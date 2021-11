Ziefen will sich neu erfinden und den Dorfkern sanft umgestalten

Generationenprojekt Ein Dorf wird neu gedacht: Ziefen will sich verändern Der Ort steht vor einem Umbruch. Sein Dorfkern soll sanft umgestaltet werden, wozu die Bevölkerung von Beginn weg partizipieren kann. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Würde die Häuserzeile am rechten Strassenrand ganz oder teilweise weichen, könnte Ziefens Zentrum hin zum Bach geöffnet werden. Kenneth Nars

(29. Oktober 2021)

Die 1650-Seelen-Gemeinde im «Föiflibertal» ist eingebettet in eine malerische Juralandschaft und idyllisch gelegen. «Wir haben ein schönes und attraktives Dorf», meint Gemeindepräsidentin Cornelia Rudin nicht ohne Stolz. Es wird gebaut, die Bevölkerungszahl wächst. Für sie ist es «genau der richtige Zeitpunkt», um dem Dorf ein neues Gesicht zu geben. Was ist möglich? Die Vernissage für die Ausstellung der Ideen zur Nutzung und Gestaltung des Dorfkerns von Ziefen lieferte erste Anhaltspunkte. Drei im Siedlungsbau erfahrene Architekturbüros präsentierten ihre Arbeiten.

Petition brachte Bewegung und Motivation

Nun wird ein Dialog in Gang gesetzt. Zusammen mit der Bevölkerung sollen die Bedürfnisse eruiert, geplant und umgesetzt werden. In diesen Prozess involviert sind unter anderem kantonale Ämter, Heimatschutz und Architekten. Gemeinderat Lukas Geering, welcher der eigens dafür ins Leben gerufenen Begleitgruppe mit Kantonsvertretern und Leuten aus dem Dorf angehört, spricht von einer «grossen Herausforderung». Dazu zählt er Vorschriften, die Kantonsstrasse, die entlang des Bachzeilendorfs führt, und das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS), in welchem Ziefen aufgeführt ist. Deshalb wurde der Baselbieter Heimatschutz ins Boot geholt. Dessen Präsident Ruedi Riesen leitet das Projekt «Das Dorf neu denken».

Im vergangenen März wurde dem Gemeinderat eine Petition mit 300 Unterschriften übergeben, die eine sanfte Aufwertung des Dorfkerns fordert. Denn in den nächsten Jahren wird die Hauptstrasse saniert; dabei sollen die Situation für die Fussgänger verbessert und der Verkehr beruhigt werden. Ebenfalls geplant sind Hochwasserschutzmassnahmen an der Hinteren Frenke, der im einstigen Posamenterdorf eine wichtige Rolle zukommt und die auch Qualität bedeutet. Diese Vorhaben sollen so realisiert werden, dass sie auch den Ideen der Einwohnerschaft Rechnung tragen.

Ruedi Riesen betont:

«Wir wollen keinen Ballenberg, sondern Erweiterungsmöglichkeiten sehen.»

Dies sähen Architekturteams aus anderer Perspektive als Einheimische. Sie sollen Grundlagen schaffen, deren Umsetzung dann den Ansprüchen der Bevölkerung gerecht werden muss. Bach und Freiräume sollen aufgewertet, Gebäude genutzt oder ersetzt werden. Ausserordentlich bei einem solchen Projekt ist, dass man nicht nach der Strategie «top down» verfährt, sondern die Pyramide umdreht zu einem Trichter und nach dem Prinzip «bottom up» gearbeitet wird. Riesen dazu: «So können wir den Trichter füllen und danach über die gesetzlichen Anpassungen diskutieren.»

Zentrumszone steht im Fokus

Drei Architekturteams haben am Donnerstagabend ihre Konzepte vorgestellt. Vertreter von Rosenmund Rieder Architekten (Liestal), Salathé Architekten und XM Architekten (beide aus Basel) gaben erste Impulse. Grosses Potenzial orten sie im Bereich des Werkhofs, wo die Gemeinde selbst Land besitzt, was neue Wohnungen ermöglicht. Raoul Rosenmund sieht im Zentrum eine Öffnung zum Bach, indem eine Häuserzeile ganz oder teilweise entfernt wird. Dadurch fände das öffentliche Leben auch auf der anderen Dorfseite statt. Auf der jetzigen Hauptstrasse könnte eine Begegnungszone entstehen, der Verkehr würde über einen neuen Bypass geführt.

«Man muss radikale Lösungen erarbeiten.»

Das Dorf habe sich seit Jahrzeiten auch radikal verändert.

Der Bach präge das Dorf, deshalb soll er sichtbarer gemacht werden, meint Fabian Früh von Salathé Architekten. Die Hauptstrasse ist als verbindendes Element trennender geworden durch den zunehmenden Verkehr, der die Fussgänger verdrängt hat. Diese könnten mit einem durchgehenden Trottoir zurückgeholt werden. Er plädiert zudem dafür, das Fusswegnetz zu ergänzen. Früh konstatiert:

«Ziefen bietet viel Reiches, durch den Verkehr ist aber einiges abhandengekommen.»

Nicht nur über Verkehr und Lärm reden mag Daniel Kiss von XM Architekten. Das Dorf habe auch Vorzüge, es sei mehr als ein Bachzeilendorf und verfüge über mehrere Zentralitäten.

«Das öffentliche Dorfleben braucht neue Stimuli im Ortskern.»

Für ihn könnte der Raum zwischen Strasse und einem teils renaturierten Bach für eine Promenade freigemacht werden. Kiss rät, Wohnangebot und Arbeitsräume zu diversifizieren.

Juror lobt Arbeit der Architekturteams

Kees Christiaanse, ein niederländischer Architekt und emeritierter Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich, würdigt als Juror die Präsentationen der Architekturteams. Er stellt allen ein gutes Zeugnis aus. Die Vorschläge und Analysen seien «sehr gute Diagnosen» und eine gute Basis für die weitere Arbeit. Sie hätten die soziale Community stark einbezogen. Wichtig sei nun:

«Radikal denken und konsequent entwickeln.»

Fast erschlagen ob der reichen Palette an Möglichkeiten zeigt sich Lukas Geering. «Dafür braucht es nun die Bevölkerung.» Er kündigt an, bald eine Arbeitsgruppe zu bilden aus Mitgliedern der Bau- und Planungskommission sowie aus der Begleitgruppe. Bis der Ziefner Dorfkern aussieht, wie jetzt auf Papier skizziert, werden Jahre ins Land ziehen. Das ist ein Generationenprojekt.