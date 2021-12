Held des Corona-Alltags Pöstler Irhad Tahirovic: Er war im Lockdown oftmals der einzige Mensch auf der Strasse Nie hatte er bisher so viel Arbeit wie seit der Pandemie. Mittlerweile habe er sich an Corona gewöhnt, sagt der Pöstler, der täglich bis zu 300 Pakete in der Region Basel verteilt. Nora Bader Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Irhad Tahirovic ist seit vierzehn Jahren für die Post unterwegs. Roland Schmid

Am 15. Dezember haben Pöstlerinnen und Pöstler in der Schweiz 1'240'400 Pakete verteilt. Das ist der bisherige Rekordwert. In Basel waren es etwa 33'500. Davon hat rund 300 der 35-jährige Irhad Tahirovic ausgetragen. Der zweifache Familienvater und gelernte Automechaniker arbeitet seit 14 Jahren bei der Schweizerischen Post.

«Das hat sich einfach so ergeben.»

Er habe schon immer lieber draussen gearbeitet, sagt Tahirovic an diesem kalten Wintertag in der Kantine der Post im «Rostbalken» in Basel. Mittlerweile ist er als Teamleiter im Einsatz und nicht mehr nur draussen unterwegs.

Von Gartenmöbeln über Kühlschränke bis zu Autopneus

Der Arbeitstag eines Pöstlers beginnt aktuell um 5.30 Uhr in der Früh und dauert bis 15 Uhr, momentan aber aufgrund der Paketflut eher bis zu zwei Stunden länger. «Um Weihnachten ist das normal», sagt Tahirovic. Besonders streng sei es aber im ersten Lockdown gewesen, da sei nicht gross Erholungszeit geblieben. «Es kam sehr viel Unerwartetes auf uns zu. Wegen geschlossener Geschäfte mussten etwa andere Übergabeorte vereinbart werden», erinnert er sich.

Weil die Leute zu Hause bleiben mussten, hätten sie von Gartenmöbeln bis hin zu Kühlschränken alles per Post bestellt. Einmal lieferte er sogar Autopneus aus. Ihn nervte das aber nicht. «Sobald man zu hinterfragen beginnt, was die Leute bestellen, muss man den Job wechseln», sagt er und lässt seinen Blick über die Dächer Basels schweifen.

Viel mehr weiss er aber noch, wen er schon alles beliefert hat. Etwa Alex Frei oder seine eigene Mutter. «Das war schön», sagt er und lächelt. Denn im Lockdown sei er oft weit und breit der einzige Mensch auf der Strasse gewesen, da sei es umso wohltuender gewesen, jemanden zu treffen, den man kennt.

«Die Leute sind immer sehr freundlich, haben Mitleid, dass wir arbeiten müssen.»

Er habe sogar das Gefühl, seine Arbeit werde mehr geschätzt als vorher.

Das Lachen ist ihm trotz Pandemie nie vergangen: Irhad Tahirovic in der Garage der Post. Roland Schmid

«Anfangs war die Angst, in Häuser zu gehen und sich anzustecken, natürlich schon da. Ich wollte keinesfalls meine Familie zu Hause anstecken oder die Kinder in Gefahr bringen», sagt er. Er habe Glück gehabt: «Seit zwei Jahren wurde ich nie positiv auf Covid-19 getestet.» Und: «Jetzt geht es mir gut. Wir haben uns an Corona gewöhnt, sind auf Veränderungen vorbereitet, wissen, was machen», sagt Tahirovic. Die Post habe auch den Personalbestand in Basel um rund 40 Personen aufgestockt, darunter Quereinsteiger vom Maler bis zum Koch.

Der Pöstler bestellt selbst ebenfalls per Post

Es gebe einen Moment, der ihm besonders in Erinnerung geblieben sei, erzählt Tahirovic: «Ich verteilte in der Laufenstrasse im Gundeli Pakete, als die Leute aus den Fenstern schauten oder auf die Balkone traten und fürs Gesundheitspersonal klatschten.» Natürlich habe auch er geklatscht, seine Frau arbeite im Gesundheitswesen.

«Dann zeigte jemand auf mich und sagte: ‹Jetzt klatschen wir noch für die Post.› Und alle klatschten.»

Selbst bestellt der Pöstler oft auch Dinge per Post, für sich oder für seine Familie. «Aber ich hole meine Pakete in der Zentrale ab und bringe sie nach Hause», sagt er. Denn mit kleinen Kindern einkaufen zu gehen, brauche viel Zeit und diese verbringe er lieber anders mit der Familie oder bei den Fussball-Senioren des FC Bosna. Dort spielt er als Innenverteidiger.

Dafür bleibt nach wie vor nicht viel Zeit. Dennoch: Den Bettel hinschmeissen, das sei noch nie ein Thema gewesen. Trotz der massiven Mehrarbeit liebe er seinen Job, sagt Tahirovic und steigt ins Auto. Die nächste Tour wartet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen