Gempen/Dornach Unfälle, Negativschlagzeilen, Lärm: Problemstrecke Gempenstrasse Die Bergstrecke nach Gempen macht nicht nur wegen der Verkehrssicherheit Probleme. In den betroffenen Gemeinden ärgert man sich über Lärm und das hohe Verkehrsaufkommen. Die Gemeindepräsidenten fordern Massnahmen ‒ beispielsweise eine Temporeduktion auf einzelnen Strassenabschnitten. Kelly Spielmann 13.04.2021, 05.00 Uhr

An der Unfallstelle wurden Kerzen, Blumen und andere Andenken niedergelegt. Juri Junkov

Kerzen und Blumen blitzen unter der Schneedecke hervor, an den Bäumen sind noch deutliche Schrammen zu sehen: Zwei Wochen nach dem tödlichen Unfall auf der Gempenstrasse erinnert in der Haarnadelkurve noch vieles an die Tragödie. Und doch wurde vergangene Woche ein Junglenker erwischt, wie er mit 142 km/h auf der 80er-Strecke unterwegs war. Und das sind nur die zwei jüngsten Fälle in einer langen Reihe von Negativschlagzeilen.

Klar ist: Auf der Strecke muss sich etwas ändern. Das sieht man auch in den betroffenen Gemeinden so. «Tragische Ereignisse auf der Gempenstrasse ziehen weder an den kommunalen Behörden noch den Einwohnerinnen und Einwohnern spurlos vorüber, befahren wir sie doch schliesslich alle regelmässig», sagt Eleonora Grimbichler, Gemeindepräsidentin von Gempen.

Allerdings gehen die Meinungen punkto Massnahmen auseinander: «Die Stimmung, die ich wahrnehme, widerspiegelt eher einen Missmut gegen diejenigen Fahrerinnen und Fahrern, die ihre Eigenverantwortung nicht wahrnehmen und mit ihrem Fahrstil dazu beitragen, die Strasse in ein schlechtes Licht zu stellen.»

Ausbildung für PS-starke Fahrzeuge?

Doch die Unfälle sind nicht das einzige Problem. Die Gemeinde stosse verkehrsmässig an ihre Grenzen – das habe man während der Pandemie bemerkt, sagt Grimbichler. Neben Sicherheitsmassnahmen sei im Dorf auch der Wunsch nach einer Lärmreduktion spürbar. «In einem Austausch zwischen den kantonalen Verantwortlichen und einer Delegation des Gemeinderates waren wir uns einig, dass Massnahmen notwendig sind, einige wurden ja auch bereits umgesetzt.»

Eine der Massnahmen: Vom Waldausgang bis zum Friedhof wird die Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 60 gesenkt – «das wird hoffentlich auch die Lärmbelastung vermindern, die dem Dorf mehr und mehr zu schaffen macht», so Grimbichler. Das Tempo auf der gesamten Strecke zu senken, empfinde sie nicht als zielführend: Wer einen PS-Kick wolle, würde schlicht auf andere Strecken ausweichen. Es könnte aber wirkungsvoll sein, das Tempo auf einzelnen Abschnitten zu reduzieren. Man begrüsse es ebenfalls, dass die Polizei Kontrollen macht und Präsenz zeigt. Auch könnte die Strasse zukünftig entlastet werden, indem ein Teil der Velofahrerinnen und Velofahrer die Strecke via Ruine Dorneck und den Schartenhof wählt, schlägt sie vor. Wichtig findet die Gemeindepräsidentin, dass auch bei den Fahrerinnen und Fahrern angesetzt wird, «zum Beispiel in Form einer obligatorischen Ausbildung für Fahrer von PS-starken Fahrzeugen».

Die Strasse als Ventil

Auch der Dornacher Gemeindepräsident Christian Schlatter kennt die Probleme: Verkehrssicherheit, Verbindungsqualität zwischen Dornach und Gempen, Lärm- und Abgasemissionen, von denen insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner betroffen seien und etwas, das er «Ventil» nennt. «Darunter verstehe ich, dass viele Mitglieder unserer Gesellschaft mit unserer Welt auf die eine oder andere Weise Mühe bekunden.» Die Nerven lägen blank, man suche Zuflucht in Aktivitäten, bei denen man in verschiedener Hinsicht an die Grenzen kommt. «Corona wirkt hier wie ein Katalysator.»

Die Lärmprobleme gebe es besonders an wärmeren Tagen. Anfragen, die eine Beruhigung verlangen, erhalte er «mit grösster Regelmässigkeit». Das sei nachvollziehbar – die Beruhigung auch wirklich hinzubekommen, sei aber eine andere Sache. Die Strasse liegt in der Hoheit des Kantons – mit diesem habe man ein neues Verfahren aufgleisen können, mit dem man die Sicherheit und den Lärm auf dem Strassenbereich innerorts zum Thema machen konnte.

Die Anliegen des Gemeinderats seien klar: Sicherheit, Reduktion der Lärmemissionen, sichere Verbindung. «Auf einer Strasse, die sich offenbar als Rennstrecke eignet, ist es schwierig, die richtigen Massnahmen zu finden.» Prominente Stimmen würden jetzt die Temporeduktion als Heilmittel für sämtliche Probleme verkaufen. «So einfach ist es nicht», sagt Schlatter. «Die schlimmen Unfälle haben sich unabhängig von der Geschwindigkeitsbegrenzung ereignet. Ich wage sogar zu behaupten, dass dadurch kein einziger Unfall dieser Grössenordnung verhindert worden wäre.»

Nur ein Paket an Massnahmen könne eine wirkliche Verbesserung der Situation bringen, findet der Gemeindepräsident – «und dennoch ist es keine Garantie, dass solche grauenhaften Unfälle sich nicht mehr ereignen».