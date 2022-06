Ehemaliger Gemeinderat klagt gegen Wärmeverbund in Grellingen

Grellingen Heisse Diskussion um Wärmeverbund in Grellingen: Ehemaliger Gemeinderat klagt beim Kanton In Grellingen stemmt sich ein ehemaliger Gemeinderat gegen eine Schnitzelheizung. Heute entscheidet die Gemeindeversammlung über deren Standort. Salomé Lang Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Hans Raithofer vor der Mehrzweckhalle: Hier soll die Schnitzelheizung gebaut werden, gegen die sich der ehemalige Gemeinderat wehrt. Kenneth Nars

In Grellingen flatterten während den vergangenen Tagen Flyer in die Briefkästen mit dem Aufruf, an der Gemeindeversammlung (GV) heute Abend die Quartierplanänderung der Schulzone abzulehnen. Was banal klingt, hat einen brisanten Hintergrund: Der ehemalige langjährige Gemeinderat Hans Raithofer wirft der Exekutive vor, den Wärmeverbund, der die Quartierplanänderung erfordert, unüberlegt durchzusetzen. Anfang Jahr reichte er bei der Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion eine aufsichtsrechtliche Anzeige ein, welche gestern im Regierungsrat traktandiert wurde: Der Anzeige wird keine Folge geleistet.

In seinem Flyer argumentiert Raithofer, der geplante Wärmeverbund sei im Vergleich zu einer lokalen Pelletheizung mehr als doppelt so teuer. Die Mehrkosten von 1'250 Franken pro Jahr und Wohnung müssten die zukünftigen Mieterinnen und Mieter der Überbauung Langimatt tragen. Ausserdem würde die Gemeinde den Betreibern das Land zu einem tiefen Baurechtzins von 1’500 Franken pro Jahr zur Verfügung stellen. Weiter kritisiert Raithofer an der geplanten Schnitzelheizung, dass deren Standort bei der Mehrzweckhalle aufgrund der Schnitzellieferungen die Kinder auf ihrem Schulweg gefährde.

Rücktritt nach zehn Jahren im Grellinger Gemeinderat

Gegenüber der bz sagt Hans Raithofer, er sei wegen der Differenzen bezüglich der Schnitzelheizung Ende vergangenen Jahres aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Raithofer gehörte der Grellinger Exekutive während zehn Jahren an. Als zuständiger Gemeinderat habe er eine raumplanerische Untersuchung des Standorts der Schnitzelheizung in Auftrag geben wollen, was ihm jedoch verwehrt worden sei, sagt Raithofer. Sein Gegenvorschlag – eine Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe – sei vom Gemeinderat unbeantwortet geblieben.

«Ich konnte meine Arbeit nicht verrichten, also bin ich ausgestiegen.»

In einer Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung schreibt der Gemeinderat, Raithofers Informationen seien veraltet: Der Wärmeverbund koste jährlich nicht wie im Flyer geschrieben 95'000, sondern rund 56'000 Franken. Der von Raithofer kritisierte Baurechtzins sei anhand des Landwerts berechnet worden. Des Weiteren sei die Sicherheit auf dem Schulweg auch beim Standort bei der Mehrzweckhalle garantiert.

Nur noch eine Frage des Standorts

Zur von Raithofer beantragten raumplanerischen Prüfung des Wärmeverbunds sagt der Gemeinderat, er habe diese von einer Beratungsfirma begleitet unternommen. Es sei nicht als notwendig empfunden worden, ein weiteres Planungsbüro miteinzubeziehen.

Im September 2020 stimmte die GV dem Kredit für den Ersatz der Ölheizung im Schulhaus, die überhitzte, als Bestandteil des künftigen Wärmeverbunds zu. Heute entscheidet sie, ob dieser wie vom Gemeinderat vorgeschlagen bei der Mehrzweckhalle oder - bei einem Nein - beim Werkhof gebaut wird. Raithofers Wunsch einer Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe bleibt also in beiden Fällen unerfüllt.

