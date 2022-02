Therwil rüstet zum grössten Klassentreff seiner Geschichte

Grosse Festhütte Ein Klassentreff der Superlative in Therwil Für das Therwiler Dorffest im September werden 799 ehemalige Schüler und Lehrerinnen zusammengetrommelt. Über 300 haben bereits zugesagt. Simon Tschopp 05.02.2022, 05.00 Uhr

Auf der Dorffest-Homepage können sich ehemalige Therwiler Schülerinnen und Lehrer anmelden. Simon Tschopp

Ein solch imposantes Klassentreffen soll es bisher noch nie gegeben haben im Dorf. Dieser Ansicht ist mindestens das Organisationskomitee des Dorffests Therwil, das vom 9. bis 11. September über die Bühne gehen wird. Geladen sind frühere Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 1999 und älter, die zwischen 1947 und 2015 in der Leimentaler Gemeinde den Unterricht besucht haben, sowie ehemalige Lehrkräfte.

Die Zusammenkunft vom 10. September mit maximal 799 Personen soll zum «weltgrössten Klassentreffen von Therwil» werden und in die Annalen eingehen. Die Idee dazu lieferte ein OK-Mitglied. Ende 2000 war Deutschlands Hauptstadt Berlin Austragungsort einer der grössten Veranstaltungen dieser Art: 180'000 Menschen trafen sich.

Geworben wird von Mund zu Mund und via Facebook

Der für diesen Festteil zuständige Jan Fluri, selbst einstiger Schüler in Therwil und dort heute Primarlehrer, verrät, dass das grosse Zelt schon fast halb gefüllt ist:

«Es ist gut angelaufen. In den ersten zwei Wochen haben sich bereits über 300 Leute angemeldet.»

Geworben wird vor allem von Mund zu Mund und via Facebook.

Denn ehemalige Schülerinnen und Lehrer dürften im ganzen Land und auf allen Erdteilen verstreut sein. Sie können ihre Teilnahme auf der Dorffest-Homepage eintragen; für jedes Abschlussjahr, in welchem Betroffene ihr neuntes Schuljahr beendet haben, existiert eine Kachel. Gemeldete sind dann Teil ihrer Gruppe und sehen, wer ebenfalls mit von der Partie sein wird. Fluri geht davon aus, dass gewisse Klassen regelmässig Zusammenkünfte organisieren, andere gar nicht.

Während des offiziellen Teils spielt eine frühere Schülerband. Im Zentrum dieses Anlasses stehen jedoch Gedankenaustausch und geselliges Beisammensein.

«Da werden viele Erinnerungen wieder wach und Erlebnisse hochkommen.»

Davon ist der 38-jährige Jan Fluri überzeugt. Parallel dazu findet ein Schulhausfest statt.

Die «99er» feiern ein Jahr früher

Bekannte Persönlichkeiten, die in den vergangenen Jahrzehnten in Therwil zur Schule gegangen sind, kann er spontan keine nennen – ausser ein paar Schnitzelbänkler, die in Basel jeweils für Furore sorgen. Ein ganz Populärer war im 19. Jahrhundert Stephan Gutzwiller (1802–1875), der Hauptführer der Baselbieter Revolution, die zur Basler Kantonstrennung und Gründung des Kantons Basel-Landschaft führte. Fluri betont, «dass wir in Therwil ein sehr starkes Vereinsleben haben und da auch ein grosser Zusammenhalt herrscht».

Das Dorffest steht unter dem Motto «Mir fiire friener!» Vor 799 Jahren wurde «Därwil» erstmals urkundlich erwähnt. Die Zahl 99 hat für die 10'000-Seelen-Gemeinde eine spezielle Bedeutung. Deren Einwohner werden «99er» genannt. Weshalb, dazu existieren laut den «Baselbieter Sagen» (1976) vier überlieferte Versionen. Eine lautet: «Es rückten einst hundert Therwiler Soldaten gegen Arlesheim. Auf dem Chäppeli zählte sie der Anführer. Da er sich aber nicht mitzählte, kam er immer nur auf neunundneunzig.»

www.799-daerwil.ch/klassentreffen