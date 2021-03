Gemeindeversammlung Seltisberg hat noch immer kein abgesegnetes Budget Der Souverän weist den Voranschlag 2021 zurück und will von der geforderten Steuererhöhung des Gemeinderats nichts wissen. Erfolgreich ist alt Regierungsrat Paul Nyffeler mit seinem Antrag. Simon Tschopp 05.03.2021, 05.00 Uhr

Die Seltisberger Gemeindeversammlung findet in der Sporthalle Kaserne in Liestal statt. Dank der grossen Räumlichkeiten können die Coronaschutzmassnahmen eingehalten werden. Bild: Simon Tschopp

998 Stimmberechtigte zählt Seltisberg. 170 davon – Rekordbeteiligung an einer Gemeindeversammlung – finden sich in der Sporthalle Kaserne in Liestal ein. Das fast ausgeglichene Budget weist einen Verlust von knapp 10'000 Franken aus. Der gemeinderätliche Antrag, den Steuerfuss um sieben Prozentpunkte auf 59 Prozent zu erhöhen, birgt Zündstoff. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) empfiehlt, den Voranschlag zurückzuweisen und einen Steuersatz von 58 Prozent. Beide Anträge sind chancenlos.