Der grüne Riese – wie die Landi im Baselbiet die Landwirtschaft umpflügte Kenneth Nars Die letzten unabhängigen Landi-Läden verschwinden. An ihrem Ursprung standen die von Bauern gegründeten Selbsthilfeorganisationen. Aus ihnen wuchs durch Fusionen die Landi Region Basel heran. Im Hintergrund orchestriert die Genossenschaft die Landwirtschaft der Region. 26.11.2022

Ein Oberbaselbieter Dorf verliert nach Jahrzehnten seine Landi. Tenniken will um einen alternativen Dorfladen kämpfen. Schon im Sommer machte die «Volksstimme» publik, dass der Landwirtschaftskonzern Fenaco beschlossen hat, den Landi-Laden in Tenniken ab Ende Jahr nicht mehr zu beliefern.

Anfangs noch stark von der bäuerlichen Genossenschaft und dem damit verbundenen Nahrungsmittel- und Futterumschlag geprägt, war die Tenniker Landi zusehends ein klassischer Dorfladen, mit überaus breitem Sortiment, angeliefert von der grossen Fenaco.

Vor über 100 Jahren – schon 1909 - hatten sich die Landwirte in Tenniken zusammengetan. Wie vielerorts in der Schweiz bildeten sie eine Genossenschaft. Die Bauern entdeckten das Gemeinschaftliche als ihre Stärke. Auslöser war eine Agrarkrise im späten 19. Jahrhundert gewesen. Gemeinsam bezogen sie Geräte und Hilfsstoffe, Kraftfutter und Samen. Gemeinsam verkauften und verarbeiteten sie Produkte. Die Konsumvereine dienten in schwierigen Zeiten als Selbsthilfe. Die Landwirtschaft passte sich an die zunehmende Marktintegration an.

Die Kleinen wollen keinen Einblick geben

Allein in Tenniken waren noch vor ein paar Jahrzehnten um die 30 Landwirtschaftsbetriebe tätig. Viele Bauern wirtschafteten in verschiedensten Bereichen. Hatten Obst, ein paar Milchkühe, Kartoffelfelder und Bohnenplantagen. Heute sind noch vier aktive Landwirte übrig geblieben. Und die Genossenschaft betreibt im eigenen Holzschopf die erfolgreiche Dorf-Landi. Doch Ende Jahr ist Schluss. Die Fenaco-Tochterfirma von Landi Schweiz will nicht mehr liefern.

Gleich geht es dem unabhängigen Landi-Laden in Liestal: Ab 2023 darf das Milchhüsli im Stedtli kein Landi-Sortiment mehr anbieten. Der Laden bleibt als Milchhüsli bestehen.

Romantik wie in einem Tante-Emma-Laden: Die Landi in Tenniken war über Jahrzehnte eine Institution. Kenneth Nars

Die beiden landwirtschaftlichen Genossenschaften Tenniken und Liestal waren in den Nullerjahren aus dem – ebenfalls genossenschaftlich organisierten – Grosskonzern Fenaco ausetreten. Doch warum? Wie haben sich die kleinen Dorf-Genossenschaften mit der zunehmenden Integration in den freien Markt entwickelt?

Dazu schweigen die Genossenschaften in Tenniken und Liestal. Im Juli vertrösten sie zunächst auf den Herbst. Entscheiden aber dann, keinen Einblick in ihre Geschichte geben zu wollen oder sich kritisch zum Entscheid der Fenaco zu äussern.

Vom Setzling bis zum Verkauf: Das Rundumpaket der Fenaco

Landi Reba-Geschäftsführer Beat Gisin will reden. Der Empfang der Geschäftsstelle in der Aescher Industrie erinnert an den Empfang einer internationalen Firma. Ein Kornfeldbild ziert den Raum. Um zu erklären, weshalb kleine wie Tenniken oder Liestal keinen Platz mehr in der Strategie der Landi haben, beginnt Gisin bei den Ursprüngen.

In den 1990er Jahren geschah in der Landwirtschaft, was die freie Marktwirtschaft und die globale Vernetzung überall beschleunigte. Vor der Konzentration blieb auch das Agrarwesen nicht verschont. Die Genossenschaften fusionierten zur Fenaco-Gruppe.

«Die Strukturen in der Landwirtschaft werden immer grösser», sagt Beat Gisin. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der Schweiz ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts von einst über 100’000 Betrieben auf unter 50’000 geschrumpft. Gaben die Menschen früher noch 20 bis 30 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus, sind es heute noch sechs bis sieben Prozent. «Zu Kriegszeiten hat ein Bauernbetrieb fünf bis sieben Leute ernährt. Heute sind es über 150 Personen», sagt Gisin.

