Baselland reagiert mit Ausbau auf Anstieg von Bedrohungsfällen

Gewaltprävention Bedrohungsfälle haben sich seit 2017 verdreifacht: Kanton Baselland reagiert mit Ausbau Mit einer neu organisierten Anlaufstelle will der Kanton die Gesellschaft noch besser vor potenziell gewaltbereiten Menschen schützen. Gestärkt werden der Opferschutz und Massnahmen gegen häusliche Gewalt. Neu ist die Abteilung für Radikalisierung und Extremismus. Yann Schlegel 09.11.2022, 17.43 Uhr

Häusliche Gewalt innerhalb von Intimpartnerschaften macht im Baselbiet derzeit 20 Prozent aller Bedrohungsfälle aus, über welche der Kanton wachen muss. Jan-Philipp Strobel/DPA

Rund 200 offene Fälle haben die Behörden im Baselbiet derzeit auf dem Radar. Dabei geht es um alle Gewaltkonstellationen. Um ein paar Beispiele zu nennen: häusliche Gewalt, Drohungen gegenüber Behördenmitgliedern, Stalking, Radikalisierung. Mit einem seit 2014 fest installierten Bedrohungsmanagement versucht der Kanton Baselland schon länger, das Gewaltpotenzial zu erkennen und jene Menschen, von welchen dieses ausgeht, zu beobachten und zu ermahnen.

«Die Fallzahlen haben kontinuierlich zugenommen. Es ist leider eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir mehr Drohungen, mehr Unzufriedenheit haben», sagte Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP) am Mittwoch vor den Medien. Ende 2017 verzeichnete der Kanton noch 61 offene Bedrohungsfälle – seither haben sich die Zahlen also mehr als verdreifacht.

Drei neue Stellen bei der Polizei

Der Kanton Baselland will sich deshalb noch besser positionieren. Auch weil die Nationalen Aktionspläne (NAP) eine Anlaufstelle verlangen, um Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus zu bekämpfen. Diese werden im neuen, bei der Polizei Baselland angesiedelten Dienst Gewaltschutz zentralisiert, zu dem auch die Abteilungen für häusliche Gewalt, Opferschutz und Bedrohungsmanagement zählen.

«Wir können so die polizeilichen Abklärungen und Fachkräfte verbinden, um in Bedrohungslagen besser reagieren zu können», sagte Regierungsrätin Kathrin Schweizer. Bis 2024 schafft der Kanton drei zusätzliche Stellen, womit er die neu organisierten Anlaufstellen stärkt. Der interdisziplinäre Austausch soll der Kantonspolizei künftig verstärkt helfen, die Art der Drohung zu erkennen und intern die entsprechenden Schritte einzuleiten.

Häusliche Gewalt: Die ständige Angst

Sarah Rudin, Co-Leiterin des Dienstes Gewaltschutz, und Alexa Ferel, Co-Leiterin der Interventionsstelle für häusliche Gewalt, demonstrierten anhand eines realen Falls, wie die Behörden bei einer Bedrohungslage in einer Intimpartnerschaft vorgehen. Derzeit sind im Baselbiet 40 Fälle dieser Art von häuslicher Gewalt bekannt, was rund 20 Prozent aller Bedrohungslagen ausmacht. Vor zwei Jahren verdoppelte der Kanton die Zahl der schutzbietenden Plätze in Frauenhäusern.

Im konkreten Fall erzählten die beiden Leiterinnen die Leidensgeschichte von Frau P. nach. Unter steten Drohungen des Ehemanns lebte sie. Eines Tages eskalierte es, der Mann drückte ihr den Hals zu. Sie kam ins Spital, er wurde verhaftet. Sie will sich trennen, lebt aber unter der permanenten Angst, welche Aggression sie bei ihm auslösen wird.

In einer solchen Situation klärt die Polizei ab, ob der Mann bereits aktenkundig ist. In Haft wird er in einem Gespräch einvernommen, über die Konsequenzen ins Bild gesetzt, die er als Gefährder zu befürchten hat. Er hat ein Drogenproblem, sieht sich als Opfer, beschönigt die Gewalt an Frau P. Der Mann wird Therapeuten zugewiesen.

Die Interventionsstelle für häusliche Gewalt bemüht sich um maximalen Schutz von Frau P. Sie hat mehrjährige psychische und physische Gewalt erlebt, sich von Freunden und Familie isoliert. Nur die sichere Arbeitsstelle gibt ihr Halt. Die Situation verlangt eine unablässige Absprache zwischen den Abteilungen.

Als Herr P. aus der Haft kommt, wird ihm ein Annäherungsverbot ausgesprochen. Er bricht dieses, entschuldigt sich bei Frau P. per Telefon, fleht sie an. Sie steigt nicht darauf ein, worauf er sie bedroht.

Frau P. tritt in ein Frauenhaus ein, verzeigt ihn von neuem, worauf der Mann in Haft und später in eine stationäre Einrichtung kommt. Der Fall ist vorübergehend abgeschlossen und in einer Monitoringphase. Ein Fall, der latent neu aufzuflammen droht. «Es reicht nicht, dass wir immer Feuerwehrübungen machen und die bedrohten Frauen in Frauenhäuser schicken», sagte Alexa Ferel. Deshalb sei es wichtig, schon bei Kindern Konfliktlösungen ohne Gewalt zu thematisieren.