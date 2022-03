Geschichte Was befindet sich unter der Ruine Dorneck? Unsere Suche nach Satanisten brachte Unerwartetes ans Tageslicht Ein Baselbieter Lehrerpaar erklärte in einer viel beachteten SRF-Doku, dass Kinder unter der Ruine Dorneck von satanistischen Eliten geopfert würden. Wir begaben uns mit dem Schlosswart und einem Burgenkenner auf die Anlage oberhalb von Dornach. Dimitri Hofer und Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Die Ruine Dorneck ist ein beliebtes Ausflugsziel im Schwarzbubenland. Seit 1970 kümmert sich die Solothurner Denkmalpflege um die Anlage. Nicole Nars-Zimmer

Wie bei vielen Menschen war auch bei Alois Hasler das Erstaunen gross. «Mein Enkel hat mir ein Video der Sendung geschickt», sagt der Schlosswart der Ruine Dorneck. Der Pensionär macht sich gerade daran, die Spuren einer Party vom vergangenen Wochenende zu beseitigen, die auf dem einstigen Schloss oberhalb von Dornach stattfand. Er sammelt Bierflaschen, Pappteller und Verpackungen zusammen und leert gleich noch den Abfalleimer.

Schlosswart Alois Hasler und Nico Piazzalonga, der Führungen zu Burgen in der Region anbietet, sind unserer Einladung gefolgt. An diesem kalten Montagnachmittag möchten wir auf den Grund gehen, was nicht nur den Enkel des Schlosswarts interessieren dürfte: Trifft sich unter der Ruine Dorneck ein satanistisches Netzwerk, das dort Kinder tötet? In einer SRF-Dokumentation, die für Aufsehen sorgte, behauptete dies ein Lehrerpaar aus dem Baselbiet. Während sie zu grosse Angst hatte, um die Ruine überhaupt zu betreten, zeigte er vor der Kamera im Innern der Anlage auf eine grosse Holztüre. Der Lehrer erklärte:

«Dahinter beginnt offenbar ein Gangsystem.»

Für den Schlosswart sind solche Gerüchte neu

Während die Fernsehreporter ohne einen Einblick zu erhalten die Ruine wieder verliessen, ist dies bei unserem Besuch möglich. Wir halten uns am Geländer fest, und gelangen auf einem engen Weg zur Türe, auf der sich einige mit Graffiti verewigt haben. Die Wand nebenan ist, wie grosse Teile der Ruine Dorneck, mit Efeu zugewachsen. Alois Hasler dreht den Schlüssel der Holztüre, die in den westlichen Zwillingsturm der Ruine führt.

Schlosswart Alois Hasler öffnet die Türe, hinter der ein geheimes Gangsystem beginnen soll. Nicole Nars-Zimmer

Leitern, Schaufeln, Besen, Abfallsäcke und ein Schubkarren kommen zum Vorschein. Sollte hier der Ausgangspunkt eines Gangsystems sein, hätten die Verantwortlichen ihn gut getarnt. Durch zwei kleine Fenster kann man nach unten auf den Burgkomplex schauen.

Als wir uns umsehen, sagt der Schlosswart schulterzuckend:

«Es handelt sich einfach um einen Abstellraum.»

Bis zur Fernsehsendung sei ihm noch nie zu Ohren gekommen, dass blutige Rituale stattfinden sollen. «Ich bin ziemlich häufig auf der Ruine. Von so etwas habe ich nichts mitbekommen», hält er nüchtern fest. Seit 38 Jahren übe er diese Tätigkeit mittlerweile aus. Vor allem in Sommermonaten komme es immer wieder zu Festen, die manchmal auch ausarteten. Aber Satanisten sei er auf seinen Rundgängen niemals begegnet.

Zum Vorschein kommt ein Abstellraum. Nicole Nars-Zimmer

In der Doku ist die Rede davon, dass sich unter der Ruine Dorneck geheime Gänge befinden sollen. Nico Piazzalonga hat vor, neben anderen Burgen im Raum Basel künftig auch Interessierte über die Ruine in Dornach zu führen. Deshalb beschäftigte sich der 25-Jährige, unabhängig von unserer Anfrage, mit der Geschichte der Anlage. Er stellt klar:

«Ja, es gibt unterirdische Räume unter der Ruine Dorneck, aber bei diesen handelt es sich um zugemauerte Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg.»

