Die Steinhauerei im Laufental - heute und damals

Handwerk Das Laufental ist eine steinreiche Gegend – noch immer prägt die Verarbeitung von Jurakalk das Tal Ihre Hochphase hat die Steinhauerei im Laufental zwar schon lange hinter sich. Aber das Handwerk ist aus dem jüngsten Baselbieter Bezirk auch heute nicht wegzudenken. Was ist vom einst wichtigen Gewerbe übriggeblieben? Eine Spurensuche. Dimitri Hofer 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Thomann betreibt mit seiner Firma zwei Steinbrüche in Liesberg und in Laufen. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Was vor rund einem Jahrhundert der Völkerbundpalast in Genf war, ist in der heutigen Zeit das Zürcher Kunsthaus: Kalkstein aus dem Laufental lässt sich an Gebäuden in der ganzen Schweiz finden. Der helle Jurakalk, der hier als natürlicher Rohstoff vorhanden ist, trat häufig weite Reisen an.

Die beiden Bauwerke machen jedoch auch deutlich, wie sich die Verarbeitung von Stein im Laufental gewandelt hat. Damals wurde der Stein für ein weltweit renommiertes Gebäude geliefert, in diesen Tagen für eine national bedeutende Einrichtung. Zwar liegt die Hochphase der Steinhauerei weit in der Vergangenheit. Durch Standfestigkeit und eine Anpassung des Sortiments ist das Gewerbe noch heute präsent und aus dem Tal nicht wegzudenken.

Der Trend gehe wieder zu rustikalem und hellem Gestein

Spricht man vom Laufentaler Kalkstein, ist damit der beige-gelbe Laufner Kalk und eher rötliche Liesberger Kalk gemeint. Aus Letzterem stammt die markante Natursteinfassade, die auf allen vier Seiten des Erweiterungsbaus des Zürcher Kunsthauses zu sehen ist. Der englische Architekt David Chipperfield hatte sich für den Stein aus dem hinteren Laufental entschieden. Das Gebäude soll im kommenden Oktober eröffnet werden.

Die Fassade des Erweiterungsbaus des Kunsthauses Zürich stammt aus Liesberger Kalkstein. Das Gebäude soll im Herbst 2021 eröffnet werden. Matthias Scharrer / Limmattaler Zeitung

Für die Firma Thomann Natursteinwerke, die Steinbrüche in Laufen und Liesberg betreibt, war der Auftrag einer der grössten in der mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden Firmengeschichte.

«Der Trend geht wieder mehr zu rustikalen Materialien und zu hellen Farben. Auch Swissness befindet sich noch immer im Hoch»,

sagt Geschäftsführer Christian Thomann, der das Unternehmen in dritter Generation führt. Das spiele seinem Betrieb in die Hände.

Christian Thomann berichtet über den Laufentaler Kalkstein. Dimitri Hofer

Die Federführung beim Projekt in Zürich lag bei einem weiteren Unternehmen aus dem Laufental. Die Firma Staudt Carrera aus Zwingen hat sich auf die Durchführung von Bauprojekten spezialisiert und konnte sich als eigenständiger Betrieb etablieren. Gleich nebenan in einem Industriegebiet an der Baselstrasse befinden sich die Räumlichkeiten des Mutterunternehmens Staudt AG, das sich dem Bau von Küchen aus Naturstein verschrieben hat.

Gründer und Inhaber Robert Staudt, der einst selber in einem Steinbruch die Sporen abverdient hat, kann sogar ausbauen. Bis im Februar entsteht eine neue Halle für Produktion und Ausstellung. Er sagt:

«Das Laufental hat drei Standbeine: Die Tonwarenproduktion, bei der die Keramik Laufen AG weltbekannt ist, die Herstellung von Kräuterbonbons durch die Ricola AG und die Verarbeitung von Natursteinen.»

Die untersten fünf Meter des Kalks sind die besten

Der Weg von der Hauptstrasse in den Steinbruch der Firma Thomann Natursteinwerke in Liesberg ist steil und eng. Gut möglich, dass die Lastwagenfahrer hin und wieder fluchen, wenn sie hier oben Material abholen.

«Die untersten fünf Meter können wir für die Produktion von Natursteinen aus Jurakalk verwenden»,

erklärt Geschäftsführer Christian Thomann, als er auf die schroffen Felsen zeigt, denen man ansieht, dass die Arbeiter seit Jahrzehnten Stück für Stück abgetragen haben. Die Schichten weiter oben seien hingegen oft für Strassenprojekte verwendet worden. So stecke in der Transjurane, der Autobahn zwischen Boncourt und Biel, viel Kalk aus dem Laufental.

