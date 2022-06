Grosse Übersicht Nachholbedarf nach der Pandemie: Allschwil eröffnet die Dorffest-Saison Drei Tage und Nächte lang feiert Allschwil sein erstes Dorffest seit 17 Jahren: Von heute bis Sonntag, mit über 75 Gruppierungen aus Musik, Sport, Kultur und Kulinarik und viel Vorfreude. Weitere Dorffeste folgen in den kommenden Monaten. Salomé Lang Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

So wird es in Allschwil an diesem Wochenende auch aussehen: Die Stimmung am Dorffest von Binningen 2018. Juri Junkov

«Nachdem wir das Fest vom vergangenen Jahr aufgrund der Coronakrise auf diesen Sommer verschieben mussten, freut sich ganz Allschwil jetzt umso mehr», so die Präsidentin des Organisationskomitees (OK) Evi Leingruber. Unter dem Motto «Allschwil – e Härz und e Seel» soll die Gemeinschaft der grössten Baselbieter Gemeinde gefeiert werden – ohne konkreten Anlass.

Um 17 Uhr eröffnen heute Kinder der Primarschule das Fest, mit prominentem Besuch vom einheimischen Regierungsrat Anton Lauber und der Gemeindepräsidentin von Allschwil und Botschafterin des Dorffests Nicole Nüssli. Dann wird gefeiert; am Freitag und Samstag bis 2 Uhr nachts, am Sonntag bis 17 Uhr. Für Stimmung sorgen unter anderem die «Swiss Army Big Band», «Brandhärd», die «Dief-Flieger» und die Band «Schwellheim».

Auch Kampfkünste und schottischer Tanz werden gezeigt. Für die kleinen Gäste bieten lokale Jugendorganisationen wie die Allschwiler Pfadi und der Robinson-Spielplatz tagsüber Unterhaltung. Highlight des Fests ist neben der Musik eine Schnitzeljagd durch das Dorf, die am Sonntag mit Preisverlosung aufgelöst wird.

Zwei Bühnen für das Riesenfest

Der Anlass wird so gross, dass die Konzerte auf zwei Bühnen verteilt werden, die jeweils an den Enden des Festgeländes stehen. Dieses erstreckt sich hinter dem Dorfplatz entlang des Mühlebachwegs. Die Tramschlaufe auf dem Dorfplatz wie beim Dorffest von 2005 für Marktstände zu sperren, hätte die Kosten stark in die Höhe getrieben, so Evi Leingruber. Um den Vereinen günstig Marktstände zur Verfügung stellen zu können, achte das OK auf niedrige Gesamtausgaben.

Für die Vereine sei es gerade nach Corona wichtig, sich präsentieren zu können und neue Mitglieder anzuwerben. Finanziert wird das Dorffest unter anderem von den Hauptsponsoren; der Gemeinde Allschwil, der Bürgergemeinde und einer Bank.

Die Allschwiler Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli bei der Eröffnung des neuen Swiss TPH in Allschwil. Kenneth Nars

Die Wetterprognosen sind gut, die Vorfreude ist gross, die drei Jahre lange Planung kommt zu einem Ende. Leingruber rechnet mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern: «Wir haben vorsorglich viele Toilettenhäuschen organisiert», fügt sie an und lacht. Auch Gemeindepräsidentin von Allschwil und Botschafterin des Dorffests Nicole Nüssli spürt die Vorfreude im Dorf: «Allschwil ist so lebendig, dass es für ein Dorffest keinen besonderen Anlass braucht: Ein Herz und eine Seele sind Grund genug!»

Rückblick auf das Dorffest in Binningen 2018

Ein Blick in die Nachbargemeinde: Vor vier Jahren lockten verschiedene Anlässe und Konzerte während dreier Tage insgesamt 30’000 Besucherinnen und Besucher zum Binninger Schloss, wo das Dorffest gefeiert wurde. Die Gemeinde liess sich das 190’000 Franken kosten. Eine Investition, die sich gelohnt hat, wie der Präsident des damaligen OK und Gemeinderat Daniel Nyffenegger findet.

Von links: Daniel Wiitlin (OK Unterhaltung), René Degen (OK Lotterie), Daniel Nyffenegger (OK Präsident), Willy Müller (OK Infrastruktur), Pau Eichenberger (OK-VP Verkehr), Bruno Gehrig (OK Stab). Archivbild: Kenneth Nars

Der am Dorffest erzielte Gewinn von rund 20’000 Franken sei zurück an die Gemeinde geflossen, vor allem jedoch sei das Dorfleben neu erwacht und nachhaltig gestärkt worden. Die Dorfgemeinschaft finde sich seither zu regelmässigen Anlässen im Schlosspark zusammen – so auch gestern, zu einem Konzert der Bürgergemeinde.

