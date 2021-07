grossevent 200 Meter längere Perrons und eine Passerelle: Die SBB machen den Prattler Bahnhof fit für das Schwingfest Um die Besuchermassen bewältigen zu können, bauen die SBB den Bahnhof in Pratteln aus. Die Gemeinde bereitet sich derweil auf den Riesenanlass mit rund 400'000 Besucherinnen und Besuchern vor. Dimitri Hofer 09.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In dieser Richtung verlängern die SBB für das Schwingfest alle drei Perrons. Nicole Nars-Zimmer

An einem gewöhnlichen Tag nutzen rund 10'000 Passagiere den Bahnhof in Pratteln. Im nächsten Jahr werden es Ende August fast 90'000 Personen sein. Ein grosser Teil der Besucherinnen und Besucher des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2022 (Esaf) reist mit dem Zug ins Baselbiet. Der Prattler Bahnhof ist für diese Massen aber nicht gerüstet, weshalb ihn die SBB für drei Tage mit viel Aufwand ausbauen.

Während des Esaf halten am Bahnhof Pratteln bis zu 400 Meter lange Züge aus der ganzen Schweiz. Die SBB verlängert deshalb die drei Perrons um bis zu 200 Meter, schafft Übergänge zu den Perrons und eine Passerelle mit Treppen.

«So können auch die langen Fernverkehrszüge am Perron halten und die Reisenden via alle Wagentüren ein- und aussteigen. Die provisorischen Perronverlängerungen werden aus Holz bestehen, ihre Oberflächen aus rutschfestem Material»,

heisst es im Beschrieb des zwei Millionen teuren Projekts, das vom Trägerverein des Esaf finanziert wird. Mit den meisten Besuchenden rechnet die SBB am Samstagmorgen vor dem 1. Gang und am Sonntagabend nach dem Schlussgang.

Fahnen aller 26 Schweizer Kantone hängen am Prattler Bahnhof

Nicht nur baulich sieht der Bahnhof vom 26. bis 28. August 2022 anders aus. Während des Esaf erhält er vorübergehend ein festliches Gewand: «Üblicherweise werden für ein Eidgenössisches Fest dieser Grösse sämtliche Kantonsfahnen am Bahnhof aufgehängt. Diese Tradition wird auch in Pratteln fortgesetzt», sagt SBB-Mediensprecher Martin Meier. Shuttlebusse werden vom Bahnhof zum Gebiet Leimen-Hülften, wo sich das Festzentrum befindet, keine verkehren. «Wie auch schon bei vergangenen Esaf wird ein Fussmarsch nötig sein», so Meier. Nach kurzer Zeit werde man den Beginn der Festmeile erreichen, entlang der man zur Arena gelange. Zur Arena sind es rund 20 Minuten zu Fuss.

Am Bahnhof in Pratteln kommt es für den Riesenevent vom August 2022 zu grossen Ausbauten. Zvg / SBB

Noch deutet in Pratteln wenig darauf hin, dass in gut einem Jahr ein Anlass mit 400'000 Besucherinnen und Besuchern über die Bühne geht. Mit den Ausbauten am Bahnhof wollen die SBB erst im Juni des kommenden Jahres beginnen. Derzeit liegt das Bauprojekt im Rahmen des Plangenehmigungsverfahren in Pratteln öffentlich auf. In Betrieb werden die längeren Perrons und Zugänge nur an den drei Tagen des Esaf sein.

Die Vorfreude in Pratteln auf die Veranstaltung, welche die 17'000-Einwohner-Gemeinde in den Fokus der schweizweiten Aufmerksamkeit rücken wird, ist jedoch da.

«Wir spüren, dass viele dem Esaf entgegenfiebern»,

berichtet der Prattler Vizegemeindepräsident Urs Hess. Einen Teil des Festgeländes darf die Gemeinde bespielen. Vereine und Kulturschaffende können sich anmelden, um sich am Esaf zu präsentieren. Dasselbe gilt auch während eines Monats vor dem Fest, in dem auf dem Gelände viele Aktivitäten stattfinden sollen.

Wegen Vorreservationen sind alle Zimmer im Hotel blockiert

Fast eine halbe Million Menschen werden Pratteln besuchen. Einige davon bleiben über Nacht, weshalb sich die wenigen Hotels in Pratteln vorbereiten. «Veranstalter haben in unserem Haus bereits ganze Kontingente vorreserviert», sagt PR-Verantwortliche Salome Ramseier von der SV Group, die das Prattler Courtyard Marriott betreibt. Dadurch seien sämtliche Zimmer blockiert.

Für Festbesucher, die spontan ein Zimmer suchen, wird es schwierig. Neben dem Festgelände und in Salina Raurica stehen Campingplätze für 10'000 Personen zur Verfügung. Auch diese Zahlen zeigen: Das Esaf ist ein Riesenevent, wie ihn das Baselbiet noch nie erlebt hat. Auf dem Festgelände wird eine Arena für rund 50'000 Zuschauer errichtet. «Drumherum gruppieren sich viele temporäre Bauten: zum Beispiel für die Gastronomie, im Bereich des Public Viewing, als Brücke über die Gleisanlage, für den Gabentempel, auf der Festmeile oder für die Toilettenanlagen», sagt Marion Tarrach, die beim OK des Esaf für die Kommunikation verantwortlich ist. Alle Anlagen würden wieder abgebaut.

Das gilt auch für die Ausbauten am Bahnhof. Zu definitiven Perronverlängerungen, damit in Pratteln nach der Abschaffung im Jahr 2008 wieder Schnellzüge halten könnten, meint SBB-Mediensprecher Martin Meier:

«Damit Ausbauten belassen werden könnten, wären viel weitreichendere Anpassungen an der Bahnanlage nötig. Eine definitive Lösung seitens Bund müsste über einen Ausbauschritt finanziert werden.»