Der Schlosswart ergänzt: «Schon als ich damals begonnen habe, waren die Bunker nicht mehr begehbar.» In all den Jahren sei er auch kaum auf diese angesprochen worden.

Der Burgenexperte Nico Piazzalonga hat in den vergangenen Monaten eine Führung zur Ruine Dorneck ausgearbeitet. Nicole Nars-Zimmer

Drei unterirdische Stollen durch den Hügelzug

Die Ruine Dorneck ist ein beliebtes Ausflugsziel. Dass das Schloss, das um das Jahr 1050 entstanden ist, im Mittelalter wichtig war, ist den meisten klar. «Wahrscheinlich wissen viele Besuchende aber nicht, dass die Ruine auch im 20. Jahrhundert eine historische Bedeutung hatte», sagt Piazzalonga. Er läuft voraus und zeigt uns einen der zubetonierten Eingänge zu den Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch an dieser Wand sind Schmierereien hinterlassen worden. Satanistische Symbole sind keine zu sehen. Stattdessen hat jemand seine Liebe zu Cannabis festgehalten. Auch ein Peace-Zeichen hat den Weg auf die Wand gefunden.

Nachzuschauen, ob sich hinter den Betonwänden tatsächlich Ungeheuerliches ereignet, ist unmöglich. Ein Beitrag über die Geschichte der Ruine Dorneck des Mittelalterarchäologen und Kunsthistorikers Guido Faccani gibt Aufschluss über die Gänge: Er schreibt:

«Nach der Ruinierung im Jahr 1798 hatte die Anlage von Dorneck keine Funktion mehr als militärstrategischer Punkt. Etwa 140 Jahre später, also kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, begann das Büro für Befestigungsbauten mit der jüngsten Bewehrung der Anlage.»

Im Süden der Ruine habe man drei Kavernen in ostwestlicher Richtung quer in den Hügelzug treiben lassen.

Die Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg wurden zugemauert. Einige Besuchende haben sich auf der Wand verewigt. Kenneth Nars

Viele Bunker in der Schweiz wurden aufgegeben

Von den Stollen zeugen Pläne der Armee, die wir vom Solothurner Amt für Denkmalpflege und Archäologie erhielten. Der Solothurner Denkmalpfleger Stefan Blank schränkt jedoch ein: «Wir sind nicht in der Lage, die in den Unterlagen gezeigten Grundrisse im Gelände genau zu verorten.» Seit 1970 ist sein Amt für den Komplex zuständig.

Die einst als vertraulich deklarierten Dokumente zeigen auch, dass die drei Kavernen im Dezember des Jahres 1983 deklassiert und zugemauert wurden. Beat Wyser, der den Bunkerverein Kleinlützel präsidiert, sagt dazu:

«Bis in die 1980er-Jahre besass die Schweizer Armee noch 23’000 Bunkeranlagen. Während des Kalten Krieges gab sie viele auf, da sie sie für nicht mehr zeitgemäss hielt.»

Einen Bunker zu öffnen, müsste durch den Bund geschehen.

Unter der Ruine Dorneck befinden sich drei unterirdische Kavernen aus dem Zweiten Weltkrieg. Zvg / Solothurner Denkmalpflege

Dass unter der Ruine Dorneck Satanisten ihre Rituale abhalten, glauben weder Schlosswart Alois Hasler noch Burgenexperte Nico Piazzalonga. Mit einer Mischung aus Entsetzen und Amüsement schauten sie die Fernsehsendung. «Burgen waren immer Orte, um die sich Legenden rankten», sagt Piazzalonga. Nun seien, angesichts der weltweit verbreiteten Verschwörungserzählung einer satanistischen Elite, die Kinder opfert, Satanisten an der Reihe.

Seit dem Jahr 1970 ist das Solothurner Amt für Denkmalpflege und Archäologie für die Ruine Dorneck zuständig. Kenneth Nars

