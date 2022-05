Lange Wartezeiten bei den Passbüros beider Basel

Reisepass Grosser Ansturm auf die Passbüros beider Basel: Sieben Wochen warten auf Termine Nach Corona und Brexit ist die Nachfrage für die Erneuerung der Reisepässe gross. In beiden Basel sind die Wartezeiten für Pass und Identitätskarte lang. Salomé Lang Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Wer reisen will braucht einen Pass oder eine ID. Die Passbüros in den beiden Basel sind vor den Sommerferien am Anschlag. (Symbolbild) Ennio Leanza/Keystone

Wer heute eine Auslandreise für die Sommerferien plant, jedoch noch den Pass oder die Identitätskarte erneuern muss, ist bereits zu spät dran – zumindest im Kanton Basel-Stadt: Sieben Wochen dauert die Wartezeit für die Ausstellung von Reisedokumenten beim Basler Passbüro. Wie der Kommunikationsleiter des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) Toprak Yerguz auf Anfrage der bz mitteilt, kann Stand gestern der nächste Identitätsausweis erst am 12. Juli ausgestellt werden.

Die beiden Passbüros des Kantons Baselland sind ebenfalls am Anschlag. Laut dem Sprecher der Sicherheitsdirektion (SID), Adrian Baumgartner, gebe es im Büro in Liestal am 15. Juni wieder freie Termine, im Aussenstandort in Basel erst ab dem 28. Juni.

Pass und ID sind während der Pandemie in Vergessenheit geraten

Während in den vergangenen zwei Jahren kaum Auslandreisen möglich waren, gerieten die dafür notwendigen Papiere bei vielen in Vergessenheit. Nun wecken die fallenden Restriktionen das Fernweh, doch so manch ein Identitätsausweis ist inzwischen ungültig. Deshalb überrennen die Reisefiebrigen das Basler Passbüro, das stark ausgelastet ist, wie die Nachrichtenagentur SDA vermeldete. Gross ist der Schrecken bei der Buchung oder am Flughafen, wenn der Pass abgelaufen ist – besonders für jene, die nach Grossbritannien reisen: Nach dem Brexit reicht dafür die Identitätskarte nicht mehr aus, was vielen noch nicht bewusst ist.

Auf seiner Internetseite warnt das Basler Passamt vor langen Wartezeiten und zeigt auf, wie sich die Zahlen während der Coronazeit entwickelten. Kurz vor der Pandemie, im Januar 2020, seien 2150 Dokumente ausgestellt worden. Drei Monate Später mit knapp 1000 Pässen und Identitätskarten im April nur noch weniger als die Hälfte. Im Dezember vergangenen Jahres seien es noch immer nur 1169 Dokumente gewesen, doch seit Jahresbeginn lägen die Zahlen hoch, im April mit 2860 Ausgestellten Pässen und Identitätskarten um einiges höher als noch vor der Pandemie.

Notfallpass als letzte Lösung funktioniert nicht in allen Fällen

Wer nun aufgrund der langen Wartezeiten und der allgemeinen zehntägigen Lieferfrist Pass und ID nicht mehr rechtzeitig erneuern kann, muss auf den Notpass ausweichen. Dieser werde laut Yerguz nur in dringenden Fällen ausgestellt und koste im Passbüro 100, an Flughäfen 150 Franken. Gültig ist er nur ein Jahr lang, und er berechtigt bloss zu einer Aus- und Einreise. Zurzeit würden in Basel pro Monat rund 100 Notpässe ausgestellt, so Yerguz.

In den Passbüros des Landkantons würden laut Adrian Baumgartner für Notpässe Expresstermine vergeben, doch auch das helfe nicht immer. Denn nicht alle Länder würden ihn akzeptieren, darunter die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Passbüros ergreifen Massnahmen

Die Kapazitäten des Basler Passbüros seien aufgrund der vorhandenen Biometriekabinen beschränkt, sagt Toprak Yerguz, «trotzdem prüft das Passbüro, ob kurzfristig zusätzliches Personal eingestellt werden kann, um die Wartezeiten abbauen zu können.» Schon jetzt würden weit über 90 Biometrieerfassungen für Reisepässe pro Tag gestemmt.

Im Passbüro in Liestal werden als Reaktion auf die grosse Belastung und die langen Wartefristen die Öffnungszeiten erweitert: Heute Mittwoch werden bis 19.30 statt nur 18 Uhr Dokumente ausgestellt, und am Samstag, 18. Juni, öffnet das Büro von 9 bis 13 Uhr. Doch auch hier gelte laut Baumgartner:

«Dr Schnäller isch dr Gschwinder!»

