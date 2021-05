Grossbaustelle im Laufental Zwingen erhält ein neues Quartier: Auf dem Areal der Papierfabrik entstehen Wohnungen für 1000 neue Einwohner Während Jahrzehnten nutzte man hier die Birs, um Papier herzustellen. Nach Schliessung der Fabrik ging auf dem weitläufigen Areal viele Jahre nichts. Nun entstehen auf der aktuell grössten Hochbaustelle des Baselbiets 300 Wohnungen, Gewerbe und eine Denner-Filiale. Dimitri Hofer und Hans-Martin Jermann 06.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die grösste Hochbaustelle im Baselbiet: In Zwingen wird in den kommenden Jahren das Areal der ehemaligen Papierfabrik überbaut. Kenneth Nars (30. April 2021)

Die Dimensionen des Projekts sind beeindruckend: Eine Fläche von 70'000 Quadratmetern, ein Investitionsvolumen von 200 Millionen Franken und rund 300 geplante Wohnungen. Direkt an der Laufenstrasse in Zwingen befindet sich die derzeit grösste Hochbaustelle im Kantons Baselland. Die Gemeinde Zwingen kriegt in den kommenden Jahren ein neues Quartier in einem zentral gelegenen Gebiet.

Grünflächen, die nahe Birs und ein Kanal in der Mitte des Areals sollen bis zu 1000 neue Einwohnerinnen und Einwohnern anlocken. Angesichts der grossen Schuttberge und Erdwälle benötigt man derzeit noch viel Fantasie, sich die Grosssiedlung vorzustellen. Doch klar ist: Das neue Quartier wird das Gesicht Zwingens mit seinen aktuell rund 2500 Einwohnern stark verändern.

Ein Unternehmer aus der Zentralschweiz investiert in Zwingen

Jost Krummenacher (33), Eigentümer und CEO der Barko Immobau AG mit Sitz in Sursee, investiert in Zwingen viel Geld. Kenneth Nars

Auf dem grossflächigen Gebiet sind in diesen Tagen rund 150 Bauarbeiter beschäftigt. Die Lastwagen der Baufirmen fahren beinahe im Minutentakt vor. Bis im Oktober 2022 sollen auf dem Areal West, das unmittelbar an der Laufenstrasse, aber weiter weg vom Schloss liegt, fünf Wohnblöcke hochgezogen sein.

«Insgesamt sind dann 83 Miet- und Eigentumswohnungen bezugsbereit»,

sagt Jost Krummenacher beim Rundgang über die Grossbaustelle. Der Innerschweizer tritt mit seiner in Sursee beheimateten Barko Immobau AG als Investor und Bauherr auf. 2017 hatte sein Unternehmen das Areal gekauft. «Durch Kontakte zur Wir-Bank bin ich auf dieses Gebiet aufmerksam geworden», sagt Krummenacher. «Ich bin überzeugt davon, dass in Zwingen viel Bedarf nach Wohnungen besteht. Sonst hätten wir uns nicht darauf eingelassen.»

Er gibt jedoch zu, dass er durchaus ein Risiko eingehe. Das Projekt in Zwingen sei das grösste, das seine Firma bisher gestemmt habe. Ein weiteres Risiko – und wohl auch der Grund, weshalb das Areal lange Zeit keinen Käufer gefunden hat – sind die «rüüdig vielen Altlasten», wie es Krummenacher im Luzerner Dialekt ausdrückt. Krummenachers Firma hat bereits mehrere Millionen Franken für die Altlastensanierung ausgegeben. Diese ist noch nicht abgeschlossen. Vermutlich werde ein weiterer siebenstelliger Frankenbetrag hinzukommen, sagt er. Zudem hat er alleine für den Abbruch der alten Fabrikgebäude 4,5 Millionen Franken ausgegeben.

So wie auf dieser Visualisierung könnte das Areal der ehemaligen Papierfabrik in Zwingen in einigen Jahren aussehen (Blick von der Birs Richtung Laufenstrasse und Schlossareal). zvg/Barko Immobau AG

Discounter Denner eröffnet eine Filiale im neuen Quartier

Im Erdgeschoss einer der fünf Blöcke auf dem Areal West wird ein Lebensmittelhändler eingemietet sein. «Wir konnten einen Mietvertrag mit Denner unterzeichnen», verrät der Unternehmer auf Anfrage. Eröffnung ist im Herbst 2022. Dort einkaufen sollen dereinst auch Einwohnerinnen und Einwohner, die in weiteren Gebäuden im Areal Ost wohnen. Dieses befindet sich direkt angrenzend an die Schlossanlage. «Hier beabsichtigen wir, weitere rund 200 Wohnungen zu errichten», sagt Krummenacher.

Auf dem Areal Ost wird die Ausnützungsziffer höher sein. Das heisst, die Bauten werden höher, bis zu siebengeschossig. Auf beiden Arealen würden aber erschwingliche Wohnungen für Mittelstandsfamilien erstellt, versichert Krummenacher. Es gibt Miet- und Eigentumswohnungen. Zudem sollen laut Krummenacher grossflächige Wohnungen erstellt werden, was in der Region nicht üblich ist.

