Gesundheitswesen «Die Hilfsfristen sind sehr schlecht»: Rettungsdienst braucht im Baselbiet oft zu lange Der Einsatzwagen des Kantonsspitals Baselland (KSBL) erreicht die terminlichen Vorgaben nicht. Das Spital selber ist offenbar gar nicht so erpicht darauf, diese Dienstleistung zu erbringen. Die Entschädigungen des Kantons sind nicht kostendeckend. Dimitri Hofer und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland trifft oft zu spät am Einsatzort ein. Juri Junkov

Wenn es um Leben und Tod geht, zählt jede Sekunde. In Notsituationen gilt es für die ausgerückten Mitarbeitenden, möglichst rasch vor Ort zu sein. Wie sich zeigt, besteht im Baselbiet dringender Nachholbedarf. Der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland (KSBL) erreicht vielerorts die Vorgaben des Branchenverbands nicht.

Diese Richtlinien schreiben vor, dass Rettungsdienste bei 90 Prozent der Notfalleinsätze innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort sein müssen. Vom Rettungsdienst des KSBL wurde dieser Wert von Januar 2021 bis August 2022 über den gesamten Kanton nur in vier Monaten erreicht. Besonders tief ist die Einhaltung der Hilfsfristen in den Bezirken Waldenburg und Sissach. Die Sanität Basel-Stadt und die private Rettungsdienste Nordwestschweiz AG, mit denen der Kanton Baselland ebenfalls eine Leistungsvereinbarung unterhält, verfehlten diese Vorgabe indes nie.

Ein Rettungsdienst für das gesamte Baselbiet

Auch im Laufental befinden sich die Zahlen des KSBL-Rettungsdienstes oft unter 90 Prozent. Im jüngsten Baselbieter Bezirk lebt Mitte-Landrat Marc Scherrer. Er hat bereits mit mehreren Vorstössen Informationen über den aktuellen Stand der Rettungsdienste im Kanton verlangt. Mit den Antworten auf seine dritte Interpellation, die am Donnerstag im Landrat behandelt werden, ist der Laufentaler gar nicht zufrieden:

«Die Hilfsfristen im ländlichen Baselbiet sind sehr schlecht, die Situation im Rettungswesen ist dramatisch.»

Zu den Werten aus seinem Wahlkreis sagt er: «Wenn man sie zusammennimmt mit jenen aus dem Bezirk Thierstein, der mit dem Laufental einen gemeinsamen Lebensraum bildet, so sind die Fristen auch hier unbefriedigend.»

Das KSBL hat es schwerer als die anderen Anbieter

Das KSBL erklärt, dass zwar die Hilfsfristen für die drei im Kanton eingesetzten Rettungsdienste gleich seien, ihr Auftrag unterscheide sich aber stark. So liegt die Bevölkerungsdichte im Einsatzgebiet des KSBL bei 321 Einwohner pro Quadratkilometer, jene der Rettungsdienste Nordwestschweiz AG bei 1197 und jene der Rettung Basel-Stadt bei 1956. «Für das KSBL ist es in einem so weitläufigen und relativ dünn besiedelten Gebiet ungleich schwerer, die Hilfsfristen einzuhalten», sagt Sprecherin Anita Kuoni.

Er wolle nicht pauschal das KSBL oder den Kanton an den Pranger stellen, betont Scherrer. Er stellt aber in Frage, ob das Spital der richtige Anbieter eines Rettungsdienstes sei. «Wir müssen das kritisch überprüfen.» Er könnte sich auch vorstellen, die Aufgaben des Rettungsdienstes einer Organisation zu übertragen, die für das ganze Baselbiet zuständig ist.

Beim KSBL heisst es, dass man weiterhin bereit sei, die rettungsdienstlichen Leistungen zu erbringen. Voraussetzung sei eine kostendeckende Abgeltung durch den Kanton via Gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL), was aktuell nicht der Fall sei, sagt Kuoni.

«Das KSBL ist aber auch offen für andere Lösungen.»

Die Interpretation ist nicht abwegig, dass man beim Spital gar nicht so erpicht darauf ist, selber einen Rettungsdienst zu betreiben.

Für die Jahre 2022 bis 2025 genehmigte der Landrat im Februar für die Rettungsdienste eine Abgeltung der Leistungen von insgesamt knapp 16 Millionen Franken. Das KSBL erhält 1,4 Millionen Franken pro Jahr, was die Kosten nicht deckt. Das KSBL stehe mit dem Kanton im Dialog, diesen Missstand zu korrigieren, sagt Kuoni.

«Nicht akzeptabel»: In anderthalb Jahren ist kaum etwas passiert

Für Mitte-Landrat Scherrer dauert alles viel zu lange: Vor rund anderthalb Jahren habe er erstmals auf die Probleme aufmerksam gemacht. Seither sei, abgesehen von einem Workshop, offensichtlich wenig passiert. Marc Scherrer findet: «Das ist nicht akzeptabel. Die Situation ist ernst.»

In seinen Antworten informiert der Regierungsrat über Massnahmen zur Verbesserung der Situation. An dem von Scherrer erwähnten Workshop wurden «verschiedene Lösungsansätze besprochen und bewertet», heisst es im Regierungsbericht. Dabei habe sich der Fachkräftemangel als wohl grösste Herausforderung herausgestellt. Um die Dienste zu entlasten, sollen zudem Sekundäreinsätze reduziert werden. Dazu gehören Kantonsrückführungen und planbare Verlegungen.

Bis im Dezember haben die drei Rettungsdienste Zeit, um Lösungsvorschläge zu Themen wie Fachkräftemangel und Einhaltung der Hilfsfristen zu erarbeiten. Die Regierung erwartet, dass die Hilfsfristen eingehalten werden und entsprechende Möglichkeiten zur Sicherstellung diskutiert werden.

