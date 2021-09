Geschichte Neuer Dokfilm ruft mit eindrücklichen Bildern die Schlacht bei Dornach wach Das historische Gemetzel erhält eine Würdigung durch einen Basler Filmemacher. Zwei weitere Streifen über die Geschichte der Schwarzbuben-Gemeinde sollen folgen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Eidgenossen schleichen sich vom Gempen her an den Gegner an. zvg

Der 22. Juli 1499 ist als einer der blutigsten Tage in die Geschichte der Region Basel eingegangen: 3500 Menschen liessen bei Dornach ihr Leben, als die Eidgenossen den Habsburgern und dem verbündeten Schwäbischen Bund eine folgenreiche Niederlage zufügten. Der seit Monaten dauernde Schwabenkrieg fand auf dem Gebiet des heutigen Hauptorts des Dornecks seine brutale Entscheidung.

Seit Jahren erinnern Schädel in einem Gebeinhaus und ein Schlachtenrelief in Dornach an die wüsten Szenen. Vor wenigen Tagen ist ein Dokumentarfilm über die Schlacht hinzugekommen. Am Wochenende feiert der Streifen im Neuen Theater Dornach für geladene Gäste seine Premiere. Das eine knappe Stunde lange Werk beinhaltet viele Reenactment­szenen, bei denen mit Schauspielerinnen und Schauspielern die Schlacht nachgestellt wurde. Sie werden ergänzt mit Kartenaufnahmen, Holzschnitten, verschiedenen Animationen und Drohnenaufnahmen aus Dornach. Ein Erzähler schildert die damaligen Ereignisse in leicht verständlichen Worten.

Der Trailer zum Film Dornach 1499. zvg

Verzögerung durch Corona ermöglichte den Feinschliff

Die Idee, eine Doku über die Schlacht von Dornach zu drehen, stammt von Francis de Andrade. Mit seiner in Basel beheimateten Firma hat er den Film auch produziert. Der Basler Filmemacher und Historiker Moritz Willenegger schrieb das Drehbuch und führte Regie. Die beiden wurden von der Raiffeisenbank Dornach, der Bürgergemeinde Dornach, der Einwohnergemeinde Dornach und einigen Privaten finanziell unterstützt.

Im Film kommen auch einige historische Dokumente wie dieser Holzschnitt vor. zvg

Hätte Corona dem Team nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, wäre der Film schon im vergangenen Jahr zu sehen gewesen. «Wir mussten die Premiere wegen der Pandemie verschieben», sagt Regisseur Moritz Willenegger.

«Die zusätzliche Zeit konnten wir aber dazu nutzen, dem Film noch den Feinschliff zu verpassen.»

Es gelang ihnen, Mittelalterprofessorin Regula Schmid Keeling und den auf Adelsgeschichte spezialisierten Historiker Peter Niederhäuser für Einschätzungen über die Schlacht bei Dornach zu gewinnen.

Ähnlich wie in dieser Animation könnte die Ruine Dorneck im ausgehenden 19. Jahrhundert ausgesehen haben. zvg

Das Resultat lässt sich sehen: Entstanden ist eine lehrreiche Dokumentation, welche die Geschehnisse weder romantisiert noch aufbauscht.

«Wir stehen derzeit in Gesprächen mit mehreren Plattformen, die sich für den Film interessieren»,

sagt Willenegger. Spruchreif sei zwar noch nichts, aber er sei zuversichtlich, dass sie für die Doku bald einen Abnehmer fänden. Er habe bei deren Gestaltung darauf Wert gelegt, dass sie trotz aller historischen Korrektheit für ein breites Publikum zugänglich sei.

Der Film endet nicht zufällig mit den Ereignissen, die nach der Schlacht bei Dornach zur Reformation führten. Moritz Willenegger und Francis de Andrade planen zwei weitere Filme über Dornach.

«Beim zweiten Streifen wird es um die Geistesgeschichte des Dorfes Dornach gehen. Dies beinhaltet auch die Hexenverbrennung und die Reformation»,

sagt Willenegger. Der dritte Film soll sich um Rudolf Steiner und sein Vermächtnis drehen.

Wer den Film bereits jetzt kostenfrei sehen möchte, kann eine Mail an Produzent Francis de Andrade (fa@deandrade.ch) schicken.

Regisseur Moritz Willenegger (Mitte) mit zwei der Schauspieler, die im Film historische Figuren verkörpern. zvg