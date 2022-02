Grosser Rat Parlament will flächendeckend Tempo 30 im Basler Siedlungsgebiet einführen Links-Grün will den Verkehr im Siedlungsgebiet von Basel-Stadt verlangsamen. Der Grosse Rat hat sich dafür ausgesprochen. Nun muss die Regierung ein Konzept ausarbeiten. Zu reden gaben die Blaulichtorganisationen. Nora Bader 16.02.2022, 10.49 Uhr

Die Einführung von Tempo 30 wie hier in der Aeschenvorstadt sorgte für Diskussionen. Kenneth Nars

Aktuell gilt innerorts auf Hauptverkehrsachsen meist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Innerhalb von zwei Jahren soll nun ein Umsetzungskonzept zur Einführung von integral Tempo 30 im Siedlungsgebiet sowie ein umfassender Massnahmenplan zur tatsächlichen Priorisierung und Beschleunigung des ÖV ausgearbeitet werden.

Raphael Fuhrer (GAB) und Konsorten verlangten dies in einer Motion vom Regierungsrat. Am Mittwoch debattierte der Grosse Rat darüber. Die Debatte wurde emotional geführt. Es soll eine neue Verkehrskultur geschaffen werden und so der Lärmschutz erweitert, die Sicherheit erhöht, die Luftqualität verbessert und Strassenflächen für anderweitige Nutzungen freigespielt werden. Basel soll ein Gesamtkonzept anstelle eines Flickenteppichs erhalten, so der Motionär.

Sorge um Zufahrt für Blaulichtorganisationen

Zu reden gab der Lärm sowie der Ausweichverkehr durch Quartiere und Auswirkungen auf Polizei und Rettungskräfte, die im Einsatz sind. Gemäss Mitte-Grossrat Balz Herter bremst Tempo 30 Sanität und Rettungskräfte aus. «Dieselbe Thematik stellte sich kürzlich in Zürich, die Regierung hat da ebenfalls auf diese Gefahr hingedeutet», so Herter. Auch Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) hatte in einer vorgängigen Fragerunde ihre Bedenken geäussert.

Auch Thomas Widmer-Huber (EVP) ist gegen flächendeckendes Tempo 30. Er zieht den Vergleich zu Riehen, wo man mit Tempo 40 einen «klassischen Kompromiss» gefunden habe.

Ein Links-gegen-rechts-Entscheid

Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) zeigte sich im Namen der Regierung bereit, den Vorstoss entgegenzunehmen. Die Debatte laufe in vielen Städten und es lohne sich, eine Auslegeordnung zu schaffen, damit der Grosse Rat eine Güterabwägung treffen könne. Basel-Stadt hat schon viele verkehrsberuhigte Strassen. «Die Frage ist, wie die Reise nun weitergeht», so Keller.

Kritisch äusserte sich Beat Leuthardt (GAB). Er verstehe das Anliegen, stehe der Motion aber kritisch gegenüber. «Der Kollektivverkehr soll gegenüber dem Privatverkehr Vorrang haben», sagt Leuthardt. Er enthielt sich bei der Abstimmung.

Ansonsten war es war ein klassischer Links-gegen-Rechts-Entscheid. Die ausschlaggebenden Stimmen kamen von den Grünliberalen. Der Grosse Rat sprach sich mit 50 zu 44 Stimmen und 3 Enthaltungen für die Motion aus. Der Ball liegt nun beim Regierungsrat, der einen Vorschlag ausarbeiten muss.

