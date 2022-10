Gesundheitswesen Im Baselbiet sind sie oft zu spät – nun schwappt Diskussion um Rettungsdienste in den Kanton Solothurn über Oft können im Baselbiet die Einsatzwagen des Kantonsspitals Baselland (KSBL) die Hilfsfristen nicht einhalten. Der Breitenbacher FDP-Kantonsrat David Häner will vom Regierungsrat wissen, wie die Situation im Kanton Solothurn aussieht. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Die Solothurner Regierung muss darüber berichten, wie oft die Solothurner Rettungsdienste die Hilfsfristen einhalten. Bild: Patrick Lüthy

Die Zahlen sind alarmierend: Von Januar 2021 bis August 2022 erreichte der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland (KSBL) im Baselbiet die zeitlichen Vorgaben des Branchenverbands nur in vier Monaten. Diese besagen, dass die Einsatzwagen in 90 Prozent der Notfalleinsätze in 15 Minuten vor Ort sein müssen. Nach dem Baselbieter Regierungsrat ist nun auch die Regierung des Kantons Solothurn aufgefordert, die Werte offenzulegen.

Brachte im Baselbiet eine Interpellation von Mitte-Landrat Marc Scherrer die Zahlen ans Licht, ist im Solothurnischen der FDP-Kantonsrat David Häner tätig geworden. Seine kürzlich eingereichte Kleine Anfrage muss der Regierungsrat bis zur nächsten Kantonsratssession im November beantworten.

Der Breitenbacher Häner ist im Thierstein zu Hause, das an das Laufental grenzt. Im dortigen Hauptort Laufen lebt wiederum Scherrer. Neben den ebenfalls ländlichen Bezirken Sissach und Waldenburg liegen die Werte auch im Laufental häufig unter 90 Prozent.

Beim Spital Dornach gibt es keine eigenen Rettungswagen

Zu einer Absprache der beiden Parlamentarier sei es nicht gekommen, betont David Häner. Was nicht ist, könne aber durchaus noch werden. Er sagt zum Grund für die Kleine Anfrage:

«In den vergangenen zwei Jahren haben gefühlsmässig die Rega-Einsätze in Breitenbach und den umliegenden Gemeinden deutlich zugenommen.»

Er denke, das liege auch an den Rettungswagen, die häufig zu lange bräuchten, um am Unfallort zu sein.

Der am nächsten stationierte Einsatzwagen für das Thierstein ist der derzeit einzige des KSBL beim Gesundheitszentrum Laufen im ehemaligen Spital. Ist dieser belegt, müssen Fahrzeuge aus Reinach, Basel oder Liestal ausrücken. In Liestal befinden sich Wagen des KSBL, in Basel ist die Rettung Basel-Stadt und in Reinach die Rettungsdienste Nordwestschweiz AG stationiert. Mit Letzteren arbeitet die Solothurner Spitäler AG, wie auch mit dem KSBL, zusammen.

Das Spital in Dornach verfügt hingegen über keine eigenen Rettungswagen. Die Solothurner Spitäler AG betreibt eigene Rettungsdienst-Standorte nur jenseits des Jura: in Solothurn, Olten und Oensingen.

Im Thierstein und Laufental seien die Kapazitäten zu knapp

Durch die Schliessung des Laufner Spitals und die Bevölkerungszunahme seien die Einsätze im Laufental und Thierstein gestiegen, sagt Häner. In seiner Kleinen Anfrage schreibt er, dass deshalb in dieser Region «die Kapazitäten zu knapp sind und Rettungswagen aus Basel, Reinach oder aber Liestal gerufen werden müssen». Dabei gehe wertvolle Zeit verloren, die im Einzelfall über Leben oder Tod entscheiden könne.

Besonders in abgelegenen Gemeinden wie Beinwil könne er sich nicht vorstellen, dass die Hilfsfrist von 15 Minuten eingehalten werden könne. David Häner will deshalb vom Regierungsrat wissen, wie hoch die Erfüllungsquoten für die verschiedenen Rettungsdienste in den Solothurner Bezirken seit dem Jahr 2018 sind. Auch will er erfahren, ob die Regierung die Personalressourcen im Rettungsdienst als ausreichend erachtet.

Die von Häner verlangten Zahlen liegen gemäss der Solothurner Spitäler AG bereits vor. Dazu äussern möchte sich Oliver Schneider, Leiter Marketing und Kommunikation, aber noch nicht. Er sagt jedoch:

«Uns liegen keine Informationen vor, dass die Fristen nicht eingehalten werden können.»

Generell sagt Schneider: «Entscheidend ist nicht die Anzahl Wagen der Rettungsdienste an den jeweiligen Standorten, sondern deren Einsatzfähigkeit zur Umsetzung der Nextbest-Strategie.» Darunter versteht man in diesem Fall die Zusammenarbeit mehrerer Partner, sodass in einem Notfall der nächstgelegene verfügbare Rettungswagen ausrücken kann. Mit dem KSBL und der Rettungsdienste Nordwestschweiz AG habe man zwei langjährige Kooperationspartner.

