Gesetzesrevision Baselbieter Krisenstab will den Feuerwehren bei Grossbränden die Einsatzleitung streitig machen Baselland überarbeitet sein Gesetz über den Bevölkerungsschutz. Brisant: Es widerspricht dem bestehenden Feuerwehrgesetz, sagt SVP-Landrat Martin Karrer, der selbst eine Berufsfeuerwehr leitet. Michael Nittnaus 22.04.2021, 21.01 Uhr

Beim Grossbrand in Laufen im Industriegebiet an der Wahlenstrasse vergangenen Juli hatte die Feuerwehr das Kommando. Kenneth Nars

Die Totalrevision des Baselbieter Bevölkerungsschutz-Gesetzes fand am Donnerstag in erster Lesung bei einer Mehrheit des Landrates Zustimmung. Es dürfte an der kommenden Sitzung das nötige Vierfünftelmehr erreichen, sodass es zu keiner Volksabstimmung kommt.