Grossanlass Die Schweiz pilgert nach Pratteln – so verlieren Sie am Schwingfest nicht den Überblick Am Wochenende steigt das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) zum ersten Mal im Baselbiet. Rund 400'000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Riesenevent.

Der Einlass in die Arena ist Personen mit Ticket vorbehalten. Auf das Festgelände darf man hingegen umsonst. Bild: Keystone

Nach jahrelangen Planungen beginnt am Freitag das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf). Die Region Basel erlebt während dreier Tage einen Event, dessen Ausmasse seinesgleichen suchen. Damit Sie sich am Fest in Pratteln zurechtfinden, beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Beim Esaf handelt es sich um das grösste Volksfest der Schweiz. Es findet nur alle drei Jahre statt, wobei sich die Teilverbände des Eidgenössischen Schwingerverbands bei der Austragung abwechseln. Nach dem Jahr 1977, als das Fest im alten St.-Jakob-Stadion in Basel stattfand, ist nun erstmals das Baselbiet an der Reihe. Die Veranstaltenden rechnen von Freitag bis Sonntag mit bis zu 400'000 Besucherinnen und Besuchern.

Die Organisatoren des Esaf empfehlen allen Besuchenden dringend, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Velo anzureisen. Der Prattler Bahnhof wird speziell für das Schwingfest temporär erweitert. Die SBB setzen zahlreiche Extrazüge ein und am Wochenende halten viele Fernverkehrszüge in Pratteln. Vom Bahnhof aus verkehren regelmässig Shuttle-Busse zum Festgelände und zur angrenzenden Festmeile. Die einzigen öffentlichen Parkplätze befinden sich in Kaiseraugst, rund fünf Kilometer vom Fest entfernt. In Pratteln und in Frenkendorf darf nicht parkiert werden.

Das Gelände des Schwingfests liegt im Gebiet Hülften-Leimen, in der Ebene zwischen Pratteln und Frenkendorf. In den vergangenen Monaten hat das riesige Festgelände, das in die Gebiete Festplatz Nord, Festplatz Süd und Festplatz West aufgeteilt ist, Gestalt angenommen. Auf dem Gelände sind rund 100 Zelte mit einer überdachten Fläche von 24'000 Quadratmetern entstanden. Auf dem gesamten Festgelände befinden sich rund 50 Marktstände. Zu den Attraktionen gehören ein Streichelzoo, der Gabentempel und die Präsentation der Lebendpreise. Wenige Gehminuten vom Prattler Zentrum entfernt beginnt die Festmeile mit zahlreichen Verpflegungsständen. Dazu gehören selbstverständlich auch etliche Bierstände. Vor drei Jahren wurden am Esaf in Zug 264'800 Liter Bier getrunken.

Das Festgelände öffnet bereits am Donnerstag mit dem Esaf-Open-Air, wo man gegen Eintritt Schweizer Acts wie Kunz und Lo & Leduc erleben kann. Die Gastronomie und das Festzelt sind ab dem frühen Donnerstagabend bereits kostenlos für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Grosser Höhepunkt ist am Freitag der Festumzug vom Dorf Pratteln bis zum Festgelände. Am Samstag beginnen die Schwinger, sich in der Arena zu messen. Am Sonntagabend wird dort der Schwingerkönig erkoren. Am Freitag, Samstag und Sonntag treten auf verschiedenen Bühnen Künstlerinnen und Künstler auf, die vor allem aus der Volksmusik- und Schlagerszene stammen. So sind etwa Francine Jordi, Oesch’s die Dritten und Sarah-Jane in Pratteln.

Abgesehen vom Esaf-Open-Air am Donnerstag ist der Eintritt auf das Festgelände kostenlos. Um jedoch die Schwinger in der Arena zu sehen, ist ein Ticket nötig. In Pratteln wurde mit 50'900 Plätzen das grösste mobile Stadion der Welt aufgebaut. Von den Tickets ging bloss ein Bruchteil in den freien Vorverkauf. Der grösste Teil steht den Teilverbänden des Eidgenössischen Schwingerverbands, Sponsoren und Medien zu. Resttickets waren in den vergangenen Tagen noch verfügbar. «Seit Montag sind nun auch die restlichen Stehplatztickets ausverkauft», sagt Marion Tarrach, Medienverantwortliche des Schwingfests. Erstbesuchenden in der Arena mit wenig Schwingerfahrung empfiehlt sie, einen Feldstecher mitzunehmen und die Nachbarn im Stadion zu den Regeln zu befragen.

Vor Ort auf dem Festgelände befinden sich mehrere Public Viewings. Auf dem Festplatz Nord, dem Festplatz Süd und dem Festplatz West wird jeweils die Liveübertragung von SRF zu sehen sein. Das Public Viewing auf dem Festplatz West ist mit Ton. Auf dem Barfüsserplatz in Basel wird es am Wochenende ebenfalls möglich sein, auf einer Grossleinwand dem Geschehen in Pratteln zuzuschauen. Dem Steinstossen auf dem Festgelände kann man, bis auf das Finale in der Arena, umsonst beiwohnen. Dasselbe gilt für das Hornussen, das in Sichtweite vom Festgelände, auf Giebenacher Boden, stattfindet.

Bereits seit rund einem Monat betreiben die Einwohner- und Bürgergemeinde Pratteln, KMU Pratteln und lokale Vereine das Eventdorf mit Festivitäten und kulturellen Anlässen auf dem Festplatz West. Auch werden der Gemeinderat und die Prattler Primarschulen am Festumzug am Freitag teilnehmen. Mit dem Schwingfest gehen zudem einige lokale Aufwertungsprojekte wie eine neue LED-Beleuchtung für das Schloss Pratteln einher. Gemeindepräsident Stephan Burgunder sagt dazu: «Die Bevölkerung soll vom grössten Schweizer Sportanlass nachhaltig profitieren. Wir hauchen Pratteln also neues Leben ein.»

Während des Schwingfests wird es in Pratteln zu grösseren Strassensperrungen, Umleitungen und Parkbeschränkungen kommen. Die Zufahrt in die Prattler Quartiere Gehrenacker, Rankacker, Münchacker und Götzisboden oder das Parkieren auf öffentlichem Grund ist am Wochenende nur mit einer Bewilligung erlaubt. Die Krummeneichstrasse, die Oberemattstrasse, die Zehntenstrasse und die Wasenstrasse sind gesperrt. Während des Festumzugs am Freitag ist das Zentrum Pratteln nur zu Fuss erreichbar.

