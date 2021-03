Grossprojekt Auf Prattler Chemieareal kommen 400 Wohnungen und 500 Arbeitsplätze: Hiag stellt Pläne für altes Rohner-Areal vor Das Areal der ehemaligen Chemiefabrik Rohner in Nähe des Prattler Bahnhofs wird von der Basler Immobiliengesellschaft Hiag aufwendig transformiert. Das Siegerprojekt eines ersten Studienauftrags bietet Platz für bis zu 400 Wohnungen sowie Gewerbe- und Bürobauten für 500 Arbeitsplätze. Der Entwurf wird nun konkretisiert. Michael Nittnaus 11.03.2021, 09.30 Uhr

Ein Bild aus alten Tagen: Die meisten der Gebäude der alten Rohner Chem in Pratteln wurden bereits abgerissen. Hier soll ein komplett neuer Ortsteils entstehen. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer (23.9.2019)

Chemie war gestern: Die Hiag AG als Arealbesitzerin hält ihr Versprechen und wandelt das 30'000 Quadratmeter grosse Grundstück an der Prattler Güterstrasse direkt in Bahnhofsnähe in ein Wohn- und Gewerbegebiet um. Heute Donnerstag stellte die Basler Immobiliengesellschaft erste Pläne den Medien vor.