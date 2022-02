Gesundheitswesen Nach dem Einkauf in die Therapie: Angebot im Laufner Gesundheitszentrum ist gross, aber einige Bereiche fehlen Das Kantonsspital Baselland (KSBL) gibt bekannt, wie das neue Gesundheitszentrum im Birs Center in Laufen aussehen soll. Mit umfangreichen Leistungen soll die Bevölkerung überzeugt werden. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ambulante Gesundheitszentrum soll im ersten Quartal des Jahres 2023 im Einkaufszentrum Birs Center den Betrieb aufnehmen. Kenneth Nars

Es gibt kaum eine Entwicklung im Laufental, welche die Einwohnenden stärker beschäftigt: Mit Spannung und auch ein wenig Skepsis verfolgen die Menschen die Planungen zum ambulanten Gesundheitszentrum. Beim Projekt im Einkaufszentrum Birs Center handelt es sich um das Nachfolgeprojekt des Laufner Spitals. Das Kantonsspital Baselland (KSBL) versucht mit zahlreichen Leistungen und einem bekannten Allgemeinmediziner, die Bevölkerung zu überzeugen. Trotzdem weist das Angebot einige Lücken auf.

Ursprünglich hatte das KSBL geplant, das Gesundheitszentrum mit Medbase zu betreiben. Die Gesundheitsdienstleisterin zog sich jedoch überraschend zurück. Daraufhin seien die «vormals mit potenziellen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern geführten Gespräche neu aufgenommen» worden, sagt KSBL-Sprecherin Anita Kuoni. Wie sich zeigt, haben die Verhandlungen gefruchtet: Das KSBL teilte kürzlich mit, dass im Gesundheitszentrum die Dermatologie der Praxis Reinacherhof und das Rheumazentrum Laufen untergebracht sein werden. Letzteres befindet sich bereits im einstigen Spital.

Verbliebenes Angebot wird ins Birs Center gezügelt

Seit dem Abzug des stationären Angebots im Jahr 2020 verblieben in den Spitalräumlichkeiten ambulante Fachbereiche. «Diese werden eins zu eins in Gesundheitszentrum überführt», sagt Kuoni. Dazu zählen ein Walk-In-Notfall für nicht lebensbedrohliche Notfälle, Diagnostikangebote wie Endoskopie sowie Therapie- und Beratungsangebote. Auch ist eine Tagesklinik vorhanden, in der man sich etwa nach Spiegelungen ausruhen kann.

Das Gesundheitszentrum wird sich grösstenteils in den ehemaligen Büros der Laufner Krankenkasse EGK befinden. Zum Angebot gehören auch Spezialsprechstunden der KSBL-Kliniken wie Chirurgie, Medizin, Orthopädie, Schmerztherapie und Urologie.

Laufner Arzt findet das Zentrum «zukunftsorientiert»

Nicht vertreten sind die Augenklinik und die Frauenklinik. Man biete keine gynäkologische Sprechstunde an, da es diese bereits im Birs Center gäbe. In Abklärung sei auch eine Kindersprechstunde gewesen, sagt Anita Kuoni.

«Das Fachgebiet ist aber mit dem Team der Praxis Kinder- und Jugendmedizin in Laufen gut vertreten.»

Ein Notfallangebot für Kinder erfordere immer eine spezialisierte Expertise und Infrastruktur, wie sie nur das Universitäts- Kinderspital beider Basel bieten könne.

Ein weiteres Ziel konnte das KSBL erreichen: Mit Kurt Bütikofer, früherer stellvertretender Chefarzt der Inneren Medizin im Laufner Spital, gelang es, einen Allgemeinmediziner zu gewinnen. «Ich verlege meine Praxis von der Laufner Altstadt ins Birs Center. Die Räumlichkeiten dort sind besser geeignet. So verfügen sie etwa über einen Lift.» Er werde eigenständig tätig sein, könne sich aber Kooperationen vorstellen.

Bütikofer äusserte sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten von Medbase bei der lokalen Ärzteschaft. Tatsächlich war es nicht gelungen, Ärzte zu überzeugen, in einem Anstellungsverhältnis tätig zu sein. Das jetzige Gesundheitszentrum findet er «zukunftsorientiert». Viele hätten natürlich lieber ein stationäres Angebot, aber:

«Ich denke, die Bevölkerung wird das Gesundheitszentrum annehmen.»

Das Zentrum soll im ersten Quartal 2023 öffnen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen