Wortmeldungen werden oft mit Applaus quittiert. Mehrere Votantinnen und Votanten sind mit dem Gemeinderat unzufrieden und werfen ihm Eigenmächtigkeit und Intransparenz vor, was Gemeindepräsidentin Catherine Müller jeweils zurückweist.

Zwischen Teilen der Stimmbevölkerung und der Behörde klafft offenbar ein Graben, wie auch das Abstimmungsergebnis ausdrückt: Dem grossen Mehr stehen 11 Gegenstimmen und 47 Enthaltungen gegenüber.

«Emotionale Grundsatzfrage»

Gemeinderat Jürg Schärer, der das Geschäft zur Standortfrage der Schule aufgegleist und das Ressort Bildung inzwischen an Keigel übergeben hat, legt die Gründe des Gemeinderats für einen Schulstandort dar. Er blickt in die Vergangenheit und sagt, dass man sich schon seit über zehn Jahren mit der Schulraumerweiterung beschäftige. Wo, das sei eine «emotionale Grundsatzfrage». Schärer:

«Ein Standort im Schönthal wäre der richtige Weg, alles an einem Ort ist besser machbar.»

Dann macht die Gegenseite mobil, die es verstanden hat, zahlreiche Mitstreiter an die Versammlung zu locken. «Es ist fragwürdig und eine Zumutung, dass kleine Kinder ins Schönthal hinunter gezwungen werden», ruft ein Stimmbürger in den Saal. Ein weiterer meint: Mit einem Standort werde Füllinsdorf gespalten in einen oberen und unteren Teil. Ein Mann enerviert sich:

«Man hat es Jahre versäumt, die Standortfrage zu klären.»

Kritik prasselt auf den Gemeinderat nieder. Die Behörde macht an diesem Abend nicht die beste Figur. Zwar betreffen Schule, Organisation und Infrastruktur verschiedene Ressorts, dennoch kommen die Auskünfte der einzelnen Gemeinderäte unkoordiniert daher. Dies sorgt für zusätzlichen Unmut. Die teils gehässige Debatte zieht sich in die Länge. Erlösung bringt ein Ordnungsantrag, die Diskussion zu beenden. Ein Grossteil der Hände erhebt sich. Alle erwarten gespannt auf die Abstimmungen.

Planungskredite passieren problemlos

Der Gemeinderat fällt mit seinem Antrag für einen Schulstandort im Schönthal durch mit 67 Ja- gegen 122 Nein-Stimmen. Dieses Resultat bedeutet, dass sich der Souverän für die Zweistandortlösung ausspricht. Dazu beantragt die Exekutive gleich zwei Planungskredite fürs Schulhaus Dorf von 200'000 Franken und für das Schulhaus Schönthal von 150'000 Franken. Hier sind sich die beiden Lager einig, das Geld wird fast oppositionslos gesprochen.

Der Stimmbürgerantrag beinhaltet zudem, dass das Verwaltungs- und Organisationsreglement ergänzt wird mit dem Passus: «Die Primarschule Füllinsdorf ist räumlich auf die beiden Standorte Dorf und Schönthal aufgeteilt.» Eine klare Mehrheit sagt Ja dazu und lehnt den Gegenantrag des Gemeinderats ebenso deutlich ab. Die Behörde will die Anzahl Schulstandorte nicht im Reglement festgeschrieben haben.

Nun kann der Schulraum geplant werden und die Gemüter können sich beruhigen.