Geschichte der Baselbieter Gymnasien: Es waren wilde Anfangsjahre

Geschichte Ein halbes Jahrhundert Baselbieter Gymnasien: Als der Kanton zu sich fand In Oberwil und Muttenz feiern die Gymnasien ihr 50-jähriges Bestehen. Ihre ­Geschichten sind eng an die Emanzipation des Kantons Baselland geknüpft. Eine Zeitreise, die viel über das Baselbieter Identitätsbewusstsein erzählt. Yann Schlegel

Baumpflanzung einer 60-jährigen Eiche vor dem Gymnasium in Oberwil: Die Episode aus den frühen 70er-Jahren steht sinnbildlich für die neu entdeckte Eigenständigkeit des Baselbiets. zvg

Im Lochacker hämmern und fräsen die Bauarbeiter für neuen Schulraum. Die Reinacher Sekundarschule ist in Gerüste eingekleidet. Eine Querstrasse dahinter steht René Salathés Einfamilienhaus. Baujahr 1966. Der alte Mann sitzt auf dem Wohnzimmer-Sofa und lächelt fast bübisch, weisses Haar. «Baselland war ein Kanton, der sehr gerne die Hilfe von Basel annahm», sagt Salathé. «Er war in gewissen Sparten unselbstständig, hatte keine Identität – das war irgendwie typisch, ein Selbstwertgefühl fehlte. Erst als Basel das Schulabkommen kündigte, erwachte der Kanton.»

Bis in die frühen 1960er-Jahre mussten die Baselbieter nach Basel, wenn sie nach einer höheren Schulausbildung strebten. René Salathé nahm den Weg auf sich. Lehrer wollte der Bub aus dem ausgeprägten Industriedorf Pratteln werden. «Ich war Bilingue, weshalb man mich an der Primarschule als dumm verkauft hat.» Salathé aber schaffte die Aufnahmeprüfung, schloss 1948 am Realgymnasium in Basel die Matura ab, als einer von drei Schülern aus Pratteln.

Erwacht und überfordert: Das Baselbiet in den 60er-Jahren

Als Basel das Schulabkommen kündigte, hatte Salathé sein Geschichtsstudium mit Doktorat in Basel vollendet. Baselland sah sich zum Handeln gezwungen, eröffnete 1963 kurzerhand in Liestal ein Gymnasium. René Salathé wurde als Hilfslehrer dorthin gewählt. «Im alten Krankenhaus gab ich meine ersten Stunden, es roch noch alles nach Medizin», erinnert er sich.

Nur ein Jahr war er da, ehe der Kanton ihn, der noch kaum gymnasiale Berufserfahrung ausweisen konnte, als Konrektor ans Gymnasium Münchenstein berief. Auch diese Schule wuchs aus einem Provisorium hervor. In Baracken im Loog waren die Schülerinnen untergebracht. «Es war typisch für den Kanton, der nicht vorbereitet gewesen war.»

Das Ende des Schulabkommens der beiden Basel fiel in eine Zeit, in welcher das Baselbiet zu boomen begann. «Das Bevölkerungswachstum war im Baselbiet absolut extrem», sagt der Historiker und alt SP-Landrat Ruedi Brassel. Während sich das Schweizer Bevölkerungswachstum in den 50er- und 60er-Jahren durchschnittlich auf 1,5 Prozent belief, wuchs das Baselbiet mehr als doppelt so schnell. Innerhalb von knapp 25 Jahren hatte sich die Bevölkerung im Baselbiet bis 1974 verdoppelt, auf mehr als 221000 Einwohnende.

Die florierende chemische Industrie löste einen Bauboom aus, der viele ausländische Arbeitskräfte hinführte. «Die Zuwanderung aus der Stadt war längst nicht der Grossteil, sonst wäre Basel entvölkert worden», sagt Brassel. Junge Familien strömten von überall ins Baselbiet. Die Basler Vororte Muttenz, Reinach, Pratteln knackten innert weniger Jahre alle die 10 000er-Marke und waren keine Dörfer mehr. Für die Schulen hiess das, dass zusätzlicher Bedarf bestand. «Das Baselbiet war der boomende Kanton, wurde als der junge Kanton betitelt», sagt Brassel.

