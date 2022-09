Bohrungen in Muttenz: Kanton untersucht instabilen Untergrund

Geologie Tiefe Bohrungen in Muttenz: Kanton sucht weiter nach Ursachen des instabilen Untergrunds Seit längerer Zeit werden im Siedlungsgebiet in Muttenz Dolineneinstürze und grossflächige Absenkungen beobachtet. Bereits 2019 begann der Kanton Baselland damit, die Tiefen zu untersuchen. In den kommenden Wochen finden Bohrungen statt. Yann Schlegel 19.09.2022, 13.49 Uhr

BLZ

Betroffen sind die Gebiete am Fuss der Rütihard: Margelacker, Fröschenegg und Hinterzweien stehen unter Beobachtung. Zwischen einem und zehn Millimeter senkte sich der Boden in den letzten Jahren ab, wie die «Basler Zeitung» im Dezember 2019 berichtete.

Um das Phänomen zu erkunden, führte der Kanton 2020 seismische Messungen durch. Untersucht wurde dabei die grossräumige Struktur des Untergrunds. «Mit den nun geplanten Bohrungen wird der Untergrund an zwei Standorten spezifisch erkundet», schreibt der Kanton am Montag in einer Medienmitteillung. Die Bohrungen seien nötig, um den Schichtaufbau und die Gesteinseigenschaften zu kennen und dadurch die seismischen Untersuchungen interpretieren zu können.

Zudem würde auch untersucht, wie die Grundwasserströme verlaufen. In den Bohrungen wird der Kanton Pegelsonden installieren um zu messen, wie der Grundwasserspiegel schwankt.

Die Bohrarbeiten beim Hallenbad in Muttenz starten voraussichtlich in der ersten Oktoberhälfte und dauern vier bis sechs Wochen. Anschliessend wird am Standort Margelacker gebohrt. Die Arbeiten werden bis Ende 2022 abgeschlossen. Gebohrt wird tagsüber zu den üblichen Arbeitszeiten an Werktagen. Am Samstag werde bei verzögertem Bohrfortschritt zusätzlich gebohrt.