SVP fordert härtere Sozialhilfe

Gesetzesrevision Härtere Sozialhilfe: SVP macht Druck und droht mit Volksinitiative Die Baselbieter Regierung will die Sozialhilfe sanfter erneuern, als die SVP es sich wünscht. Falls der Landrat nicht auf eine härtere Linie umschwenkt, will die Partei eine Initiative lancieren. Diese ist schon vorbereitet. Michel Ecklin 02.08.2021, 17.29 Uhr

Die SVP will eine schärfere Sozialhilfe. Symbolbild: Christian Beutler/KEYSTONE

Pauschal für alle Sozialhilfebezüger im Kanton 30 Prozent weniger Leistungen, und nur, wer sich durch besondere Anstrengungen auszeichnet, erhält so viel wie bisher: Das verlangte der Baselbieter Landrat Peter Riebli in einer Motion 2018 forderte. Die bürgerliche Mehrheit des Landrats nahm ihn an, gegen den erbitterten Widerstand der Linken.