Die Zivildienst-Initiative und der Stacheldraht von Ettingen

Anfang der 70er-Jahre besuchte Brassel das Gymnasium Münchenstein. «Man spürte damals, dass die Baselbieter Gymnasien noch junge Schulen waren.» Es fiel in jene Zeit, als die Münchensteiner Initiative lanciert wurde. Sie wollte einen Zivildienst schaffen. Dienstverweigerung glich damals einem Tabubruch. Als ein Lehrerkollege des Gyms Münchenstein zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, reisten die Schüler mit den Lehrern durch die ganze Schweiz, um Unterschriften zu sammeln.

Im Jahr 1972 kam eine neue Welle an Gymnasien. Gleichzeitig entstanden sie, in Muttenz und Oberwil – wiederum in Provisorien. René Salathé war wieder führend dabei, als Rektor wechselte er nach Oberwil. Da der damalige Neubau noch nicht bereit war, kamen die Gymklassen in Containern im Innenhof der Ettinger Primarschule unter. «Im Sommer war es heiss, da netzten wir die Dächer mit Gartenschläuchen», erzählt Salathé.

Die Gymnasien des Kantons Baselland Gymnasium Laufen

Das Gymnasium Laufental-Thierstein besteht seit 1969. Mit seinen 600 Schülerinnen und Schülern ist es das kleinste Gymnasium im Baselbiet. Als einziges verbindet es die progymnasiale mit der gymnasialen Stufe unter einem Dach. Besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler können die zweisprachige Maturität Deutsch/Französisch in Zusammenarbeit mit dem Lycée cantonal in Porrentruy absolvieren: Sie besuchen zwei Jahre den Unterricht in Laufen, danach zwei Jahre in Porrentruy. Gymnasium Liestal

Das Gymnasium Liestal war 1963 das erste Gymnasium des Kantons Baselland. Und auch das grösste: Aktuell besuchen etwa 900 Schülerinnen und Schüler die Maturitätsabteilung und 300 die Fachmittelschule. Das Gymnasium Liestal bietet die zweisprachige Matur Deutsch/Englisch und Deutsch/Französisch an. Für Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern gibt es die Möglichkeit, zugunsten von Trainings und Wettkämpfen die wöchentliche Unterrichtszeit zu reduzieren und die Matura in fünf, statt vier Jahren zu erreichen. Gymnasium Münchenstein

Das Gymnasium Münchenstein ist die zweitälteste Mittelschule des Kantons Baselland – sie wurde 1964 gebaut. Das Schulensemble setzt sich aus einem Hauptbau und der Villa Ehinger zusammen. Die Villa zählt zu den wichtigsten Schweizer Bauten der Neorenaissance. Rund 900 Schülerinnen und Schüler besuchen das Gymnasium in Münchenstein. Das Besondere: Die Lernenden haben die Möglichkeit, beim immersiven Sprachunterricht in Französisch ein kostenfreies Austauschsemester in der französischsprachigen Schweiz zu absolvieren. Gymnasium Oberwil

Für 28 Klassen hatte das Gymnasium Oberwil bei seiner Einweihung 1972 Platz. Die 148 Lernenden konnten zwischen den Schwerpunkten Latein, Mathematik oder Wirtschaft wählen. Zehn Jahre später besuchten schon 890 Lernende das Gymnasium – heute sind es rund 950. Diese können zwischen den Schwerpunktfächern Mathematik, Biologie/Chemie, Italienisch, Latein, Musik, Spanisch, Wirtschaft und Recht sowie bildnerisches Gestalten wählen. Zudem führt das Gymnasium jedes Jahr gemeinsam mit der Universität Basel eine Bewegungswoche durch. Gymnasium Muttenz

Das Gymnasium Muttenz wurde wie das Gymnasium Oberwil im Jahr 1972 eingeweiht. Zudem ist es etwa gleich gross: 650 Schülerinnen und Schüler besuchen die Maturitätsabteilung und 270 die Fachmittelschule. Zurzeit kommen diese einerseits aus dem Kanton Baselland, andererseits kommt fast die Hälfte der Schülerschaft aus dem Fricktal im Kanton Aargau. Das soll sich aber bald ändern. Denn: Die Nordwestschweizer Kantone wollen, dass ihre Mittelschülerinnen und Mittelschüler in ihrem Wohnkanton unterrichtet werden.

