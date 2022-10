Zwingen und Brislach: Kürbis vor der Tür als Halloweenregel

Halloween Ohne Kürbis keine Süssigkeiten: Zwei Baselbieter Gemeinden führen für die Halloweennacht Regeln ein Halloween ist ein umstrittenes Fest. Deshalb flatterte in die Zwinger Briefkästen ein Flyer: Kinder sollen nur dort klingeln, um Süssigkeiten zu bekommen, wo ein Kürbis vor der Tür steht. Die Idee dazu lieferte Brislach. Rahel Zimmermann 28.10.2022, 05.00 Uhr

Steht der Kürbis vor der Tür, dürfen Kinder auf den Klingelknopf drücken. Symbolbild: Mark Felix

Hexen, Vampire oder Teufel schleichen durch die Gassen. An den Armen baumeln kürbisförmige Kessel, randvoll mit Süssigkeiten. «Süsses oder Saures», rufen hohe Kinderstimmen.

Der Halloweenbrauch geht auf ein keltisches Fest zurück. Die Kelten glaubten, dass in der Nacht vor dem ersten November die Toten in die Welt der Lebenden zurückkehren. Um die Geister zu vertreiben, trugen die Kelten Masken. So entstanden die heutigen Gruselverkleidungen. Doch der Brauch ist kontrovers. Nun wollen Baselbieter Gemeinden Ordnung in diese wilde Nacht bringen. Und das, indem sie Regeln aufstellen.

Der Volleyballverein von Brislach organisiert seit einigen Jahren ein alljähriges Halloweenfest. Präsidentin Alexandra Jacomet-Lutz sagt: «Unser Verein wollte etwas für das Dorf machen, vor allem für die jüngeren Bewohnerinnen und Bewohner.» Da Halloween vor der Tür stand, planten sie einen Halloweenanlass, bei dem alle Kinder, Eltern, Paten eingeladen waren. Auch dieses Jahr werden auf dem Schulhausplatz Kürbissuppe, Kürbisbrot und Kuchen aufgetischt. Dort können sich die Kinder stärken, während sie um die Häuser ziehen.

Halloween – nicht bei allen erwünscht

Bis jetzt hätte der Verein nur positive Rückmeldungen zum Anlass erhalten. Jacomet-Lutz sagt: «Viele Bewohnerinnen und Bewohner finden es schön, dass wir etwas für die Kinder organisieren.»

Doch dem Verein ist bewusst, dass sich nicht alle an dem Fest erfreuen: «Wir wissen, dass gerade ältere Leute diesen Brauch nicht kennen oder nicht mögen», sagt Jacomet-Lutz. Deshalb hätten sie sich dazu entschieden, einige Regeln aufzustellen. Eine davon: Nur dort klingeln, wo ein Kürbis vor der Haustür steht.

Diese Regel gefällt auch der Gemeinde Zwingen. Dort flatterte in den letzten Tagen ein violettes A4-Blatt in die Briefkästen. Auf diesem steht mit grossen, weissen Buchstaben: «Süsses oder Saures? – nicht bei allen erwünscht.» Der Flyer bittet darum, dass alle Halloweenfreunde einen Kürbis vor die Haustür stellen. Sollte der Brauch nicht erwünscht sein, solle man den Kürbis weglassen. So will die Gemeinde «ein friedliches Zusammenleben» gewährleisten.

Den Anstoss dazu gab eine Familie aus Zwingen. In einem E-Mail an die Gemeindeverwaltung schrieb sie, sie kenne diese Halloweenregel aus Brislach und habe sie als gute Idee empfunden.

Der Zwingner Gemeindeverwalter Andreas Schärer sagt, die Gemeindeverwaltung habe die Anfrage mit dem zuständigen Gemeinderat geprüft. «Wir fanden die Idee sympathisch und sinnvoll. So haben wir uns entschieden, das Anliegen auszuführen.» Die Regelung sei lediglich aufgrund der Anfrage eingeführt worden, betont Schärer. Bei der Gemeindeverwaltung seien in der Vergangenheit keine Reklamationen oder Beschwerden eingegangen.

Anders ist das bei der Baselbieter Polizei. Sprecher Adrian Gaugler sagt, bei ihnen seien in den vergangenen Jahren immer wieder Meldungen zu Sachbeschädigungen eingegangen: «Täter warfen beispielsweise Eier an Hauswände.» Doch alles in allem hätten sie in einer Halloweennacht nicht signifikant mehr Einsätze als in anderen Nächten.