«Genuss aus Stadt und Land» Mälzerei, Wursterei, Käserei: Diese Projekte kommen jetzt in den Genuss der millionenschweren Regionalförderung Endlich steht fest, welchen regionalen Projekten im Rahmen von «Genuss aus Stadt und Land» 2,7 Millionen Franken aus den staatlichen Fördertöpfen zukommen. Lucas Huber Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Projekt zur regionalen Entwicklung in beiden Basel: Lukas Kilcher, Leiter des Zentrums Ebenrain, präsentiert in der Basler Markthalle Lebensmittel aus dem Baselbiet. Lucas Huber / bz

Johanna Gysin ist die Freude anzuhören. Viereinhalb Jahre ist es her, dass die Mitarbeiterin des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung mit der Leitung des Projekts «PRE – Genuss aus Stadt und Land» betraut wurde. Drei Jahre davon flossen in Entwicklung und Planung, um anderthalb Jahre verzögerten die Mühlen des Baselbieter Parlaments die Umsetzung, dazu später.

PRE, das sind «Projekte zur regionalen Entwicklung». Mit ihnen will das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) die Wertschöpfung in der Landwirtschaft und die regionale Zusammenarbeit fördern. Gemeinsam mit den Kantonen greift es dazu auserwählten Projektträgern finanziell unter die Arme. Die unterstützten Projekte reichen von der Mini-Kiwi-Manufaktur am Bodensee bis zur bäuerlichen Fischzucht in der Zentralschweiz.

Das Ebenrain-Zentrum in Sissach. Kanton BL

Mit «Genuss aus Stadt und Land» kommt nun auch ein ganzer Strauss hiesiger Projekte in den Genuss der Regionalförderung. Den Ausschlag hatte quasi Liestal gegeben, das 2016 Genusshauptstadt der Schweiz war. Zu den 13 geförderten Projekten in den beiden Basel gehören etwa der Aufbau einer Mälzerei in Sissach, die Entwicklung eines appbasierten Vertriebssystems für Milchprodukte in Allschwil oder der Ausbau des Honigwegs in Rünenberg.

Ebenfalls gefördert wird Timon Bürgin, der mit seinem Partner Denis Banelli eine Spezialitätenmetzgerei in der Alten Markthalle zu Basel einrichten will. Mit ihrem Konzept, konsequent auf regionales Fleisch direkt von der Bäuerin zu setzen, entspricht ihre Wursterei Salsitsch exakt den Zielsetzungen des BLW. «PRE ist für uns schlicht genial; es ermöglicht uns einen sicheren Start», sagt Timon Bürgin.

Aufgeschlossene Stadt, skeptisches Land

16,4 Millionen Franken umfassten die einst 25 Projekteingaben, die Johanna Gysin ursprünglich entgegengenommen hatte. Den einen mahlten die Mühlen allerdings zu langsam, andere wurden abgelehnt, weil sie den Vorgaben nicht genügten, wieder andere fanden sonstige Lösungen für ihren Geldbedarf – und einer meldete gar Insolvenz an. So schrumpfte die Gesamtinvestition auf nunmehr 4,3 Millionen Franken. 2,7 Millionen davon stammen aus Basel, Bern und Liestal, den Rest decken die Projektträgerinnen und -träger selbst.

Während die zuständige Kommission des Basler Grossen Rates von Beginn weg breite Zustimmung für ebendiese Subventionen signalisiert hatte, ging in Liestal die Skepsis um. So hatte die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission des Baselbieter Landrats die Initiative zuerst sogar abgelehnt. Ihre spätere Zustimmung kam schliesslich nur aufgrund von Anpassungen bei zumindest einem Teilprojekt zu Stande.

Stein des Anstosses war der geplante Regio-Schlachthof in Lausen, mit 370’000 Franken teuerstes Teilprojekt. Das Parlament befürchtete, die staatliche Förderung könnte Konkurrenzbetriebe benachteiligen. Nachdem der Nusshöfer Metzger Peter Andrist, der das Projekt ursprünglich eingegeben hatte, Mitstreiter Christoph Jenzer aus Arlesheim an Bord holte, kam die Schlachterei schliesslich doch noch auf Kurs.

Operativ ab 2022

Seit vergangenem April ist «Genuss aus Stadt und Land» ein eigenständiger Verein, der am 1. Januar 2022 seinen Betrieb aufnehmen wird. Dann beginnt auch die Umsetzung der Teilprojekte. Zweck des Vereins ist, seinen Mitgliedern Absatzkanal und Vermarktungsnetzwerk gleichermassen zu werden. Zu den 13 Trägerinnen und Trägern gehören nämlich nicht nur Kräuterverarbeiterinnen, Käser oder Bäckerinnen, sondern auch Verkaufsbühnen wie ein Wochenmarkt in der Alten Markthalle in Basel oder die B2B-Plattform «Feld zu Tisch».

«Endlich geht es los; unsere Freude ist riesig», sagt eine fröhliche Johanna Gysin. Als Geschäftsführerin leitet sie ab 2022 die Geschicke des Vereins. Sie kündet nicht nur eine Kommunikationskampagne an, sondern auch den Ausbau der Mitglieder: «Weitere Produzenten sind bei uns willkommen. Es gibt noch viele grossartige Produkte, die wir gern im Boot hätten.»

