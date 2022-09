Kilchberg: Galgenfrist oder Statthalter nach erfolglosen Wahlen

Gemeindewahlen Für Kilchberg gibt es zwei Möglichkeiten: Galgenfrist oder Statthalter Die Baselbieter Regierung entscheidet am Dienstag, wie es in naher Zukunft im 170-Seelen-Dorf Kilchberg weitergeht. Simon Tschopp 26.09.2022, 18.01 Uhr

Kilchbergs Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher hat derzeit nicht viel zum Lachen. zvg

Bei der Gemeinderatsersatzwahl in Kilchberg hätten am Wochenende zwei neue Exekutivmitglieder bestimmt werden sollen. Hätten. Doch mangels offizieller Kandidatur kam keine Wahl zu Stande. Die gültigen Wahlzettel lauteten auf diverse Personen, das absolute Mehr wurde nicht erreicht.

Weil die Kilchberger Behörde seit Dezember 2021 nur zu zweit in Unterzahl agiert, hat sie vom Kanton eine Ausnahmebewilligung zur Beschlussfähigkeit erhalten. Und diese Bewilligung war just bis vorgestern Sonntag befristet. Was geschieht nun?

Bewerber für Nachwahl gesucht

Möglich sind zwei Szenarien. Die eine Variante ist eine Verlängerung der Ausnahmebewilligung. Dafür müsste jedoch bald eine Nachwahl angesetzt werden. Nächster Blanko-Abstimmungstermin ist der 27. November. Eine Nachwahl könnte auch früher stattfinden, sofern Bewerber zur Verfügung stünden. Spätestens per Ende Dezember wird auch Gemeinderat Peter Zehntner zurücktreten, dann verbleibt bloss noch Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher im Amt.

Die schärfere Version ist eine Lösung mit einem Gemeinderatsstatthalter, den die Baselbieter Regierung bestimmen würde. Miriam Bucher, Leiterin der Stabsstelle Gemeinden beim Kanton, betont:

«Das wäre Ultima Ratio.»

Sie seien in engem Austausch mit dem Kilchberger Gemeinderat. Der Regierungsrat entscheidet an seiner Sitzung vom Dienstag über die nähere Zukunft der 170-Seelen-Ortschaft.

2008 wurde in Hersberg ein Statthalter eingesetzt

In der Geschichte des Baselbiets gelangte bisher erst einmal ein Statthalter zum Einsatz; vor 14 Jahren wurde einer für Hersberg ernannt – mit Erich Straumann ein früherer Regierungsrat. Dieser führte die Kommune innert gut eines Jahres wieder in ruhige Gewässer; das Dorf war zerstritten, und es hatten sich für eine Gemeinderatstätigkeit keine Personen finden lassen.

Anfang Monat schaltete sich Erich Straumann als Privatperson in Kilchberg ein. Zusammen mit Gemeindepräsident Aeschbacher wurde ein Infoabend organisiert, um Interessenten für den Gemeinderat zu finden. Dieser Absicht war jedoch kein Erfolg beschieden, auch war der Aufmarsch spärlich. Laut Miriam Bucher begrüsste der Regierungsrat, dass Erich Straumann Kilchberg seine Hilfe angeboten hatte.

Erich Straumann wartet ab

Straumann nahm den Ausgang der Wahl vom Sonntag «mit Bedauern» zur Kenntnis. Aber er lobt den Gemeinderat. Erich Straumann sagt:

«Der Gemeinderat hat sehr viel Leute gefragt, doch leider nur Absagen erhalten. Er findet einfach niemanden, das finde ich sehr schade.»

Er wird nun abwarten, wie die Regierung entscheidet. Sollte sie sich für den Einsatz eines Statthalters entscheiden und würde Straumann angefragt, ob er für diese Aufgabe bereitstünde, erklärt der einstige Regierungsrat: «Das kann ich jetzt noch nicht abschätzen und muss die Frage offenlassen.»