Grellinger Gemeindepräsident wird von Kanton zurechtgewiesen

grellingen Gemeindepräsident überschreitet Kompetenzen und wird von Kanton zurechtgewiesen Im Knatsch um einen Wärmeverbund überschritt der Gemeindepräsident von Grellingen seine Kompetenzen, indem er einem Gemeinderat die Ressorts entzog. Dieser reichte beim Regierungsrat eine aufsichtsrechtliche Anzeige ein. Salomé Lang 30.06.2022, 18.06 Uhr

Dem ehenaligen Gemeinderat Hans Raithofer wurden vom Gemeindepräsidenten die Ressorts entzogen. Er demissionierte freiwillig, weshalb der Kanton keine Massnahmen ergreifen kann. Doch auch wenn er könnte, würde er nicht zurück in den Gemeinderat wollen. Kenneth Nars

Der Grellinger Gemeindepräsident entzog im Dezember vergangenen Jahres im Streit um einen Wärmeverbund einem Gemeinderat die Dossiers. Und überschritt damit seine Kompetenzen, wie der Regierungsrat nun feststellt. In seiner Antwort auf die aufsichtsrechtliche Anzeige des betroffenen ehemaligen Gemeinderats Hans Raithofer weist der Kanton den Gemeindepräsidenten zurecht. Dieser ist einsichtig, bleibt seiner Entscheidung jedoch treu.

Über den Wärmeverbund wurden an der jüngsten Gemeindeversammlung (GV) von Grellingen heisse Diskussionen geführt. Das Geschäft ging schliesslich zur Überarbeitung zurück an den Gemeinderat. Ein Erfolg in Raithofers Kampf gegen die Schnitzelheizung: Im Vorfeld der GV hatte er im Dorf Flyer verteilt.

Während der Planung des Wärmeverbunds entbrannte zwischen dem Gemeinderat und Hans Raithofer, der für das Ressort Ver- und Entsorgung zuständig war, ein Streit: Raithofer stemmte sich gegen die Vorgehensweise und Entscheide der anderen Gemeinderäte, diese wiederum schränkten seinen Handlungsspielraum ein. In der verfahrenen Situation nahm Raithofer auf eigene Faust mit dem Investor der Überbauung Langimatt, die neben anderen Gebäuden an den Wärmeverbund angeschlossen werden soll, Kontakt auf.

Gemeinderat «nicht in den Rücken gefallen»

Damit habe Raithofer das Kollegialitätsprinzip und die Schweigepflicht verletzt, befand der Gemeindepräsident Alex Hein und entzog ihm kurzerhand die Dossiers. «Ich bin dem Gemeinderat nicht in den Rücken gefallen», verteidigt sich Raithofer: Er habe zuvor mitgeteilt, dass er demissionieren werde. «Als ich vom Investor Unterlagen erhielt, habe ich diese sogleich dem Gemeinderat weitergegeben. Am darauffolgenden Tag entzog der Präsident mir die Dossiers.»

Anfang Jahr reichte Hans Raithofer aufgrund der Angelegenheit bei der Finanz- und Kirchendirektion eine aufsichtsrechtlichen Anzeige ein. Im Auszug des Protokolls aus dem Regierungsrat, welcher der bz vorliegt, schreibt dieser: «Weder das Gemeindegesetz noch kommunale Reglemente sehen vor, dass der Gemeinderat oder der Gemeindepräsident disziplinarisch gegenüber einem Mitglied des Gemeinderats tätig werden darf.» Somit sei der Entzug der Ressorts gegenüber Raithofer unzulässig. Da Raithofer jedoch Ende Dezember freiwillig demissionierte, sei die Frage nach der Aufhebung der disziplinarischen Massnahmen obsolet.

Handeln sei «nicht zu entschuldigen»

In einer Stellungnahme gegenüber der bz schreibt die kommunale Behörde: «Der Gemeindepräsident sah sich in der damaligen Situation, mit der der Gemeinderat durch das Handeln von Hans Raithofer konfrontiert war, gezwungen, zum Schutz der Gemeinde disziplinarische Massnahmen zu ergreifen. Dass der Gemeindepräsident dabei ohne gesetzliche Grundlage gehandelt hat, ist natürlich auch aus seiner Sicht nicht zu entschuldigen. Dennoch würde er auch heute, in einer gleichen Situation wie im Dezember 2021, disziplinarische Massnahmen ergreifen wollen, diese aber gesetzeskonform beim Regierungsrat einreichen.»

Wäre Hans Raithofer nach dem Entzug seiner Dossiers im Gemeinderat geblieben, hätte der Kanton theoretisch eingreifen und beispielsweise den Beschluss des Gemeinderats betreffend dem Dossierentzug aufheben oder ihm gegenüber eine verbindliche Weisung erteilen können, wie Miriam Bucher, Leiterin der Stabstelle Gemeinden, gegenüber der bz sagt.

Dennoch bereut Raithofer nicht, demissioniert zu haben: «Für mich ist die Sache abgeschlossen», sagt der 75-jährige, der seit rund 40 Jahren in Grellingen wohnt. Dass der Gemeinderat vom Kanton zurechtgewiesen wird, bereite ihm eine gewisse Genugtuung, doch es sei traurig, dass seine lange Zeit als Gemeinderat so enden musste.