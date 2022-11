Gesprengt In Aesch flogen Bankomaten in die Luft In Aesch wurden zwei Bankomaten der Basellandschaftlichen Kantonalbank gewaltsam aufgebrochen. Der Sachschaden ist gross. Simon Tschopp 04.11.2022, 14.45 Uhr

So sah es aus, nachdem in Aesch zwei Bankomaten gesprengt worden waren. zvg/Polizei BL

In den frühen Morgenstunden des Freitags knallte es an der Hauptstrasse in Aesch gleich mehrmals. Eine unbekannte Täterschaft jagte kurz vor 4 Uhr zwei Bankomaten in die Luft. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 3.57 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei eine Meldung ein, dass zwei Bankomaten aufgebrochen worden seien. Diese befinden sich im Aussenbereich der Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Aesch. An beiden Automaten sowie an der Gebäudehülle sei «massiver Sachschaden» entstanden, teilt die Polizei mit.

Hauptstrasse und Tramlinie gesperrt

Diese konnte am Freitag weder zur Täterschaft noch zum Deliktsbetrag Angaben machen. Nach den Detonationen sollen eines oder zwei Fahrzeuge vom Tatort weggefahren sein, hiess es.

Um den Tatbestand aufzunehmen und den Sachverhalt zu klären, mussten sowohl die Hauptstrasse als auch die Tramlinie für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Liegenschaft wurden evakuiert.

Die Baselbieter Polizei hat in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Baselland und der Bundespolizei Fedpol Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurde die Bundesanwaltschaft über die Vorfälle informiert.

Im Frühling 2021 knallte es ebenfalls in Aesch

Schon Ende März 2021 war in Aesch – am Nordring – ein Bankomat in die Luft geflogen. Am 15. Juli dieses Jahres wurde ein freistehender Bankomat im Eingangsbereich der Coop-Filiale an der Binningerstrasse in Allschwil gesprengt. Bei beiden Ereignissen entstand ebenfalls grosser Sachschaden.

Laut SRF sind heuer schweizweit bisher mindestens 42 Bankomaten gesprengt oder aufgebrochen worden. Bei einer Vielzahl der Fälle traf es Automaten der Raiffeisenbank und der Bank Cler, wie Recherchen dieser Zeitung ergaben. Die Täter agieren meistens in kleinen Gruppen von drei bis vier Personen.