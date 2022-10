Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Gemeinde Sissach hat eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt zur Arbeit in den 13 ständigen Kommissionen. Anstoss dazu hätten unzufriedene Mitglieder gegeben, auch hätten einige ihren Einsatz als «ergebnislos» beurteilt, sagt GPK-Präsident Daniel Fankhauser während seiner Präsentation des gut 40-seitigen Berichts an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend.



Die Umfrage erfolgte anonym und mit 37 systematischen Fragen, die sämtliche Kommissionsmitglieder anhand einer Skala von 1 bis 7 beantworten konnten. Die Rücklaufquote betrug durchschnittlich 90 Prozent.



Gegen unten scherten die Betriebskommission Begegnungszone mit «mangelhaft» und die Betriebskommission schulergänzende Tagesbetreuung gar mit «schwach» aus. Letztere war in einigen Belangen ungenügend. Dazu Fankhauser: «Viele Missstände müssen grundlegend verbessert werden.» Nach einer Spezialuntersuchung wurde das Präsidium ausgewechselt – Gemeindepräsident Peter Buser ersetzte Gemeinderat Gieri Blumenthal.



Die GPK hat zehn Empfehlungen erarbeitet, um Verbesserungen in den Kommissionen zu erreichen.