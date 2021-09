Aescherin reist als Quatschmacherin in Katastrophengebiet

Gesundheitsclown Als Quatschmacherin im Katastrophengebiet: Aescherin reist als Clown nach Deutschland Die Aescherin Anke Bittkau ist ausgebildeter Gesundheits-Clown. Vergangene Woche besuchte die von der Jahrhundertflut betroffenen Gebiete in Deutschland und brachte etwas Fröhlichkeit zurück. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Bittkau mit einem Feuerwehrmann im Flutgebiet. Zvg

Die Bilder der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gingen um die Welt. Über 180 Menschen kamen im vergangenen Juli in den Fluten ums Leben. Die Aescherin Anke Bittkau kennt als gebürtige Deutsche das Gebiet aus eigener Erfahrung. Im Februar schloss sie eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum Gesundheits-Clown ab. Der geschützte Begriff dazu heisst «Gesundheit!Clown». Beim Joggen kam ihr die Idee, die leidgeplagten Menschen im Katastrophengebiet als Clown zu erheitern.

«Rational gedacht war mir eigentlich klar, dass diese Menschen, die mit einem derartigen Schicksal zu kämpfen haben, als letztes einen Clown brauchen, der versucht, sie zum Lachen zu bringen.» Doch die innere Stimme war stärker als der rationale Verstand. Vergangene Woche verbrachte Anke Bittkau drei Tage als «Quatschmacherin», als die sie sich selber bezeichnet, in drei Dörfern entlang des Flusses Ahr, der von einem grösseren Bach zur Sturmflut wurde.

Nervosität und singende Senioren

Alleine schon die Anreise mit der Deutschen Bahn, bei der Lokführer streikten, war ein Abenteuer. Eine Freundin stellte einen Kontakt ins Krisengebiet her. «Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. Ich kannte nur die Bilder aus den Medien.» Angefangen hat alles im Dörfchen Dernau, das im Gebiet der Ahr nicht mehr wieder zu erkennen war. Dort wurde sie zu einem Kaffeekränzchen von Seniorinnen und Senioren eingeladen, die in den Wochen zuvor vorwiegend zuhause sassen. Ihre rechte Hand zitterte vor Nervosität so stark, dass sie anfangs nicht mal die Tasten des Akkordeons drücken konnte. Sie begann mit dem Lied «Kommt ein Vogel geflogen...». Dann passiert etwas Unglaubliches, erzählt Bittkau.

«Alle am Tisch stimmten in das Lied ein und sangen gemeinsam alle Strophen. Ich war überrascht, hatte Gänsehaut und feuchte Augen.»

Der Bann war gebrochen. Ihr Programm passt sie dem jeweiligen Gegenüber an. Manchmal stand Bittkau einfach mit ihren übergrossen Seifenblasen da und bereitete jenen ein Strahlen, die dazu bereit waren, und bot jenen ein offenes Ohr – auch mal ohne rote Nase – die ihr Leid klagen wollten. In solchen Momenten war Anke Bittkau auch einfach mal nur Mensch und da für jene, die Schreckliches erlebt haben oder seit Wochen im Katastrophengebiet helfen.

Positive Rückmeldungen vor Ort

Die Aescherin ging als Clownfigur «Flugi» ins Flutgebiet. Alternativ hätte sie noch «Pimpinelly» auf Lager. Schlüpft Bittkau in eine der beiden Figuren, ist der Charakter Anke Bittkau ganz weit weg. «Dann bin ich wirklich Flugi oder Pimpinelly – von den Haaren bis zu den Zehenspitzen.» Es sei ein wichtiger Teil der Ausbildung gewesen, dass man sich vollends der Clownfigur hergibt.

«Man muss es dann auch wirklich durchziehen, auch wenn das Gegenüber traurig oder skeptisch ist. Es ist ja unsere Aufgabe, den Menschen zu ermöglichen, wieder einmal Freude zu spüren.»

Dass dies geklappt hat, zeigen die Rückmeldungen vor Ort. Eine Berliner Ärztin, die sie am ersten Tag kennengelernt hatte, meinte: «Anke, du hast den Leuten wirklich neue Lebenslust gegeben.» Dieses Gefühl nimmt Bittkau zurück in ihren Alltag, in dem sie als Pflegerin im Alters- und Pflegeheim Im Brüel in Aesch arbeitet. Auch dort hat sie zur Freude der Bewohnerinnen und Bewohner ab und zu ihre rote Clownnase an. Anke Bittkau schliesst nicht aus, ins Ahrtal zurückzukehren.

«Das Leid der Menschen dort wird noch lange anhalten.»