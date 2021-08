Grossprojekt Riesige Bauschutt-Waschanlage löst in Birsfelden Widerstand aus In Birsfelden soll eine grosse Bauschutt-Recyclinganlage gebaut werden. Wegen der vielen Lastwagenfahrten gibt es nun Einsprachen gegen das Baugesuch. Auch bei der Gemeinde ist man nicht glücklich: Eigentlich wollte man das Areal, auf dem die Anlage gebaut wird, mit höherwertigen Nutzungen entwickeln. Hans-Martin Jermann 19.08.2021, 05.00 Uhr

Die vier Fussballfelder grosse Staatsgrube wollte Birsfelden eigentlich mit höherwertigen Nutzungen entwickeln. Nun kommt hier eine riesige Bauschutt-Recyclinganlage hin. Kenneth Nars (19. August 2021)

In Birsfelden soll eine der grössten Bauschutt-Recyclinganlagen der Region gebaut werden. Standort ist die Staatsgrube, die sich im Industrie- und Gewerbegebiet Hard neben dem Hafen und im Eigentum des Kantons Basel-Stadt befindet. Das Baugesuch ist eben im Baselbieter Amtsblatt publiziert worden. Verarbeitet werden sollen mineralische Bauabfälle und chemisch belastetes Aushubmaterial. Eine solche Anlage fehlte bisher in der Nordwestschweiz.

Wegen des Rheintunnels haben sich die Pläne geändert

Die imposante Waschanlage, die eine Grundfläche von 90 mal 70 Meter aufweist und 32 Meter hoch sein soll, löst zwiespältige Reaktionen hervor: Gewürdigt wird, dass die Bauwirtschaft mit diesem und anderen Projekten die Bemühungen beider Basel unterstützt, die Bauschutt-Mengen in den Deponien der Region zu reduzieren. Bauherrin und künftige Betreiberin der Anlage in Birsfelden ist die Bauschuttrecycling Nordwestschweiz AG; diese wird getragen von Geschäftsleitungsmitgliedern der Baufirmen Albin Borer AG und Holcim Schweiz. Die Basler Regierung, die den Baurechtsvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen hat, erachtet den Standort unweit der Autobahnausfahrt beim Sternenfeld-Kreisel als optimal. Zudem könne dort dereinst auch Aushubmaterial der nahen Baustelle für den Rheintunnel verarbeitet werden.

Der Birsfelder Gemeindepräsident Christof Hiltmann hegt gegenüber dem Grossprojekt gemischte Gefühle: «Wir sind nicht glücklich, dass mit der Anlage noch mehr Verkehr erzeugt wird in einem Gebiet, das schon heute stark belastet ist.» Kenneth Nars

Just dieses Grossprojekt hat der Gemeinde Birsfelden einen dicken Strich durch ihre Pläne gemacht: Eigentlich wollte sie die vier Fussballfelder grosse Staatsgrube gemeinsam mit Basel-Stadt entwickeln. Die Rede war von Industrie 4.0 und Dienstleistungen, ja von gemischter Nutzung mit Gewerbe und Wohnen. «Als das Rheintunnel-Projekt spruchreif wurde, mussten wir die Ambitionen begraben», sagt Gemeindepräsident Christof Hiltmann. In einem Perimeter, in welchem sich die kommenden 20 Jahre eine Grossbaustelle befindet, wird niemand in höherwertige Nutzungen investieren. Die Recyclinganlage beurteilt Hiltmann daher als «längerfristige Zwischennutzung».

Sofern die Anlage zonenkonform sei, sieht die Gemeinde keine Veranlassung, dagegen vorzugehen. Obwohl sie Pioniercharakter habe, sehe man die Anlage alles andere als euphorisch: «Wir sind nicht glücklich, dass damit noch mehr Verkehr erzeugt wird in einem Gebiet, das schon heute stark belastet ist», betont Hiltmann. Laut Umweltverträglichkeitsprüfung werden rund 240 Lastwagen pro Tag Bauschutt zur Anlage bringen.

240 zusätzliche Lastwagenfahrten pro Tag

Christoph Meury, langjähriger Leiter des Theaters Roxy, wohnt an der Hardstrasse unweit der geplanten Recyclinganlage. Als Anwohner wird er Einsprache gegen das Baugesuch einlegen, wie er auf Anfrage verrät. «Der zusätzliche Lastwagenverkehr ist immens», findet Meury. In der Diskussion um die Nutzungen im Hafen und dem angrenzenden Gewerbegebiet gehe oft vergessen, dass in unmittelbarer Nachbarschaft Hunderte Menschen leben. Auch der verursachte Lärm sei extrem: Die Anlage, die Steine zerkleinere, sei mit einer Lautstärke von 110 Dezibel ausgewiesen.

«Das entspricht einem sehr lauten Rockkonzert»,

sagt Christoph Meury. Als Einwohner von Birsfelden ärgert auch er sich darüber, dass Birsfelden – einmal mehr – eine Last für die ganze Region trage, davon aber kaum profitiere. Die Baurechtszinsen wanderten ab nach Basel-Stadt, das zuständige Unternehmen habe seinen Sitz in Zwingen, führt Meury aus. Birsfelden will nicht länger die Rumpelkammer des Kantons sein. Deshalb wird sich FDP-Landrat Hiltmann bei der anstehenden Beratung der kantonalen Bauschuttstrategie im Parlament dafür starkmachen, dass Standortgemeinden solcher Anlagen entschädigt werden.