Von oben zeigt sich die Grösse der Baustelle noch eindrücklicher. zvg

Um auch das Areal Ost entwickeln zu können, braucht es aber einen Quartierplan, der von der Gemeindeversammlung abgesegnet werden muss. Läuft alles nach Plan, sind die insgesamt gegen 300 Wohnungen im Jahr 2030 fertig. Damit würde die Einwohnerzahl der einwohnermässig zweitgrössten Gemeinde des Laufentals stark ansteigen. Aber: Ist es realistisch, dass die vielen Wohnungen alle einen Abnehmer finden?

«Heute hat Zwingen rund 2500 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Jahr 2035 wird die Bevölkerung auf 3500 Personen angestiegen sein», sagt der Zwingner Gemeindepräsident Thomas Schmid. «Wir sind sehr froh, einen Investor gefunden zu haben, der das lange Zeit brachgelegene Areal der Papierfabrik entwickelt.» Er sei optimistisch, dass es gelinge, die Wohnungen auf dem geschichtsträchtigen Gelände zu vermieten und zu verkaufen. Das Areal sei durch die Lage an der Birs, als eine Art Insel, attraktiv. «Von dieser Überbauung kann Zwingen und das ganze Laufental profitieren.» Allerdings macht das geplante starke Wachstum Investitionen der Gemeinde nötig – etwa in zusätzlichen Schulraum. Beim Zwingner Primarschulhaus stehe eine Erweiterung an.

Der Bezirk Laufen ist derjenige Bezirk im Kanton Baselland mit dem grössten Wirtschaftswachstum. «Bei uns gibt es günstigen Wohnraum, wie man ihn in der Agglomeration nur selten findet», so Schmid. Die Bevölkerungszahl des Laufentals ist in den vergangenen 40 Jahren um rund die Hälfte gestiegen. Eine der Gemeinden, die viele Neuzuzüger hat verzeichnen können, ist Zwingen. «Neben den für viele erschwinglichen Preisen ist es auch die Natur, welche die Menschen dazu bringt, in unsere Gemeinde zu ziehen», sagt der Gemeindepräsident. Der geplante Viertelstundentakt im S-Bahnverkehr steigere die Attraktivität der Gemeinde zusätzlich.

Der umstrittene Kamin wird wohl weichen müssen

Ins Auge stechen dem Besucher der Zwingner Grossbaustelle neben den vielen Bauflächen, Arbeitern und Maschinen auch zwei Bauten der ehemaligen Papierfabrik. Sie sind, im Gegensatz zu einem Grossteil der Gebäulichkeiten, nicht den Baggern zum Opfer gefallen. Um einen markanten Hochkamin aus dem Jahr 1915 entbrannte in Zwingen sogar eine Kontroverse. Eine Petition der Burgerkorporation Zwingen fordert den Erhalt des Hochkamins.

Die Zwingner Burgerkorporation fordert, dass der Hochkamin erhalten bleibt. Dieser ist allerdings nicht denkmalgeschützt. Kenneth Nars

Für die Petitionäre ist wichtig, dass der Kamin erhalten bleibt, um an die Geschichte der Papierfabrik zu erinnern. «Zu Spitzenzeiten arbeiteten hier um die 360 Personen», sagt Fridolin Scherrer, Vizepräsident der Burgerkorporation Zwingen. Die Fabrik sei für die Gemeinde und für das Laufental von riesiger Bedeutung gewesen.

Die Kantonale Denkmalpflege ist ebenfalls der Ansicht, dass der Kamin erhalten werden muss und setzt sich dafür ein. «Der Sichtbacksteinkamin ist weitherum sichtbar und kann als vertikale Spolie mit Signalwirkung für die neue Wohnüberbauung als Erkennungs- und Identifikationsmerkmal dienen», schreibt Walter Niederberger, stellvertretender Denkmalpfleger des Kantons Baselland, auf Anfrage. Im Teilzonenreglement der Gemeinde Zwingen zum Areal sei der Hochkamin «nach Möglichkeit in das Bebauungs- und Aussenraumkonzept des Quartierplans zu integrieren und in seiner äusseren Erscheinung zu erhalten». Dies entspreche einem kommunalen Denkmalschutz.

Kantonal denkmalgeschützt ist der Kamin jedoch nicht. Um ein schützenswertes Gebäude von nationaler Bedeutung handelt es sich hingegen bei einer ehemaligen Lagerhalle auf dem Areal Ost. «Wir würden lieber dort ein kleines Museum einrichten, um den Menschen die Geschichte des Gebiets näherzubringen», sagt Investor Jost Krummenacher. Er habe jedoch mit der Gemeinde vereinbart zu eruieren, was ein Erhalt des umstrittenen Hochkamins kosten würde. Die denkmalgeschützte Lagerhalle könnte dereinst für öffentliche Nutzungen eine wichtige Rolle spielen und wäre somit ein wichtiges Bindeglied zum benachbarten Schlossareal.