Wie Richterich nun auch in Grellingen Schaumküsse produziert

Grellingen So entsteht ein Schaumkuss: Die bz half mit und sorgte kurzerhand für einen Produktionsunterbruch Die Laufner Schokoladenmanufaktur Othmar Richterich hat auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik in Grellingen einen zweiten Produktionsstandort eröffnet. Die bz durfte selbst ans Förderband.

Die glänzend verpackten, sündig süssen Schaumküsse von Othmar Richterich werden neu nicht nur in Laufen, sondern auch in Grellingen produziert: Auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik. Die bz konnte zuschauen und mithelfen. Nicole Nars-Zimmer (13. Juni 2022)

Es rattert und knarrt, langsam fahren die Storen hoch und geben den Blick frei auf die Schaumkussproduktion in einer grossen Halle der ehemaligen Papierfabrik Ziegler in Grellingen. Bevor wir sie sehen, können wir sie riechen: Schokoküsse in verschiedenen Entstehungsformen werden auf dem Laufband durch grosse Maschinen gefahren. Die Mitarbeitenden der Laufner Schokoladenmanufaktur Othmar Richterich lassen sich bei der Produktion auf die Finger schauen und erklären, wie die bekannte und sündig süsse Nascherei neu in Grellingen entsteht: Seit einigen Wochen hat das Unternehmen auf dem Ziegler-Areal einen zweiten Produktionsstandort.

Wie sein Name verrät, besteht der Schaumkuss vor allem aus einem: Schaum. Diesen bildet ein Eiweiss-Zucker-Gemisch und wird auf kleine Waffeln gespritzt. Dann wandern die «nackten» Schaumküsse durch eine Schokodusche, und anschliessend in einen langen Kühlschrank. Bei den Temperaturen seien Zehntelgrade entscheidend, damit die Schaumküsse perfekt geformt und von Schokolade ummantelt würden, erklärt einer der Anlageführer Yannic Lais. Sogar die Luftfeuchtigkeit und die Aussentemperatur habe einen Einfluss auf die Produktion.

Nachdem die Schaummasse auf die Waffeln gespritzt wird, kommen die Schaumküsse unter die warme Schokodusche.

Einzelverpackung ist Schweizer Phänomen

«Die Einzelverpackung der Schaumküsse ist ein schweizerisches Phänomen», erklärt Cécile Grüninger, Geschäftsleiterin von Othmar Richterich. Somit seien die Schaumküsse hygienischer verpackt und könnten auch einzeln verkauft werden. In einer Maschine aus den 1980er-Jahren, die dafür speziell geändert wurde, werden sie mit glänzender Folie umwickelt. Ich darf dabei mithelfen, die Schaumküsse auf das Laufband zu gliedern, und löse dabei prompt einen Maschinenstopp aus: Die Handgriffe sitzen nicht wie bei der Mitarbeiterin, die seit 30 Jahren in der Produktion arbeitet.

bz sabotiert Schaumkussproduktion: Die langjährige Richterich-Mitarbeiterin (links) muss kurzerhand die Maschine stoppen – danach nimmt alles wieder seinen gewohnten Lauf.

Nichtsdestotrotz darf ich auch beim besten Teil des Produktionsablaufes mithelfen: Die regelmässige Degustation der Schaumküsse, bei welcher der Geschmack geprüft wird – ein «Schoggi-Job». Stimmt alles, so werden die glänzenden runden Süssigkeiten in Karton verpackt und für die Lieferung zu den verschiedenen Abnehmern vorbereitet.

Die Schaumküsse werden erst in Folie, dann in Karton verpackt: Ein typisch schweizerisches Vorgehen, in anderen Ländern werden die Schaumküsse nicht einzeln eingewickelt.

Othmar Richterich werde in der Region oft überschätzt, so Grüninger: Nur wenige Supermärkte ausserhalb des Baselbiets würden die Laufner Schokoprodukte anbieten, die Kundschaft sei grösstenteils im Baselbiet angesiedelt. Dort wird fleissig genascht: Laut Grüninger produziert Richterich insgesamt 2 bis 3 Millionen Schaumküsse jährlich. Besonders in der Weihnachts- und Osterzeit sei die Nachfrage gross, dann gehen bis zu 4000 Schaumküsse die Stunde vom Laufband.

Siebenstellige Investitionen in die Produktionssicherheit

Mit dem zweiten Produktionsstandort in Grellingen neben dem Hauptstandort in Laufen bleibe die Höchstkapazität gleich, so Grüninger. Er sei rund ein Jahr lang in Planung gewesen und es wurde im siebenstelligen Frankenbereich investiert. Die Räumlichkeiten würden gemietet, es seien besonders die Maschinen und Umbauarbeiten kostspielig. Die Erweiterung diene in erster Linie der Produktionssicherheit, wie Grüninger sagt:

«Wenn die Maschinen an einem Standort ausfallen, können wir jetzt einfach mit allen Mitarbeitenden zum anderen Standort zügeln.»

Gerne wären sie und ihr Mann, die vor rund einem Jahr die Geschäftsleitung von Marianne Richterich, Cécile Grüningers Mutter, übernommen haben, mit dem zweiten Produktionsstandort in Laufen geblieben. Im Geburtsort von Othmar Richterich hätten sie jedoch schlicht nichts gefunden. Mit dem Standort Grellingen ist Grüninger glücklich:

«Der zweite Produktionsstandort liegt ebenfalls im Laufental, und wir können Teil der Wiederbelebung der ehemaligen Papierfabrik sein.»

Entwicklungsprojekt auf dem Ziegler-Areal liegt weiterhin auf Eis

Diese schloss vor sechs Jahren und war seitdem Teil mehrerer Entwicklungsideen der Gemeinde Grellingen. Die Planungsarbeiten der Umwandlung des Areals zu Wohngebiet kamen jedoch nach Differenzen zwischen den Eigentümern des Areals und dem Gemeinderat zum Erliegen. Der Gemeinderat schreibt auf Anfrage, es habe in letzter Zeit keinen Kontakt zu den Eigentümern des Ziegler-Areals gegeben. Er sei jedoch offen für Gespräche über eine mögliche Umnutzung des Areals und nehme erfreut zur Kenntnis, dass einige Räumlichkeiten vermietet werden.

Auf dem Ziegler-Areal tätig sind laut einer Anzeigetafel zurzeit neben Ziegler selbst und Othmar Richterich auch Beyeler, Green Medi Group AG und die Hersteller nachhaltiger Verpackungen Pakk. Zu weiteren Auskünften sind die Eigentümer von Ziegler Papier auf Anfrage nicht bereit.

