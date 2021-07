Wegen starkem Gewitter: Unzählige Keller im Baselbiet geflutet

Gewitter Unzählige Keller im Baselbiet geflutet Schon wieder wurde das Baselbiet von Unwettern heimgesucht: In den Bezirken Liestal, Arlesheim und Laufen kam es am Sonntag zu heftigen Gewittern mit Starkregen. Kelly Spielmann 26.07.2021, 21.18 Uhr

Hochwasser in Zwingen. Juri Junkov

Beim jüngsten Unwetter im Baselbiet drang Wasser in unzählige Keller ein, wie die Baselbieter Polizei am Montag in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehren seien während Stunden im Einsatz gestanden.