Heimatkalender «Dr Schwarzbueb» wirft einen Blick auf die Veränderungen der Landschaft Die 101. Ausgabe des Jahr- und Heimatbuchs ist erschienen. In diesem Jahr widmet sich das Heft der Natur im Spannungsfeld des technischen Fortschritts. Dimitri Hofer 11.11.2022, 05.00 Uhr

Der neue «Schwarzbueb» beschäftigt sich mit landschaftlichen Veränderungen. zvg

Seit der Heimatdichter Albin Fringeli den Kalender im Jahr 1923 zum ersten Mal herausgegeben hat, war die Natur vielen Veränderungen unterworfen. Industrialisierung, Bevölkerungswachstum und Strassenbau prägten das Schwarzbubenland nachhaltig. Die neueste Ausgabe des Jahr- und Heimatbuchs «Dr Schwarzbueb» beschäftigt sich mit dem Wandel der Landschaft.

Nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr startet der Heimatkalender mit der 101. Ausgabe in sein zweites Jahrhundert. «Während der Coronapandemie verbrachten viele Leute mehr Zeit in der heimischen Natur», sagt Klaus Fischer. «Wir wollten aufzeigen, dass man trotz technischem Fortschritt sorgsam mit unseren Naherholungsgebieten umgehen sollte.» Der ehemalige Solothurner Regierungsrat betreut gemeinsam mit Autor Thomas Brunnschweiler seit sechs Jahren das traditionsreiche Jahr- und Heimatbuch.

Die Ausgabe sinkt kontinuierlich

Als Neuerungen führten die beiden ein Hauptthema sowie eine Chronik mit den wichtigsten Ereignissen des vergangenen Jahres ein. Der Grindler Lokalhistoriker Simon Lutz zeigt in einem Beitrag auf, dass die Aufhebung der Dreifelderwirtschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Anbau von Obstbäumen begünstigte. Zuvor waren diese meist hinter Häusern und Ställen angelegt worden. Monika Jäggi vergleicht das frühere Breitenbach mit dem Bild, das ihr der Thiersteiner Hauptort heute bietet. Die Geografin schreibt:

«Anstelle der verfallenen Scheune hinter dem Restaurant Weisses Kreuz steht jetzt ein Wohnblock. Die alte Dorfkirche, in der unsere Eltern geheiratet haben – abgerissen, ersetzt durch einen Betonbau.»

Klaus Fischer und Thomas Brunnschweiler leiten gemeinsam die Redaktion des «Schwarzbuebs». zvg

Nicht fehlen dürfen auch in der neuesten Ausgabe die Bauernregeln und die Totentafeln. Wie seit den Anfängen wird das Jahr- und Heimatbuch in den Gemeinden des Schwarzbubenlands und des Laufentals noch immer vor allem durch Hausverkauf an die Leserschaft gebracht. «Nach einem zweijährigen Unterbruch wegen Corona können unsere Verkäuferinnen und Verkäufer wieder von Tür zu Tür gehen», sagt Stefan Biedermann, Leiter Wochenzeitungen bei der CH Regionalmedien AG, die den «Schwarzbueb» herausgibt.

Wie lange das Heft noch erscheint, ist ungewiss. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Auflage konstant gesunken. Lag sie 2000 noch bei 6000 Exemplaren, wurden in diesem Jahr noch 2500 Stück gedruckt. Dennoch betont Stefan Biedermann: «Es gibt keine Pläne, den Heimatkalender aufzugeben.»

«Dr Schwarzbueb» wird von der CH Regionalmedien AG herausgegeben. Diese gehört wie diese Zeitung zum Unternehmen CH Media.