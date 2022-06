Grossbaustelle Trotz Inflation und Engpässen: Vierspurausbau Liestal kommt voran Ab 2025 sollen die Züge zwischen Liestal und Basel im Viertelstundentakt verkehren. Möglich macht das der Vierspurausbau des Bahnhofs Liestal, der den steigenden Preisen und langen Lieferfristen trotzt. Tomasz Sikora 03.06.2022, 20.09 Uhr

Das neue Gleis 5: Ab Dezember soll hier die Waldenburgerbahn verkehren. Juri Junkov

«Mit dem Morgenkaffee in der Hand verpasst Martina F. den Zug nach Basel. Das ist aber nicht so schlimm, denn schon in 15 Minuten fährt der nächste.» Mit diesen Worten hat gestern der Liestaler Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) die Medienorientierung zum aktuellen Stand des Vierspurausbaus Liestal begonnen.