Im dörflichen Ettingen entsprachen die langhaarigen Gymschüler nicht der ländlichen Norm. Ein Konflikt schwoll an, nachdem die Schülerinnen von den Veloständern rüber zum Schulhaus ein Weglein in den Rasen gestampft hatten, anstatt den Weg über die Platten zu nehmen. Der Gemeinderat reagierte und schirmte den abgetrampelten Pfad mit Stacheldraht ab. Die Schülerschaft konterte, angelehnt an den Kalten Krieg, mit Plakaten: «Achtung! Hier hört der freie Westen auf, Ettingen beginnt.» Auf dem Pausenhof sangen sie den Gefangenenchor aus Nabucco. «Das war gut, ich hatte Freude, aber durfte dies nicht so kundgeben», erzählt der 95-jährige Salathé.

Zwei Jahre später bezog das Gymnasium das Definitivum an der Landstrasse auf der Hochebene zwischen Oberwil und Allschwil. Äcker, Obstbäume und mittendrin der klobige Bau. «Wer zur Schule wollte, musste hochlaufen, mit dem Velo hochstrampeln oder per Autostopp kommen», erzählt Salathé. Der Rektor persönlich nahm immer wieder Stopper mit hoch. So habe er immer erfahren, was an der Schule lief.

In Windeseile war das Gymnasium hochgezogen worden. «Der Kanton hatte null Geld, um Zusatzleistungen zu erbringen. Es reichte nicht einmal für ein paar Bäume.» Also begrünte die Schule von sich aus. Unter dem Motto «bäumiges Gymnasium» zogen die Schüler durchs Dorf und fragten die Leute, ob sie einen Baum entbehren könnten. Sie wurden daraufhin feierlich gepflanzt. Ein Biotop folgte. Dann eine Storchenstation. «Die Schule profitierte davon, dass nichts vollkommen war. Es gab ihr innere Wärme, innere Kraft.»

Muttenz – für viele Jahre eine Brücke ins Fricktal

Im Eingang zum Aluminiumbau von Muttenz wartet Theo Zahno im Karohemd, gutmütiger Blick. Gibt es das Schicksal, so war seines glasklar vorbestimmt. Als er anfing, kostete ein Taschenrechner Tausende von Franken, heute sind sie schon wieder aus den Klassenzimmern verschwunden. 44 Jahre lang hat er am Gym Muttenz Mathematik unterrichtet.

Urgestein am Gymnasium Muttenz: Theo Zahno vor dem Alubau. Nicole Nars-Zimmer

«Ich fragte mich damals noch, wie es sein wird, wenn meine ehemaligen Lehrer mich plötzlich als Kollegen sehen», erzählt er in einem der ausdruckslosen Räume. Die Menschen machten eine Schule aus, sagt Zahno. Er erzählt von Maturreisen, dem digitalen Umbruch und wie eine Schule damit umgeht, von seinen pädagogischen Grundsätzen. «Wichtig ist, dass die Leute nicht Angst haben, in den Unterricht zu kommen. Mathematik ist nicht rechnen, sondern denken.» Die Herbstsonne lässt eine ganze Palette an Grüntönen in den dahinterliegenden Schrebergärten leuchten.

Aus dem Gundeli nach Birsfelden war seine Familie umgezogen, ehe er Anfang 70er-Jahre im ersten kompletten Jahrgang ans Gym in Muttenz kam. Die Schule war in Baracken untergebracht, bis es vom Platz her irgendwann nicht mehr ging. Der für einen Gesamtschulversuch gebaute Alu-Kubus nebenan stand leer. Ein glücklicher Zufall für das Muttenzer Gymnasium. «Der Kanton hatte einen Schulhaus-Baustopp verfügt», erzählt der 66-Jährige.

