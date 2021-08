Gipfelstürmer «Man fühlt, wie klein man in dieser Bergwelt ist»: Der Baselbieter Beat Moser hat in jedem Kanton den höchsten Punkt bestiegen Der 67-jährige Beat Moser aus Sissach ging in sämtlichen Kantonen hoch hinaus und schrieb ein Buch, weil es ein derartiges noch nicht gab. Simon Tschopp 06.08.2021, 16.00 Uhr

Der Sissacher Beat Moser auf dem 4491 Meter hohen Täschhorn im Wallis. Rechts ist das Matterhorn zu erkennen. Bilder: zvg

Sie haben 2018 die höchsten Punkte aller 26 Kantone bestiegen. Wo war es am schönsten?

Beat Moser: (überlegt lange) Es gibt so viele schöne Orte, und es muss nicht immer der höchste Punkt sein. Auch ein etwas tiefer gelegener Ort ist faszinierend. Wenn ich einen herauspflücken müsste, würde ich den «Bös Fulen» nennen, den höchsten Berg des Kantons Schwyz. Sein Fels ist zwar brüchig, aber der Grat ermöglicht eine tolle Kletterei.

Welcher Aufstieg war der anspruchsvollste?

Auf den Piz Bernina über den Biancograt im Oberengadin.

Haben Sie auf Ihren Bergtouren etwas erlebt, das in Ihnen besonders haften geblieben ist?

Ja, am Lauteraarhorn. Wir waren mit zwei Bergführern zu viert unterwegs. Beim Aufstieg im Morgengrauen löste sich plötzlich eine etwa 20 Zentimeter dicke Steinplatte und krachte um Haaresbreite an mir vorbei. Das fuhr mir heftig ein. Hätte mich diese Platte getroffen, ich hätte beide Beine verloren. Ein Restrisiko schwebt immer mit, damit muss ein Bergsteiger leben.

Wie kamen Sie auf die Idee, alle 26 Kantonshöhepunkte zu besuchen?

Das war ein Folgeprojekt auf meine Viertausender-Geschichte; zuvor hatte ich sämtliche 48 Viertausender unseres Landes bestiegen. Ich suchte nach einer Herausforderung, die körperlich weniger anstrengend war. Denn ich merke, dass meine Kräfte nicht unendlich sind. Und ich realisierte dieses Vorhaben.

Nun haben Sie ein Buch mit dem Titel «26malSchweiz» herausgegeben. Berichten Sie darin über Ihre Erlebnisse?

Nein, das Motiv war ein anderes. Für die Zugfahrten zu Ausgangsorten zu den höchsten Punkten und zurück suchte ich nach einem Buch, in welchem die besonderen Merkmale und Eigenheiten jedes Kantons zusammengefasst sind. Das war mein persönliches Bedürfnis. Nach Besuchen in Buchhandlungen und Recherchen im Internet stellte ich fest: So etwas gibt es nicht. Schon vor der Pandemiezeit beschloss ich deshalb, selber ein solches Buch zu verfassen, und während der Pandemie konnte ich dann «Gas geben». Mir ging es um möglichst kurze, prägnante Porträts der Kantone und nicht um mein persönliches Verhältnis zu ihnen.

Was wollen Sie mit Ihrem Buch bezwecken?

Mein Wunsch ist, den einen oder die andere dazu zu bewegen, in einen anderen Kanton zu fahren und in diesem die versteckten und interessanten Sachen kennen zu lernen. Darum der Untertitel «Wissenswertes, Charakteristisches, Sonderbares». Es wäre toll, wenn dies mit meinem Buch gelänge.

Welcher Landesteil gefällt Ihnen am meisten?

Die Innerschweiz, insbesondere der Kanton Uri mit seinem betont ländlichen und gebirgigen Charakter.

Sie schwärmen von der Schweiz. Fühlen Sie sich privilegiert, in diesem Land zu leben?

Ja, ganz klar. Während der Coronazeit fiel mir immer wieder auf, auf welch hohem Niveau wir eigentlich jammern.

«26malSchweiz» ist Ihr Erstlingswerk. Welche Erfahrungen machten Sie als Autor?

Es werden viele persönliche Erinnerungen wieder wach, wenn man so ein Buch schreibt. Die Arbeit ist aufwendig. Ich erstellte ein Raster als Leitlinie für alle Kantone, mit zum Beispiel Geschichte, Geografie, Kulinarisches, Kultur, Personen etc. Aufgrund von Recherchen füllte ich die Lücken. Es ist ein Buch für Einheimische, Expats und andere ausländische Staatsangehörige. Für alle hat es etwas drin.

Auf dem Gipfel des Zinalrothorns (4221 m ü. M.) angelangt.

Sie waren auf allen Viertausendern der Schweiz. Wie fühlt sich das an, wenn man auf einem Gipfel steht?

Viel Demut und Bescheidenheit. Man fühlt, wie klein man in dieser Bergwelt ist, man merkt, wie die Kräfteverhältnisse sind; hier stehen die Berge, die schon Millionen von Jahren vor uns da gewesen sind. Auch der Stolz schwingt mit, eine Leistung erbracht zu haben, verbunden mit einer gesunden Portion Ehrgeiz. Ich mache gerne komplette Sachen.

Haben Sie immer einen Bergführer dabei?

Dort, wo es brenzlig wird, schon.

Welches ist Ihr nächstes Projekt?

In meinem Kopf schwirren zwei Sachen herum. Ich möchte gerne die dritte Landessprache, das Italienische, lernen. Die andere Variante ist, etwas im sozialen Bereich zu tun. Bisher hatte ich ein sehr gutes Leben, sodass ich etwas zurückgeben möchte.

«26malSchweiz» BEMO Verlag, ISBN 978-3-033-08506-0, 300 Seiten und reich bebildert, Richtpreis: 33 Franken; www.26malschweiz.ch