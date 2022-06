Letzte Tranche: Die Sonnhalde Gempen ruft zum Spenden auf

Interaktive Karte So unterschiedlich sind die Ukraine-Flüchtlinge auf die Gemeinden in beiden Basel verteilt

Für die bz haben Baselland und Basel-Stadt erstmals aufgeschlüsselt, wie viele aus der Ukraine Geflüchtete bei Gastfamilien und wie viele in Gemeindeunterkünften leben. Was auch auffällt: In elf Gemeinden ist niemand untergebracht.