Nach der Matura würde Zahno bald zurückkehren. Das Schicksal eben. Am Mathematischen Institut war ein Inserat für eine Stellvertretung am Gymi Muttenz ausgeschrieben. Und Lehrer wollte er vom ersten Schultag an werden. Im Sommer wäre Zahno endgültig in Pension gegangen, kurzfristig sprang er wieder ein für eine Stellvertretung. Seine Karriere in Muttenz endet, wie sie begann. «Ich habe das Glück, nicht ausgebrannt zu sein.» Auch seine Töchter besuchten das Gymi Muttenz, schlossen Freundschaften mit Mitschülerinnen, die aus dem Fricktal herkamen.

Neues Gymnasium im ­aargauischen Stein

Die Schülerschaft aus dem Aargau habe die Muttenzer Schule bereichert. Weil der Nachbarkanton nun eine eigene Mittelschule in Stein baut, wird Muttenz diese Schülerinnen bald verlieren. Das Gymnasium Muttenz musste sich stets auf Änderungen einstellen, sich behaupten. «Wir sind eine Schule, die immer stark an sich selbst gearbeitet hat», sagt Rektorin Brigitte Jäggi. Zuletzt stand zur Debatte, Muttenz solle zur reinen Fachmittelschule werden.

«Wir wehrten uns dagegen, denn die Breite an verschiedenen Menschen, das Gegenseitige befruchten der beiden Schulen, wollte niemand verlieren.»

Rektorin Brigitte Jäggi in der Muttenzer Bibliothek. Nicole Nars-Zimmer

Künftig werden an einem Standort drei Schulen den Campus Polyfeld teilen. «Das gibt eine positive Spannung, ich bin gespannt, wie wir als drei Schulen vor Ort funktionieren werden», sagt Jäggi. Das mittlere der fünf Baselbieter Gymnasien entstand 1969 in Laufen. Der Boom des Baselbiets war in die Zeit der Bemühungen um die Wiedervereinigung der beiden Basel gefallen, die in den 60er-Jahren Wellen geschlagen hatte.

1969 lehnte Baselland diese ab. «Nicht zuletzt, weil der Kanton in den Jahren vorher mit dem Ausbau der eigenen Infrastrukturen – Gymnasien, aber auch Spitäler – Fakten geschaffen hatte, die der Eigenständigkeit Wind gaben», sagt Ruedi Brassel. «Die Leute im Kanton hatten das Gefühl, sie bräuchten Basel gar nicht mehr.»

Die Schulen verändern die ­Mentalität der Gesellschaft

Innerhalb von zehn Jahren musste der Kanton für fünf Gymnasien Lehrkräfte rekrutieren. «Eine meiner wichtigsten Aufgaben war die Lehrersuche», sagt auch René Salathé. Durch die ganze Schweiz reiste er, um Lehrerinnen ins Baselbiet zu locken. Ein Onkel von Ruedi Brassel gehörte zu den neuen Lehrern – in den 60ern wechselte er ans Gymi Münchenstein. Brassel erinnert sich:

«Er hat ein halbes Jahr bei uns im Haus gewohnt, weil die Familie nicht so schnell aus der Ostschweiz ins Baselbiet zügeln konnte.»

Die Schulen veränderten die Mentalität der Gesellschaft, glaubt Brassel. «An den Gymis entstanden eigene Kreise. In den Gymnasialjahren formen sich Gruppenidentitäten und Freundschaften, Seilschaften oder Klüngel, die durchs Leben hindurch halten.» Die Oberstufenschulen hätten die Binnenstrukturen gestärkt.

René Salathé teilt die Einschätzung und sagt: «Im unteren Kantonsteil stärkten die Gymnasien das Bewusstsein zur Zugehörigkeit zum Kanton Baselland. Auch wenn viele Leute mental stadtorientiert blieben.» Ganz der Lehrer, fragt er hinterher, ob denn seine Worte geholfen hätten, zu verstehen. Und ruht sich alsbald auf dem Sofa aus.

