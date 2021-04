Gemeindeversammlung Sissach hat ein Herz für Sport – Ja zu zweiter Dreifachsporthalle Die Souverän entscheidet sich deutlich für die Dreifachsporthalle Dorf, die 15,4 Millionen Franken kostet. Die Gegner sind chancenlos. Simon Tschopp 17.04.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeindeversammlung findet in der Dreifachsporthalle Tannenbrunn statt. Simon Tschopp

Wie sich Gemeindeversammlungen in der Dreifachsporthalle Tannenbrunn anfühlen, haben Sissachs Stimmberechtigte schon zweimal erlebt. In drei Jahren wird dem Bezirkshauptort auf dem Schulareal Dorf eine zweite Sporthalle in ähnlicher Dimension zur Verfügung stehen. Dazu hat der Souverän am Donnerstagabend mit 105 gegen 45 Stimmen bei 8 Enthaltungen deutlich Ja gesagt. Die Dreifachsporthalle Dorf verschlingt 15,4 Millionen Franken.