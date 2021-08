Grellingen Jugendliche feierten Rave beim Chessiloch – und liessen ihren Abfall einfach liegen Die Gemeinde musste am Tag nach der rauschenden Party das Ausflugsziel von Müll befreien. Die Polizei hatte gegen die alkoholisierte Meute das Nachsehen. Dimitri Hofer 30.08.2021, 19.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Bild bot sich dem Gemeindepräsidenten von Grellingen nach dem Rave am Samstag. zVg

Der Grellinger Gemeindepräsident Alex Hein stellt sich einen Samstag eigentlich anders vor. Zusammen mit Mitarbeitern des Werkhofs und einem Gemeinderatskollegen musste er das Chessiloch aufräumen. Rund 300 Partygänger, die in der Nacht zuvor hier einen Rave veranstalteten, hatten beim Wappenfelsen eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Wenige Stunden vor der Aufräumaktion scheint im Chessiloch eine sehr aggressive Stimmung geherrscht zu haben. Nach mehreren Meldungen über Lärmbelästigungen rückte die Baselbieter Polizei mit zwei Patrouillen zur Party aus. Dort trafen die Beamten auf

«grösstenteils stark alkoholisierte Jugendliche»,

wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Die Polizisten seien mit Bierflaschen beworfen und verbal beschimpft worden. Auf Anfrage schreibt Polizeisprecher Adrian Gaugler, dass ein derartiges Verhalten gegenüber Polizeibeamten nicht häufig vorkomme.

Eine solche Ansammlung habe es noch nicht gegeben

Am Tag darauf bot sich den Verantwortlichen in Grellingen ein trauriges Bild.

«Es war eine Katastrophe. Die Jugendlichen verursachten eine ziemliche Sauerei»,

sagt Gemeindepräsident Alex Hein. «Überall lagen Glasscherben, Flaschen, Dosen und Verpackungsmaterial herum. Wir mussten etwa eine Stunde lang aufräumen.» Die Hinterlassenschaften wären gewesen gefährlich für die nächsten Besucherinnen und Besucher. Das Chessiloch, das sich am Eingang zum Kaltbrunnental befindet, lockt viele Familien und Hündeler an.

Meuten wie in der Freitagnacht habe es bisher aber nicht gegeben.

«So etwas kannten wir bis anhin nicht. Das hat alle Grenzen gesprengt»,

berichtet Hein. Es sei in der Vergangenheit im Chessiloch immer wieder zu kleineren Zusammenkünften und Feiern von Jugendlichen gekommen. «Aber eine solche Anzahl Personen ist für uns neu. Wir hoffen, dass sich das nicht wiederholt.»

Über die Herkunft des Partyvolks, das sich in Grellingen zum Rave einfand, möchte der Gemeindepräsident nicht spekulieren. «Noch in der Nacht auf den Samstag war ich am Bahnhof, wo viele Partygänger nach der Feier eintrafen. Ich kann nicht einschätzen, ob Grellingerinnen und Grellinger dabei waren», so Alex Hein. Viele Personen hätten gemäss Polizei in Grellingen den Regionalzug in Richtung Basel bestiegen.

Zwei Tage nach der Feier im Chessiloch sind deren Spuren beseitigt. Nicole Nars-Zimmer

Zuvor verhielten sich einige der Jugendlichen im Chessiloch derart aggressiv, dass sich die Polizei sogar zurückzog.

«Bei einem Rückzug der Einsatzkräfte handelt es sich um eine polizeitaktische Möglichkeit. Dies kommt bei uns sehr selten vor»,

erklärt Polizeisprecher Adrian Gaugler. Im Fall Grellingen sei dies zum Eigenschutz der ersten Einsatzkräfte vor Ort geschehen und um auf die aufgeheizte Stimmung deeskalierend zu wirken. Ob nun für allfällige künftige Feiern im Chessiloch spezielle Massnahmen ergriffen werden, will er nicht sagen.

Keine Konsequenzen bis auf eine Verzeigung

Nach dem Rückzug der Baselbieter Polizei erhielt diese in der Nacht auf Samstag Unterstützung von den Solothurner Kollegen und von der Transportpolizei. «Die Lage wurde anschliessend beobachtet und gegen 1.30 Uhr löste sich die Party von selbst auf», sagt Adrian Gaugler. Auch am Grellinger Bahnhof habe die Polizei Präsenz markiert. Gut möglich, dass den Feierenden unter Aufsicht der Ordnungskräfte die Lust auf den Rave verging und sie sich deshalb zurückzogen.

Bis auf ein möglicherweise schlechtes Gewissen wegen des im Chessiloch liegengelassenen Abfalls blieb die Partynacht übrigens für die allermeisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Konsequenzen.

«Wir konnten im Pulk nicht eruieren, wer die Bierflaschen auf die Polizisten geworfen und wer die Beamten beleidigt hat»,

sagt Polizeisprecher Gaugler. «Deshalb konnten wir hier keine Bussen aussprechen.» Lediglich eine Person sei wegen Überschreiten der Bahngleise verzeigt worden.