Laienensemble spielt «Hauenstein»: Regionale Geschichtsstunde im alten Steinbruch Unterhaltendes Geschichtstheater unter freiem Himmel: Im Stück «Hauenstein» in Läufelfingen spielen Dutzende von Laien mit. Christoph Dieffenbacher 13.06.2022

Das Laienensemble sorgt für einen unterhaltsamen Theaterabend. ZVG

Über dem ehemaligen Steinbruch oberhalb von Läufelfingen dunkelt es, vom Hauenstein herunter weht kühle Luft. Die aufgebauten Zuschauerränge des Freilufttheaters sind voll besetzt. Die meisten im Publikum kennen einige der rund 50 Laiendarstellenden, die hier spielen und im Chor mitsingen.

Mindestens ebenso viele sorgen hinter und neben den Holzkulissen für eine gelungene Premiere. Aufgeführt wird das Stück «Hauenstein» von Ueli Remund, professionell inszeniert von Danny Wehrmüller (Muttenz) und musikalisch geleitet von Susanne Würmli-Kollhopp (Buckten) – eine Art historisches Dorftheater mit sich abwechselnden Bildern, dramatischen Szenen und begleitenden Liedern. Klar wird, dass die vergangenen Geschehnisse und Geschichten aus dem 19. Jahrhundert das Publikum noch heute ansprechen.

Zum ersten Mal wird das Museum Silo12 als Freilichttheater genutzt. Zvg

Das Stück erzählt von den Hungerjahren 1816/17, der Auswanderung nach Amerika, der allgemeinen Schulpflicht, dem Bau der neuen Passstrasse, der Kantonstrennung und der aufkommenden Eisenbahn. Da die Konservativen, dort die Neuerer: Immer wieder entzweit sich die Dorfbevölkerung in ihren Meinungen, geraten die Parteien aneinander, und zwar auch ziemlich handfest. Mancher Streit wird auch durch die soziale Ungleichheit im Dorf ausgelöst.

Bauer Strub gerät zwischen die Fronten

Im Zentrum der Geschichte steht eine historische Figur: der damals bekannte und einflussreiche Läufelfinger Grossbauer und Politiker Heinrich Strub (1786–1857). Durch stetes Lernen und Arbeiten vergrösserte er seinen abgelegenen Milchhof «Reisen» und kam zu Reichtum und Ansehen. Manche Ereignisse und Entwicklungen seiner Zeit erlebte er direkt mit – und setzte manchem auch seinen Stempel auf.

Als Vertreter des Homburgertals in den Basler Grossen Rat gewählt, geriet Strub in den Kämpfen vor der Kantonstrennung von 1833 zwischen die Fronten. Vergebens versuchte er sich als Vermittler und Friedensstifter. Doch war er den hitzköpfigen Revoluzzern im Dorf zu wenig radikal, während er vor den Herren in der Stadt als Verräter dastand. Einmal wurde er von den Aufständischen in eine illegale Baselbieter Regierung gewählt, ohne davon zu wissen.

Ein grosser Teil des Stücks, das in den rund zwei Stunden nur wenig Längen aufweist, widmet sich den Wirren um den neuen Kanton Baselland. Die städtischen Herrschaften mit ihrem steifen Gehabe erscheinen dabei durchwegs als Karikaturen. Auch sonst kommen unterhaltender Schwank und derber Humor nicht zu kurz: Viele Lacher setzt es etwa ab, wenn resolute Frauen ihren verbockten Männern ins Gewissen reden.

Das Stück «Hauenstein» läuft bis am 26. Juni. Zvg

Seit dem ersten Casting haben die Akteurinnen und Akteure des Läufelfinger Theaterprojekts fast anderthalb Jahre an aufwändiger Probearbeit hinter sich. Die meisten ohne Bühnenerfahrung, hätten sie pandemiebedingt zunächst in Masken proben müssen, schreibt der Regisseur im Programmheft. Doch die Laiengruppe konnte dem Coronavirus «den noch schwieriger zu besiegenden Theatervirus entgegensetzen», sodass Spielfreude und Begeisterung trotzdem aufkamen.

Mit dem Eisenbahnzeitalter begann in Läufelfingen eine neue Epoche: Der Hauensteintunnel nach Olten prägte das Dorf. 1858 eröffnet, galt er in Europa als einer der ersten und eine Zeitlang gar auch als der längste.

Doch waren während des Baus bei einem Brand 63 Arbeiter ums Leben gekommen – dramatische Rauchschwaden steigen über dem alten Steinbruch auf. Schicksalsschläge warfen das Dorf dennoch nicht zurück: «Das goldene Land liegt in unserer Hand», singt der Chor im Schlusslied versöhnlich und optimistisch.