Auch würden das positive Feedback und die vielen Anfragen für ein nächstes Dorffest von dessen Erfolg zeugen. Ein Dorffest zu feiern sei also empfehlenswert – auch für kleine Gemeinden, die weniger finanzielle Möglichkeiten hätten. Sie könnten gemeinsam mit Nachbargemeinden organisiert werden. Am wichtigsten seien die Menschen, die ein Dorffest durchsetzen, und die Vereine, die daran beteiligt seien: «Ohne Vereine geht es nicht.»

Riehen Ein Fest alle vier Jahre - diesmal aber erst nach fünf Jahren Alle vier Jahre wieder –diesmal aufgrund von Corona erst nach fünf Jahren – feiert Riehen sein Dorffest. Am Wochenende vom 24. Juni wird die Post abgehen: Musikvereine treten auf, die Pfadi organisiert eine Rollschuhdisco und stellt im Sarasinpark ein Riesenrad auf und verschiedene Preise werden bei einer Tombola verlost. OK-Präsident Lukas Buholzer rechnet mit «Full House»: 800 Sitzplätze werden aufgestellt, zwölf Lokale versorgen die Gäste mit Speis und Trank. Ursprünglich wurde beim Riehener Dorffest der Kauf des Dorfes durch Basel 1522 gefeiert, mit der Zeit habe sich laut Buholzer daraus ein fixer vierjähriger Turnus entwickelt, in dem das Dorffest nun stattfindet. Im September wird das 500-Jahre-Jubiläum des Kaufs in Riehen auch offiziell gefeiert.

Bennwil «833 Johr Bämbel – mir fiire glich!» Von 19. bis 21. August wird im 670-Seelen-Dorf Bennwil ein Dorffest. Schon vergangenes Jahr hätte es stattfinden sollen, zum 832-Jahr-Jubiläum, doch auch «Bämbel» musste sein Dorffest wegen der Coronakrise verschieben. Nun ist auch der Ausruf «mir fiire glich!» weniger verfänglich: Während des Lockdowns kam es zu Missverständnissen. Seinen ungeraden Geburtstag feiert Bennwil mit verschiedenen Konzerten - die «Stubete Gang» und Vincent Gross treten unter anderen auf - und einem Markt, an dem es noch freie Stände zu vermieten gibt. Laut OK-Präsident Marco Heinimann werden bei gutem Wetter bis 5’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Diese müssen nicht zwischen dem Bennwiler Dorffest und den zeitgleich stattfindenden Flugtagen im nahegelegenen Wittinsburg entscheiden: Die Helikopterrundflüge, welche beide Feste anbieten, fungieren auch als Flugshuttle.

Liesberg Von den Vereinen, für die Vereine In einem zweiten Anlauf feiert Liesberg vom 2. bis 4. September sein Dorffest: Vor zwei Jahren musste es aufgrund der Pandemie abgeblasen werden. Das Feuerwehrmagazin und der Kindergarten, die 2020 fertiggestellt wurden und beim Dorffest eingeweiht werden sollten, sind nun schon in Betrieb. Der Aufhänger des Fests sei jetzt laut OK-Präsident Iwan Nussbaumer, den vielen Liesberger Vereinen nach einer langen sozialen Durststrecke wieder eine grosse Zusammenkunft zu ermöglichen. Neben musikalischen und künstlerischen Darbietungen gibt es anknüpfend an das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln, das am Wochenende zuvor stattfindet, auch ein Schnupper-Schwingen mit dem Schwingclub Binningen.

Therwil «799 Joor Därwil – mir fiire friener!» Therwil wartet nicht auf sein 800-Jahr-Jubiläum nächstes Jahr, sondern feiert bereits dieses Jahr vom 9. bis 11. September seinen 799. Geburtstag. Zur Zahl 99 gebe es in Therwil verschiedene Legenden, auch heute noch komme sie laut OK-Sprecherin Barbara Brodard überall vor. Unter dem Motto «799 Joor Därwil – mir fiire friener!» wird seit langem wieder gross gefeiert: Das letzte Dorffest in Therwil fand 1976 gemeinsam mit den Gemeinden Ettingen und Biel-Benken statt. Auf vier Bühnen treten unter anderem das «Top Secret Drum Corps», «Rough Ends Down», «Dj Antoine» und «Megawatt» auf. 799 ehemalige Schülerinnen und Schüler von Therwil finden sich zum «weltgrössten Klassentreffen von Therwil» zusammen, und zum Schluss des Jubiläumsfestsfests wird die Lotterie aufgelöst: Hauptgewinn ist ein Auto im Wert von 20’680 Franken.

