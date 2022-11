16 Tage gegen Gewalt an Frauen in beiden Basel

Gewalt an Frauen Jedes Paar Schuhe ein verlorenes Leben: Während 16 Tagen wird auf Femizide aufmerksam gemacht Jede zweite Woche verliert eine Frau in der Schweiz ihr Leben durch einen Femizid. In der Region machen diverse Aktionen im Rahmen der Tage der Gewalt gegen Frauen auf das Thema aufmerksam. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

In diversen Liestaler Schaufenstern sind derzeit orangefarbene Schuhe ausgestellt, die je Paar einen Femizid symbolisieren. Kenneth Nars

Am 27. Februar 2022 in Ziefen, am 8. Februar 2021 in Basel, am 20. Juni 2020 in Pratteln. Drei Femizide haben sich laut der Website «stopfemizid.ch» in den letzten drei Jahren in der Region ereignet. Dazu kommt ein versuchter Femizid in Muttenz im Juli 2021 – und eine unbekannte Dunkelziffer. Schweizweit wird rund jede zweite Woche eine Frau von ihrem Ehemann, Lebensgefährten, Ex-Partner, Bruder oder Sohn getötet.

«Wir möchten die Leute sensibilisieren», erklären Ursula Althaus, Co-Präsidentin des Zonta Club Liestal, und Catherine Scheurer, Co-Präsidentin des Soroptimist Club Liestal. Für die «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» mit dem diesjährigen Thema Femizid haben die beiden Baselbieterinnen mit ihren Vereinen zusammengespannt. Sie sind unter anderem verantwortlich für die orangen Schuhe, die sich derzeit in diversen Liestaler Schaufenstern finden lassen. Dazu jeweils eine Karte mit Datum und Alter. «Jedes Paar Schuhe symbolisiert eine Frau, die in der Schweiz durch einen Femizid gestorben ist», so Althaus.

«Resonanz war grossartig»

Die beiden Frauen zeigen sich im Gespräch beeindruckt von den vielen Läden, die beim Projekt mitmachen. «Die Resonanz war grossartig», sagen die Co-Präsidentinnen. Die Schaufensteraktion hat bereits begonnen, der eigentliche Auftakt der 16 Tage ist am Freitag. Für den kommenden Samstag haben die beiden Vereine eine Standaktion im Stedtli vorbereitet. Sie informieren vor Ort, verteilen – passend zur Farbe, die weltweit gegen Gewalt an Frauen genutzt wird – Mandarinen und orangefarbene «Notfall-Karten» in diversen Sprachen. Auf letzteren sind Telefonnummern von Frauenhäusern, Polizei und anderen Anlaufstellen zu finden – Nummern, die Frauen im Falle häuslicher Gewalt helfen.

In diesem Schaufenster steht neben dem Paar Schuhe der Hinweis auf einen der 22 Femiziden, die in 2022 passierten. Kenneth Nars

Denn diese ist oft ein erster Schritt in Richtung Femizid. Und die Zahlen zur häuslichen Gewalt des statistischen Amts Baselland zeichnen ein dunkles Bild: Wurden im vergangenen Jahr 41 männliche Opfer gezählt, waren es im selben Zeitraum 137 Frauen. Die meisten Fälle der vergangenen Jahre wurden 2020 gezählt: 168 Frauen und 56 Männer wurden Opfer häuslicher Gewalt. Auch in den Jahren zuvor ist die Anzahl weiblicher Opfer jeweils zwei- bis mehr als dreimal höher als diejenige der betroffenen Männer.

Bei den Tatverdächtigen ist es umgekehrt: 34 Frauen wurden im Jahr 2021 der häuslichen Gewalt verdächtigt, gleichzeitig waren es 132 Männer.

Zeichen rechtzeitig erkennen

Althaus und Scheurer wollen aufklären, wie man Zeichen einer gewalttätigen oder gefährlichen Beziehung erkennen kann, sei dies bei sich selbst oder bei Freundinnen, Arbeitskolleginnen und Bekannten.

Die Schuhe mögen verschieden sein, die Farbe aber immer dieselbe. Kenneth Nars

Während der 16 Tage wird auf der Website von Soroptimist Schweiz jeden Tag ein Video veröffentlicht, das ein solches Zeichen thematisiert. Am vergangenen Donnerstag haben die Zonta- und Soroptimist-Chefinnen auch eine Präsentation zum Thema durchgeführt, geleitet von einer Fachfrau der Baselbieter Polizei. «Der Vortag war sehr praxisnah», sagt Althaus und berichtet vom «Wissen und den Erfahrungen einer Polizistin, die die häusliche Gewalt seit Jahren hautnah miterlebt.»

Neben den beiden Vereinen haben auch die Baselbieter SP-Frauen in Liestal eine Aktion geplant: In der Rathausstrasse werden sie am 1. Dezember symbolisch Schuhe ausstellen.

Tanz-Protest und Filmfestival

Auch im Stadtkanton stehen für die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen mehrere Programmpunkte an. So werden etwa der Tinguely-Brunnen vom 25. November bis zum 10. Dezember und der Messeturm vom 25. November bis zum 4. Dezember orange beleuchtet. Das «Feministische Tanz Kollektiv» entwickelt «ein Tanz-Ritual, das Trauer und Wut über die strukturelle Gewalt gegen FLINTA-Personen» (Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen) ausdrücke. Die Darbietung wird an verschiedenen Tagen und verschiedenen Orten in Basel gezeigt.

Im Kultkino Atelier findet vom 25. November bis zum 4. Dezember das Filmfestival «frauenstark!» mit acht Filmen statt. Die offene Kirche Elisabethen veranstaltet am 29. November um 18.30 Uhr eine Mahnwache mit Musik, Stille und Texten. Und wie im Baselbiet werden auch auf der Mittleren Brücke Schuhe ausgestellt sowie am 25. November eine Verteilaktion mit Postkarten zum Thema Femizid auf dem Marktplatz organisiert.