Die meisten Arbeitsschritte laufen in einem modernen Steinbruch maschinell ab. «Die vergangenen Jahrzehnte waren stark vom technischen Fortschritt geprägt. Dieser führte auch bei uns zu einem Abbau von Arbeitsplätzen», sagt Thomann. In der Mitte des Steinbruchs steht ein riesiger gelber Portalkran. Er dient dazu, die durch Maschinen vorgeschnittenen Steinplatten hin und her zu verschieben. Der Klang von elektrischen Fräsen, die durch Stein schneiden, geht durch Mark und Bein.

Hammer und Meissel gehören trotz technischen Fortschritts noch immer zum Grundstock jedes Steinhauers. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Ohne Handarbeit geht es aber natürlich auch heute nicht. «Hammer und Meissel sind noch immer wichtige Werkzeuge in der Bearbeitung von Stein.» Viele Kundinnen und Kunden würden sich Stein wünschen, dem man ansieht, dass er von Hand bearbeitet wurde. «Rund 80 Prozent aller Produkte, die wir heute herstellen, stammen aus Laufentaler Kalkstein», berichtet Christian Thomann. Ein Grossteil werde für Grabmale, Bodenbeläge und für den Innenausbau verwendet.

Einst arbeiteten mehrere hundert Männer in den Laufentaler Steinbrüchen

In den beiden Steinbrüchen des Unternehmens in Liesberg und im Gebiet Schachlete in Laufen arbeiten 13 Steinhauer. Rechnet man die anderen noch existierenden Steinbrüche im Laufental hinzu, sind es insgesamt rund 50 Personen, die dem für das Tal einst bedeutenden Gewerbe noch nachgehen. Diese Zahl ist nicht zu vergleichen mit der Blütephase der Steinhauerei um 1900.

Im Steinbruch im Gebiet Lochfeld in Laufen war während einiger Jahre eine Zahnradbahn (rechts im Bild) in Betrieb. Museum Laufental / bz Zeitung für die Region

«300–400 Steinhauer seien damals in den Brüchen um Laufen herum beschäftigt gewesen. Wenn man berücksichtigt, dass dazu noch eine unbekannte Anzahl von indirekt Beschäftigten wie Schmiede, Fuhrleute und Bildhauer kommen, wird das Ausmass und die Bedeutung dieses Grossgewerbes für das Laufental erst richtig sichtbar»,

heisst es in einer Broschüre über die Geschichte der Steinhauerei im Laufental. In den Jahrzehnten zuvor hatte sich die durch Bauten wie Bahnhöfe und Schulen die Nachfrage nach Stein stark vergrössert. Im Laufental entwickelte sich ein Gewerbe, das vom Bau der Jurabahn profitieren konnte. Der Steinbruch im Laufner Lochfeld verfügte sogar mit einer eigenen Zahnradbahn einen Zugang zu Bahnlinie.

Nach dem Ersten Weltkrieg geriet die Steinhauerei in eine Krise, die sie nachhaltig verändern sollte. Anderen Baumaterialien gelang es, den Laufentaler Stein vom Markt zu verdrängen. Alpengranit, Zement und Beton wurden zu einer starken Konkurrenz für den Kalk. Die grossen Steinhauerunternehmen verschwanden nach und nach aus dem Laufental. Von den 77 Steinbrüchen, die in der Schweiz heute noch in Betrieb sind, befinden sich vier im Tal. Andernorts in beiden Basel existieren keine Steinbrüche.

Ausweitung des Sortiments auf Natursteine aus aller Welt

Einen eigenen Steinbruch betreibt auch die Zwingner Firma Staudt AG nicht. Das Unternehmen hat sich seit seinen Anfängen in den 1990er-Jahren der Verarbeitung von Natursteinen aus aller Welt verschrieben. «Wenn wir nur Laufentaler Kalkstein anbieten würden, könnten wir kaum Küchen verkaufen», sagt Inhaber Robert Staudt. Am beliebtesten seien schwarze Natursteine, die vor allem in Indien und Südafrika zu finden sind.

Im Unternehmen von Robert Staudt in Zwingen entstehen täglich rund 35 Küchen aus Naturstein. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Trotz der Beliebtheit von Steinen aus fernen Ländern konnte sich der Kalkstein aus dem Laufental bis heute auf dem Markt halten. Eine Handvoll kleinere Betriebe und mehrere Einzelpersonen, die Stein bearbeiten, halten die Tradition aufrecht. Ihnen macht vor allem die billigere Konkurrenz aus dem Ausland zu schaffen. Wie lange sie sich noch gegen diese behaupten können, steht in den Sternen. Wären alle so wie Robert Staudt, müsste sich das Gewerbe keine Sorgen machen, dereinst auszusterben:

«Küchen aus Laufentaler Kalk sind nicht sehr beliebt. Für mich war jedoch klar, dass meine Küche aus unserem lokalen Kalkstein sein muss.»