Rheinuferweg bleibt offen, aber nicht für Velos

Hafen Birsfelden Der Rheinuferweg bleibt doch offen – aber nicht für Velofahrer Zwiespältige News für die vielen Menschen, die das Rheinufer in Birsfelden und Muttenz zur Naherholung aufsuchen: Der Bermenweg am Hafen wird wieder geöffnet. Allerdings gilt dies nur für Fussgänger. Die Regierung hat für den Weg ein Velofahrverbot beschlossen. Hans-Martin Jermann 29.06.2021, 16.10 Uhr

Für Fussgänger ist der Rheinuferweg im Hafen Birsfelden ab sfoort wieder offen. Dies gilt aber nicht für Velos. Kenneth Nars / BLZ

Der Aufschrei war riesig, als die Schweizerischen Rheinhäfen im März die Schliessung des Rheinuferwegs an den Häfen Birsfelden und Muttenz ankündigten. Begründet wurde dies mit Sicherheits- und Haftungsfragen. Im Nu sammelten die Birsfelder und Muttenzer Grünen über 800 Unterschriften, im Landrat gab es einen überparteilichen Vorstoss. Dieser Druck hat seine Wirkung nicht verfehlt: Am Dienstag hat die Baselbieter Regierung beschlossen, den Bermenweg für Fussgängerinnen und Fussgänger wieder zu öffnen. Seit Anfang Mai war der Weg im Sinne einer provisorischen Lösung jeweils an Sonn- und Feiertagen offen. Künftig ist der Weg wieder jederzeit passierbar - ausgenommen wie schon in der Vergangenheit sind temporäre Schliessungen während des Umschlags sehr gefährlicher Güter.

Allerdings hat die Regierung für den Weg auch ein Velofahrverbot beschlossen. Zumindest aus Sicht der Velofahrenden verschlechtert sich die Situation gegenüber dem früheren Zustand also markant. Der Verband «Pro Velo beider Basel» kritisiert in einer Mitteilung die Aussperrung des Veloverkehrs als «Zwängerei». Die Regierung habe es verpasst, das Velofahrverbot zu begründen. Demgegenüber zeigen sich die Grünen Muttenz, Birsfelden und Baselland in einer gemeinsamen Mitteilung erfreut über die beschlossene Wiedereröffnung.