Beat Gisin, Geschäftsführer Landi Region Basel am Hauptsitz in Aesch im Laden. Kenneth Nars

Die Genossenschaften waren in diesem Marktumfeld ein wertvolles Instrument, um den Zwischenhandel abzufedern. Durch die Tochterfirmen der Fenaco-Gruppe können die Landis in den Regionen ein Rundumpaket bieten. Der Konzern verliert im Zwischenhandel keine Margen.

«Wir sind der Landwirtschaft vor- und nachgelagert», sagt Gisin. Was er damit meint: Von der Kirschbau-Sortenwahl über die Pflanzenschutzmittel bis zum Verkauf der Kirschen. Oder vom Weizensamen über den Dünger, den der Bauer auf dem Feld austrägt, bis zur Verarbeitung und dem Verkauf des geernteten Korns: Die Landis begleiten die Landwirte im gesamten Produktionsprozess, wenn diese dies möchten. «Die Landis sind die Schnittstellen zu den Bauern», erklärt Gisin.

Die Landis draussen in den Regionen operieren als Vertreter der Fenaco nach wirtschaftlichen Kriterien. «Wir haben den Auftrag, die Kosten so tief wie möglich zu halten», sagt Gisin. «Das Potenzial ist gross, wenn man sich zusammentut und die Synergien nutzt.» Wenn etwa nur in einer Mosterei, oder einer Kartoffelverarbeitungsfabrik zentral produziert werde.

Der Kernauftrag sei es, die wirtschaftliche Entwicklung der Schweizer Landwirtschaft zu fördern. Nur kann die Landwirtschaft nicht endlos wachsen. Sie ist an den Boden gebunden. «Das ist der Unterschied zur Industrie», sagt Gisin. «Wir wollen deshalb, dass möglichst viel ‹Sauerstoff› zum Bauern kommt. Alles was unterwegs verbrannt wird, ist verloren.»

Wie alles zusammenschmolz: Vom Zehnkämpfer zum Spezialisten

Vor 40 Jahren gab es im Baselbiet noch rund 40 Landis wie in Tenniken - vielmals waren sie örtlich stark verankert. In Zeglingen, Gelterkinden – in allen Ecken des Baselbiets.

Gisin wählt eine Metapher, um zu erklären, wie die Genossenschaften zusammenfanden: «Der typische Zehnkämpfer ist ein guter Athlet, aber er gewinnt fast nie eine Spezialdisziplin.» Genau so sei es den landwirtschaftlichen Genossenschaften ergangen. Am Markt seien sie überall auf Spezialisten getroffen. «Wir machen alles und wollen mit ihnen mithalten – das geht nicht auf.» Deshalb habe es eine gewisse Grösse gebraucht, um sich in den Bereichen zu spezialisieren. «Nur so haben wir eine Schlagkraft am Markt.»

Doch dadurch kam die Landi in ein Dilemma. Nah bei den Bauern in den Dörfern wollte sie sein, aber sie wollte wachsen. «Gross ist nicht per se gut», sagt Gisin, «wir wollen unsere Grösse nicht, aber wir brauchen das Volumen.»

Die Konzentration fand schrittweise statt. Vor der Jahrtausendwende bildeten sich aus den örtlichen Landis zwei grosse Einheiten. Die Landi Reba und die Landi Oberbaselbiet. «Wir merkten bald, dass wir noch mehr zusammenwachsen müssen», erinnert sich Gisin. Seit über 30 Jahren ist er in der Landi-Fenaco-Gruppe dabei. Seine Karriere im Landwirtschaftskonzern verlief so linear, wie seine Worte aneinandergereiht über seine Lippen kommen. Vor zehn Jahren übernahm er den Vorsitz der Landi Reba.

Zunächst lehnte die Fenaco eine Fusion der beiden Landis ab. Dadurch würde sich der Betrieb zu weit von der Basis der Bauern entfernen. Gisin weiss, was Nähe bedeutet. Er wuchs selbst auf einem kleinen Bauernbetrieb in Thürnen im Oberbaselbiet auf. «Ich habe Bauer gelernt, aber bald gesehen, dass unser Betrieb keine Existenz mehr bietet.» Der Hof hatte Obstbäume, ein paar Milchkühe und etwas Ackerbau. «Er war selbst zu klein, um sich zu spezialisieren», sagt Gisin. Trotzdem wollte er bei seinen Wurzeln in der Landwirtschaft bleiben. So habe er den Weg in die «Gruppe», wie er die Fenaco nennt, gefunden.

