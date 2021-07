Grossbrand Ein Jahr nach dem Laufner Jahrhundert-Inferno: So geht es den Betroffenen im Gewerbegebiet heute Am 10. Juli 2020 brannte die Hälfte eines 50'000 Quadratmeter grossen Areals an der Wahlenstrasse in Laufen ab. Die Katastrophe hat das Gebiet nachhaltig verändert. Dimitri Hofer 10.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Jahr danach: Die Brandruinen sind bis auf das Fundament alle abgeräumt. Benjamin Wieland / bz Zeitung für die Region

In der Ausstellung von David Pflugi an der Wahlenstrasse in Laufen steht eine neue Skulptur. Gelb-rote Flammen züngeln und schnellen erbarmungslos in die Höhe. Auf der Rückseite ist ein weisser Glassarg mit Asche und verkohlten Überbleibseln zu sehen.

Mit dem Werk versucht der Laufentaler Künstler zu verarbeiten, was heute vor einem Jahr im Laufner Gewerbegebiet passiert ist. Eine Feuersbrunst zerstörte in der Nacht und am Freitagmorgen rund die Hälfte des rund 50'000 Quadratmeter grossen Areals. Ein Drittel aller 64 Mieterinnen und Mieter verlor beim Grossbrand die gesamten Räumlichkeiten. Nach monatelangen Untersuchungen konnte die Baselbieter Polizei die Ursache für den Brand ermitteln: Eine defekte Zelle eines Lithium-Ionen-Akkus hatte sich entzündet. Da man von einem technischen Defekt ausgeht, wurde kein Strafverfahren eröffnet. Für die Gebäudeversicherung des Kantons Baselland, die von einer Schadenssumme von mehreren Millionen Franken ausgeht, ist es der teuerste Brand in der Geschichte der Versicherung.

Vor einem Jahr sah das Areal an der Wahlenstrasse in Laufen wie ein Katastrophengebiet aus. Andreas Schwald / bz Zeitung für die Region

Das abgebrannte Areal dient als Parkplatz für das Impfzentrum

Verbunden mit dem Inferno von Laufen sind unzählige persönliche Schicksale. Auf dem Gelände waren verschiedene Unternehmen angesiedelt, aber auch private Autogaragen, Werkstätten sowie Parkflächen für Autos und Camper zu finden. Einige Mieterinnen und Mieter konnten in der Zwischenzeit an einem anderen Ort im Laufental und Umgebung unterkommen. Etwa die Hälfte der Mietparteien wurde vom Feuer überhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen. Wenige verloren beim Brand einen Teil ihres Hab und Guts.

Zu diesen gehört auch David Pflugi, der sich mit grossen Reliefskulpturen, die er seit 1998 für die Fussball-Weltmeisterschaften erschafft, international einen Namen machen konnte. Das Werk, das er für das Turnier in Brasilien im Jahr 2014 kreiert hatte, wurde wie andere kleinere Skulpturen ein Raub der Flammen.

Der Künstler David Pflugi blieb auf dem Gelände und beschäftigt sich in einem seiner neuen Werke mit dem Brand. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

«Ich verlor viele Werke, bin aber mit einem blauen Auge davongekommen»,

sagt er. «Wenn noch mehr abgebrannt wäre, hätte ich wohl kaum in Laufen weitergemacht.» In den vergangenen Monaten hat der Künstler seine Ausstellungsräumlichkeiten ausgebaut. «Der Brand hat mir bewusst gemacht, dass wir jetzt richtig Gas geben müssen.»

Kurz nach dem Grossbrand glich das Areal an der Wahlenstrasse einem Katastrophengebiet. Zurück blieben auf der betroffenen Fläche lediglich Trümmer. Die Dächer vieler Räumlichkeiten stürzten ein und begruben das verbrannte Material unter sich. In den Monaten danach wurde aufgeräumt, weshalb heute fast alle Spuren des Brands beseitigt sind. Das Gebiet, das damals abbrannte, ist völlig leergeräumt und macht einen trostlosen Eindruck. In diesen Tagen wird ein Teil davon als Parkplatz für das Laufner Corona-Impfzentrum genutzt. Zwischen dem Areal und dem Zentrum im ehemaligen Spital verkehren regelmässig Shuttlebusse.

Feuerlöscher erinnern an den Kampf der zahlreichen Feuerwehrleute gegen die Flammen. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Im hinteren Teil des Gewerbegebietes blieben die dort angesiedelten Mieterinnen und Mieter meist vom Brand verschont. Eine Freikirche, ein Malergeschäft und mehrere Schlossereien sind noch immer auf dem Areal. Dazu kommen viele Hobbywerkstätten. Weniger Glück hatte hingegen Toni Chiarella, der weiter vorne privat eine Autogarage betrieb. Er steht an der Stelle, an der er früher Tausende Stunden verbracht hat. Heute ist hier bis auf einen kargen Boden nichts mehr.

«Ich hatte elf Oldtimer in der Garage, die alle verbrannt sind.»

Das einzige, was er retten konnte, waren einige angebrannte Motoren und ein Anhänger. Auch ein grosser Teil seines Hausrats, der sich ebenfalls in der Werkstatt befand, fiel den Flammen zum Opfer.

Bis im Jahr 2024 soll das Gebiet wieder aufgebaut sein

Noch immer wird Chiarella jeden Tag an die Katastrophe erinnert, die ihm fast alles nahm. Er arbeitet in einer Autogarage auf der gegenüberliegenden Strassenseite und wohnt nur wenige hundert Meter entfernt. «Als ich damals am frühen Morgen vom Brand erfuhr, lief ich so schnell es ging zu meiner Garage. Ich konnte nur noch von weitem zuschauen, wie das Dach einstürzte.» Eine neue Garage hat er seither nicht gefunden. «Ich war völlig niedergeschlagen und hatte auch keine Lust, etwas Neues zu suchen.» Mittlerweile gehe es ihm wieder besser.

Toni Chiarella hat beim Brand in Laufen beinahe sein gesamtes Hab und Gut verloren. Dazu gehörten elf Oldtimer. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Bis er am alten Ort wieder eine Werkstatt beziehen könnte, dauert es noch eine Weile. Für die Vermietung des Areals ist die Basler Stiftung Abendrot zuständig.

«Zurzeit befinden wir uns in der Planungsphase für einen Wiederaufbau und rechnen damit, ungefähr im Herbst 2022 mit der Baurealisierung beginnen zu können und die neuen Gebäude im Laufe des 2024 fertig zu erstellen»,

erklärt Stephan Bannwart, welcher der Geschäftsleitung angehört. Die Gesamtfläche werde in etwa wieder gleich gross sein wie vor dem Brand. Es würden kleinere und flexiblere Einheiten gebaut.

Auch wenn dereinst neue Liegenschaften stehen, ist eines bei den Betroffenen und allen in Laufen klar: Vergessen werden sie den 10. Juli 2020 nie.