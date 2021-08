Der Grosseinsatz der Baselbieter Polizei an einer unbewilligten Demonstration in Liestal am vergangenen Mittwoch sorgte in den sozialen Medien und in der Politik für Unverständnis. Nun veröffentlichte die Polizei eine Stellungnahme.

Aimee Baumgartner 17.08.2021, 14.10 Uhr