Die Angst, die Nähe zum Bauern zu verlieren

Die beiden Baselbieter Landis fusionierten 2008 dennoch. Bei ihren Landwirten kam die Fusion damals mehrheitlich gut an. Werner Stohler aus Titterten wurde damals in dieser Zeitung wie folgt zitiert: «Unsere Arbeit als Landwirte bestimmt nunmehr der Markt. So ist es eine nötige Schlussfolgerung, dass die Landi als ehemalige Bauerngenossenschaft auf den Freihandel reagiert.» Es sei wichtig, dass man sich spezialisiere, um im Markt kompetent zu bleiben und überhaupt bestehen zu können.

Ein Traktor auf einem Feld zwischen Liestal und Bubendorf. Kenneth Nars

Einige Bauern aus kleinen Gemeinden beklagten die Zentralisierung, lehnten die Fusion dennoch nicht ab. Ein Bauer meinte: «Je näher sich die Läden zusammenschliessen, desto weiter sind sie vom Bauern weg.» Mit den zusammengezogenen Landi-Verbänden wich die ursprüngliche Tradition je länger je mehr dem Marktdiktat.

Die Ängste hätten sich nicht bewahrheitet, sagt Gisin. «Wir kennen jeden Küchentisch der Bauernbetriebe.» Gegen die 1000 Bauernbetriebe gibt es noch im Wirtschaftsgebiet der Landi Reba. Und der 56-Jährige kennt die meisten Gesichter und viele Vornamen. Der Oberbaselbieter hat die Landi Reba zu einem erfolgreichen KMU geführt, das letztes Jahr erstmals mehr als 100 Millionen Franken umgesetzt hat.

Knallharte Konzentration auch im Detailhandel

Für die kleinen Landis aus den Dörfern, die nicht ins Schema der Fenaco passen, blieb im stetig wachsenden Konzern mit seinen Genossenschaften zusehends kein Platz. «Wo ein Landi-Schild ist, hat der Kunde auch Erwartungen, was darin steckt», sagt Gisin. «Eine sehr kleine Landi kann diese Versprechen nicht umsetzen.» Die Landi Reba modernisierte ihre Läden und schloss kleine Filialen in Arisdorf, Therwil oder Zeglingen, um regionale Zentren zu bilden. In Bubendorf, Aesch, Gelterkinden und Laufen investierte sie 40 Millionen Franken.

«Wir wollten diesen Wandel aus eigener Kraft angehen und nicht erst, wenn es finanziell nicht mehr anders geht», sagt Gisin. Am Anfang enttäusche dies die Leute in den Dörfern. Doch heute sähen viele Landwirte, dass es richtig gewesen sei. Der wirtschaftliche Erfolg gab Gisin recht. Über den Detailhandel erwirtschaftet die Landi Reba heute 50 Prozent ihres Umsatzes.

Fenaco ist heute ein Koloss von einem Konzern mit 7 Milliarden Franken Umsatz - erwirtschaftet durch die fast 100 KMU-Einheiten, die angegliedert sind. Gisin betont immer wieder, dass es gleichwohl eine bäuerliche Organisation geblieben sei. Kein Franken verlasse den Kreislauf, sondern bleibe in der Landwirtschaft oder werde reinvestiert.

Im Baselbiet ist heute jeder zweite Bauer Aktionär bei der Landi Reba und die meisten der rund 1000 Landwirte beziehen Produkte. Insgesamt rund 350’000 Franken vergütet die Landi Reba jährlich ihren Bauern zurück, die Aktionäre sind und mindestens 5000 Franken bei der Landi umsetzen. Einen Teil reinvestiert sie – was übrig bleibt, fliesst ins Eigenkapital.

Ein politisches Statement als Ausnahme?

Mit seiner breiten Abstützung in der Landwirtschaft hat die Fenaco viel Macht, da die Landwirte sich zu einem gewissen Grad einer Abhängigkeit hingeben. «Unsere Grundhaltung hat in der Landwirtschaft einen Einfluss, aber wir engagieren uns nicht politisch», sagt Gisin. Das sei die Aufgabe des Bauernverbandes.

Letztes Jahr machten die Landis eine Ausnahme. Mit Vehemenz bekämpfte die Fenaco im Hintergrund die Agrarinitiativen. Im Geschäftsbericht der Landi Reba schrieb Gisin: «Der erfreuliche Ausgang der Abstimmungen vom 13. Juni 2021 gibt uns zumindest Zuversicht, dass ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung hinter unserer verantwortungsvollen und qualitativ hochstehenden Landwirtschaft steht.»

Andere Meinungen fanden bei diesen Vorlagen innerhalb der Landis keinen Platz. «Die Initiativen waren zu extrem, die Bauern hatten Angst, weil es um ihre Existenz geht», rechtfertigt Gisin die politischen Statements. In die Entwicklung der Betriebe greife die Landi nicht ein, betont Gisin. Die Landi Reba wolle sich künftig wieder aufs Geschäft konzentrieren.

